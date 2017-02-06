Перевёртыши: да здравствует кризис! Часть 1. Внешний аспект.

Вячеслав Ермолин

«Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!..» ©

Хочу подтолкнуть к парадоксальной, на первый взгляд, но вполне возможной позитивной оценке развивающегося кризиса между Россией и Западом.

Вернее, не самой конфронтации и неприятия, которые никуда и не исчезали, а перевода отношений в стадию активного, силового и проявленного противодействия.

Кремль всё сделал вовремя и правильно.

Давайте препарируем ситуацию:

Во-первых, оценим пространство процесса: русские, покончив с СССР и убрав тем самым приближающийся всеобщий и неотвратимый конец мира, никуда не исчезли. Ни с подмостков мировой политики, ни с огромной территории, содержащей то ли четверть, то ли пятую часть всех мировых ресурсов.

Можно сказать, что в час кончины Красной Империи «проблема России» не была решена, но отложена на десяток лет. Предполагалась последовательная и продуманная стратегия по переводу этих территорий и ресурсов в удобную форму для переваривания победителями «холодной войны».

Т.е. обкусанная по краям бывшая Держава оставалась под явочным контролем русских, находящихся в ситуации идеологической фрустрации и культурного шока, но все еще имеющих военный, промышленный и инфраструктурный потенциал, поддержанный инерцией государственных и социальных механизмов, демпферов от быстрого развала и дезинтеграции.

Хотя управление русскими было фактически утеряно, перейдя частично на внешнее управление через коллаборационистов у власти, резко и необратимо покончить с Россией не получалось.

Во-вторых, оценим цели и варианты запущенных процессов. Ожидаемым был эволюционный вариант. Этакий 3D-фрезерный станок, в который зажали жертву: Деморализация, Деиндустриализация, Депопуляция. С русской тушки должны были снята шкурку, а саму тушку подготовить для переваривания.

И этот процесс шел полным ходом. Его признаки:

— приватизация, отдавшая управление ресурсами назначенным паразитам;

— идеологическая стерилизация политики;

— культурная деградация населения;

— уничтожение промышленного, научного и технологического потенциала, деградация военного потенциала.

Плюс ко всему — прямое уничтожение населения через криминал, обнищание и потерю смысла. Может, последнее было лишним, но цивилизаторы не могли отказать себе в мести.

За пару лет завалить построенное в СССР было нереально, но пары десятилетий вполне хватало.

К концу первого десятилетия нового века военный потенциал должен был деградировать до безопасного уровня (для «победителей»), а территория — вписаться в глобальный мир как управляемая и зависимая ресурсная кладовая.

Должно было состояться и культурное форматирование под «общечеловеческий стандарт», исключающий самостоятельность и независимость.

Помимо эволюционного варианта ясно видно существование более жесткого и радикального — ломающего остатки на куски. И не в форме «развода» республик СССР, а хаотичного и кровавого распада на «самостийные государства».

Какой из вариантов был в приоритете — не берусь гадать, но оба они ставили однозначный крест на России.



Возможно, были еще варианты, уготованные «победителями» для нас, но все они имели одну цель — исчезновение из актуальной истории русской цивилизации.

В-третьих, «что-то пошло не так». К концу первого десятилетия, которое по негативным последствиям сравнимо с потерями в ВОВ СССР, непрекращающаяся борьба русских с «русскими» обострилась, подогретая как очередным искусственным экономическим кризисом, так и явной демонстрацией внешнего враждебного давления.

История этой борьбы известна только фрагментарно, но результатом стал приход к власти группы Путина. По мотивам только вышедшего фильма я называю их условно «панфиловцы». Состав мифа все знаете: «За нами Москва, отступать некуда», впереди вражеские танки, а рядом боевые товарищи разных наречий и разреза глаз.

И у первых, и у вторых получилось остановить врага. У русских в истории такое случалось не раз в ситуации опасности для народа — включение механизма позитивного отбора, с захватом всех этносов и территорий, приводит к управлению дееспособную и эффективную команду. Это позитивное проявление технологии русской экспансии в прошлые поколения.

Если вспомнить фантастический сериал, то можно перефразировать: «Путин был создан Россией, и у него есть план».

План начал осуществляться, сначала остановив России на краю пропасти, а затем потихоньку, со скрипом, стал восстанавливать ее законное место в историческом процессе.

Претензий власти предъявлено множество, по многим делам обосновано, но надо понимать, что она «строилась» из обломков разрушенного СССР и «элиты» созданной совсем для другого. «Других писателей у меня для вас нет» ©.

Пока Россия занималась восстановлением своего потенциала и суверенитета, как раз подоспел очередной мировой экономический кризис. Некоторые считают его непреодолимым в существующей парадигме долларовой экономики.

Т.е. ситуация принципиально тупиковая, и ее разрешение требует неординарных и креативных усилий. Что чревато большими издержками, как говорит задокументированный исторический опыт.

Если учесть, что в условиях конечности доступных ресурсов реализуется сценарий «игра с нулевой суммой», то необходима жертва, за счет которой кризис преодолевается. Во всяком случае, это привычный и распространенный вариант решения.

Хочется верить, что нравственный и интеллектуальный прогресс человечества подтолкнет к поиску иных вариантов разрешения кризиса, но надежды на это мало.

