Победители конкурса SkyPixel 2016
14:02. 7 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Лучшие фотографии, снятые с дронов
Конкурс дрон-фотографий, проведённый сообществом SkyPixel в 2016 году, привлёк 27 000 работ со всего мира. Судьи объявили победителей, отдав главный приз Ги Чженгу, автору снимка рыбака с сетями.
Конкурс SkyPixel рассчитан и на фотографов-любителей, и на профессионалов. Работы принимались в трёх категориях: «Красота», «360» и «Дроны в использовании». С победителями и несколькими замечательными участниками предлагаем ознакомиться в этой подборке.
Разведка
Аэрофотография, в которой запечатлён караван верблюдов в пустыне, выиграла первый приз в профессиональной категории «Красота». Автор фото: Ханбинг Ван
Селфи на водосливе
Второй приз в категории «Красота» среди профессионалов получил снимок, сделанный в Окленде, Новая Зеландия. Автор фото: Брэндон Диксон
Путепровод
Это изображение автомобильного моста в США выиграло первый приз в любительской категории «Красота».
Зелёные волны
Снимок, сделанный в Италии, занял второе место в категории «Красота» среди любителей. Автор фото: Мауро Пальяи
Ледяная река
Аэрофотография замёрзшей реки в США заняла третье место в любительской категории «Красота».
Рыбак с сетями
Главный победитель фотоконкурса. Рыбак с сетями в провинции Фуцзянь в Китае. Автор фото: Ги Чженг
На террасах
Рисовые террасы в Китае. Прекрасный кадр, хотя и без призового места.
Огромная парковка
Ещё один интересный снимок, не победивший ни в одной категории.
Городская свежесть
Люди играют среди фонтанов.
Всё жёлтое
Удивительный пейзаж.
Радужные линии
Дорожка между разноцветными рядами тюльпанов в Нидерландах.
конкурс
Конкурс дрон-фотографий, проведённый сообществом SkyPixel в 2016 году, привлёк 27 000 работ со всего мира. Судьи объявили победителей, отдав главный приз Ги Чженгу, автору снимка рыбака с сетями.
Конкурс SkyPixel рассчитан и на фотографов-любителей, и на профессионалов. Работы принимались в трёх категориях: «Красота», «360» и «Дроны в использовании». С победителями и несколькими замечательными участниками предлагаем ознакомиться в этой подборке.
Разведка
Аэрофотография, в которой запечатлён караван верблюдов в пустыне, выиграла первый приз в профессиональной категории «Красота». Автор фото: Ханбинг Ван
Селфи на водосливе
Второй приз в категории «Красота» среди профессионалов получил снимок, сделанный в Окленде, Новая Зеландия. Автор фото: Брэндон Диксон
Путепровод
Это изображение автомобильного моста в США выиграло первый приз в любительской категории «Красота».
Зелёные волны
Снимок, сделанный в Италии, занял второе место в категории «Красота» среди любителей. Автор фото: Мауро Пальяи
Ледяная река
Аэрофотография замёрзшей реки в США заняла третье место в любительской категории «Красота».
Рыбак с сетями
Главный победитель фотоконкурса. Рыбак с сетями в провинции Фуцзянь в Китае. Автор фото: Ги Чженг
На террасах
Рисовые террасы в Китае. Прекрасный кадр, хотя и без призового места.
Огромная парковка
Ещё один интересный снимок, не победивший ни в одной категории.
Городская свежесть
Люди играют среди фонтанов.
Всё жёлтое
Удивительный пейзаж.
Радужные линии
Дорожка между разноцветными рядами тюльпанов в Нидерландах.
конкурс
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com