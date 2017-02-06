Разработки российских учёных. США обвинила Россию в использовании климатического оружия

Появление неопознанных летающих объектов не было вторжением инопланетян. Их появление было связано с проведением сверхсекретных испытаний советских метеорологических ракет. Результаты которых надолго были закрыты грифом «совершенно секретно».

Эти исследования в будущем могут стать основой уникальной системы защиты территории России от ракетно-космического нападения. С помощью метеоустановок, можно создавать проливные дожди, разрушительные ураганы, непроницаемый туман.

Этот фильм впервые приоткрывает завесу тайны и рассказывает об истории военной метеорологии в России, о попытках создания метеорологического оружия, и о том, как погода «создается» и используются военными.