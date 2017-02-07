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Победители конкурса SkyPixel 2016

14:02. 7 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Лучшие фотографии, снятые с дронов

Конкурс дрон-фотографий, проведённый сообществом SkyPixel в 2016 году, привлёк 27 000 работ со всего мира. Судьи объявили победителей, отдав главный приз Ги Чженгу, автору снимка рыбака с сетями.

Конкурс SkyPixel рассчитан и на фотографов-любителей, и на профессионалов. Работы принимались в трёх категориях: «Красота», «360» и «Дроны в использовании». С победителями и несколькими замечательными участниками предлагаем ознакомиться в этой подборке.

Разведка
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Аэрофотография, в которой запечатлён караван верблюдов в пустыне, выиграла первый приз в профессиональной категории «Красота». Автор фото: Ханбинг Ван



Селфи на водосливе
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Второй приз в категории «Красота» среди профессионалов получил снимок, сделанный в Окленде, Новая Зеландия. Автор фото: Брэндон Диксон

Путепровод
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Это изображение автомобильного моста в США выиграло первый приз в любительской категории «Красота».

Зелёные волны
Победители конкурса SkyPixel 2016 – лучшие фотографии, снятые с дронов 4
Снимок, сделанный в Италии, занял второе место в категории «Красота» среди любителей. Автор фото: Мауро Пальяи

Ледяная река
Победители конкурса SkyPixel 2016 – лучшие фотографии, снятые с дронов 5
Аэрофотография замёрзшей реки в США заняла третье место в любительской категории «Красота».

Рыбак с сетями
Победители конкурса SkyPixel 2016 – лучшие фотографии, снятые с дронов 6
Главный победитель фотоконкурса. Рыбак с сетями в провинции Фуцзянь в Китае. Автор фото: Ги Чженг

На террасах
Победители конкурса SkyPixel 2016 – лучшие фотографии, снятые с дронов 7
Рисовые террасы в Китае. Прекрасный кадр, хотя и без призового места.

Огромная парковка
Победители конкурса SkyPixel 2016 – лучшие фотографии, снятые с дронов 8
Ещё один интересный снимок, не победивший ни в одной категории.

Городская свежесть
Победители конкурса SkyPixel 2016 – лучшие фотографии, снятые с дронов 9
Люди играют среди фонтанов.

Всё жёлтое
Победители конкурса SkyPixel 2016 – лучшие фотографии, снятые с дронов 10
Удивительный пейзаж.

Радужные линии
Победители конкурса SkyPixel 2016 – лучшие фотографии, снятые с дронов 11
Дорожка между разноцветными рядами тюльпанов в Нидерландах.

конкурс

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: КОНКУРС, фото
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