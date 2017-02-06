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Все что ты говоришь, говорит о тебе

13:55. 6 февраля 2017 Просмотров - 265 3 коммент. Опубликовал:



Однажды в сумерках крестьянин сидел на пороге своего бедного дома, наслаждаясь прохладой. Рядом пролегала дорога, ведущая в деревню.

По ней шёл человек, который, увидев старика, подумал: «Этот человек ленив, он не работает и целый день сидит на пороге своего дома».

Немного погодя появился другой путник. Тот подумал: «Этот человек — Дон Жуан. Сидит здесь, чтобы поглядывать на проходящих девушек и, возможно, досаждает им».

Наконец, один лесник, идущий в деревню, подумал: «Этот человек — великий труженик. Он напряжённо трудился весь день и сейчас наслаждается законным отдыхом».

… В действительности мы не можем знать многого о крестьянине, который сидит на пороге своего дома. Наоборот, мы многое можем сказать о трёх путниках, прошедших в деревню: первый был лентяем, второй — бабником, а третий — великим тружеником.

Всё, что ты говоришь, — говорит о тебе; особенно, когда ты говоришь о ком-нибудь другом.

Проекция — защитный механизм, при котором человек приписывает внешнему миру нечто, принадлежащее его собственному внутреннему миру. опубликовано

Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
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3 коммент.»

  • 91 91
    Илья 6 февраля 2017 в 14:35 Ссылка Пометить
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    Я порой такую чепуху несу, что же делать? Большую часть по жизни молчу. Выразить эмоции в текст или звук порой просто нереально. И кто же я?

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  • 92 56
    жора шапов 6 февраля 2017 в 14:54 Ссылка Пометить
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    Ты-это Ты!

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  • 2944 1900
    Михан 6 февраля 2017 в 15:05 Ссылка Пометить
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    Люди каждый день создают себе кумиров и пример для подражания, одни для своего личного роста-другие напротив для деградации.
    Надо каждый день замечать в людях хорошее и стараться подражать в лучшем им.
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