Победители конкурса SkyPixel 2016

Лучшие фотографии, снятые с дронов

Разведка

Селфи на водосливе

Путепровод

Зелёные волны

Ледяная река

Рыбак с сетями

На террасах

Огромная парковка

Городская свежесть

Всё жёлтое

Радужные линии

Конкурс SkyPixel рассчитан и на фотографов-любителей, и на профессионалов. Работы принимались в трёх категориях: «Красота», «360» и «Дроны в использовании». С победителями и несколькими замечательными участниками предлагаем ознакомиться в этой подборке.Аэрофотография, в которой запечатлён караван верблюдов в пустыне, выиграла первый приз в профессиональной категории «Красота». Автор фото: Ханбинг ВанВторой приз в категории «Красота» среди профессионалов получил снимок, сделанный в Окленде, Новая Зеландия. Автор фото: Брэндон ДиксонЭто изображение автомобильного моста в США выиграло первый приз в любительской категории «Красота».Снимок, сделанный в Италии, занял второе место в категории «Красота» среди любителей. Автор фото: Мауро ПальяиАэрофотография замёрзшей реки в США заняла третье место в любительской категории «Красота».Главный победитель фотоконкурса. Рыбак с сетями в провинции Фуцзянь в Китае. Автор фото: Ги ЧженгРисовые террасы в Китае. Прекрасный кадр, хотя и без призового места.Ещё один интересный снимок, не победивший ни в одной категории.Люди играют среди фонтанов.Удивительный пейзаж.Дорожка между разноцветными рядами тюльпанов в Нидерландах.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com