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Разработки российских учёных. США обвинила Россию в использовании климатического оружия

18:30. 6 февраля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Появление неопознанных летающих объектов не было вторжением инопланетян. Их появление было связано с проведением сверхсекретных испытаний советских метеорологических ракет. Результаты которых надолго были закрыты грифом «совершенно секретно».
Эти исследования в будущем могут стать основой уникальной системы защиты территории России от ракетно-космического нападения. С помощью метеоустановок, можно создавать проливные дожди, разрушительные ураганы, непроницаемый туман.
Этот фильм впервые приоткрывает завесу тайны и рассказывает об истории военной метеорологии в России, о попытках создания метеорологического оружия, и о том, как погода «создается» и используются военными.

Метки: Вооружённые силы России, климатическое оружие
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