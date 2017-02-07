Образ будущего
Сергей Хапров рассказывает о принципиальных развилках дальнейшего развития общества
Цифровой коммунизм или средневековье
Сумма технологий
Русские алгоритмы управления
Сложные системы
Государство
Русская модель образования
Русская модель управления
Технологические уклады
Русские коммуникации
Семантика систем
Образование
Знаниевые корпорации
Мышление
Перманентная технореволюция
Справедливость
Целеполагание
Наука
Гуманитарные науки
Новая экономика, новое образование, новые технологии требуют нового общественного устройства. Что нас ждет? Безграничная свобода и развитие во всех направлениях или опрокидывание в абсолютный тоталитаризм и полный контроль над личностью?
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Образ будущего РФ – продуктовые карточки. Минпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.
«Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — сказал чиновник. По его словам, введение продуктовых карточек позволит помочь определенной категории граждан, которые не могут купить некоторые товары, например свежее мясо, рыбу и овощи.
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Весьма эклектично.