Впрочем, лучше оставаться оптимистами.

Американцы, став «царем горы», получили весь комплект бонусов и издержек своего положения. Начали форматировать все под себя, существенно расширив сферы и территории своего контроля.

Мир принял такую идею и приготовился пожинать блага прогресса и достатка, которые обещали принести американцы. Выписанные рецепты и лекарства были просты и понятны.

Увы, по факту миссионеры Голливуда и Гамбургера шагнули далеко за свой уровень компетенции. Возможно предположить, что были искренне в своих мессианских целях, если забыть конспирологию и классовую борьбу.

То, что Pax Americana не сложился в блистательную мозаику «конца истории», а предстал в виде микса из картин Босха, рассказов Кларка и буклетов «Экономикс», сейчас наблюдаем непосредственно.

Если ведутся разговоры о Третьей мировой или тотальном сокращении населения, а вместо реальных целей, человечество занято обсуждением формы пластиковой мыльницы для связи, о перспективах говорить трудно. Американцам надо решить свои проблемы, либо запустив Реконкисту, либо начав Войну.

Ожидать «кирдык Америке» слишком самонадеянно, такого подарка ни русские, ни китайцы, ни европейцы не получат. Для них задача элементарно выжить в переделе, а максимум — получить бонусы в реализации открывающихся возможностей и занять почетное место в новой конфигурации.

Одна из возможных стратегий — затягивание процесса.

О нежелании принести себя в жертву говорит отсутствие конфликтов между вменяемыми странами. Пакистанцы с индусами не замутили ядерную войнушку, корейцы занимаются имитациями вместо рубилова, русские не желают освобождать Киев, евреи затаились.

Приходится американцам открывать «второй фронт», обрушивая целые регионы в пучину хаоса у границ своих «партнеров».

Итак:

— Россия сломала прописанный ей сценарий, сохранив и зафиксировав возможность прямого уничтожения любого на планете. Сдерживающая роль ракетно-ядерного потенциала не исчезла, продолжая традицию «две сверхдержавы». То, что одна реальная, а вторая виртуальная — не меняет сути.

— Американцы не смогли создать потенциал гарантированного уничтожения и защиты. Системы ПРО и новые системы оружия нападения не гарантируют приемлемый уровень потерь при силовом решении кризиса. Пока не гарантируют.

— В мире идут активные процессы противодействия и нейтрализации американского контроля. Никакого «расслабиться и получить удовольствие» у властных элит стран и блоков не наблюдается.

На сегодня созданы полноценные политические и военные конфликты в нескольких регионах мира. Они были необходим американцам и необходимы России в большей мере, чем другим.

Я считаю, что эта необходимость (выбор времени и места) вызвана, не в последнюю очередь, внутренними проблемами России. Но и внешние причины созрели.

Про внутренние после, рассмотрим внешние.

Восстановление независимости связано с возвратом контроля над традиционными для России регионами. Это территории бывшие в составе СССР и более дальние, но имеющие влияние на ее состояние.

Для территорий пост-СССР выбраны различные сценарии — от прямого включения до полного отторжения. Единственное, что их объединяет, это снижение возможностей в антироссийской контригре. И не надо эту необходимость выводить из особенностей русских, причина в деятельности «партнеров» и приоритетов безопасности.

Но ограничивать себя приграничными территориями — это пассивная оборонительная стратегия. Поэтому Россия сделала следующий шаг, прямо и активно «вписалась в разборки» вдали от своей границы. Речь о Сирии.

Т.е. от рефлексии и обороны (ожидаемых в условиях относительной слабости) Россия обострила ситуацию, выйдя за неформальные рамки, обострив конфликты с целью перехватить инициативу и повысить свой уровень влияния.

При этом была проявлена оригинальность подхода, дерзость проведения операций и продемонстрирована эффективность. Можно считать, что Кремль преодолел «синдром 41-го года» и научился противостоять планам «партнеров». Началась нормальная борьба с переменным успехом.

Что позитивного:

— стратегии от обороны к контрнаступлению, дающая возможность переломить негативные сценарии силового давления;

— расширение возможностей и рамок для своих действий, что сломало планы «партнеров», заставляя их действовать в условиях дефицита времени, ресурсов и неопределенности. Заставляя ошибаться и терять инициативу;

— российские ВС получили реальный опыт боевых действий в современных условиях, что потребовало адаптацию военного строительства под реальные задачи и придало осмысленность всему процессу перевооружения;

— повысился международный вес и значимость России. Речь идет не о моральном авторитете, а о значимости позиции, подкрепленной решимостью и эффективностью действий;

— расширение экспорта оружия как на традиционные рынки, так и новым партнерам. Стимулирование гонки вооружений также потенциальный рынок для русского оружия.

На негативных моментах, издержках и потерях я не буду останавливаться, это любимая тема пропаганды «партнеров» и критиков власти внутри страны всем хорошо известна.

И самое важное: у наших «партнеров» сейчас нет времени на создание превосходящего потенциала. Не потенциала сдерживания (он более чем достаточен), а потенциала безнаказанного и окончательного решения «русского вопроса».

Это время может появиться при снижении темпа или потери осторожности. При всем риске и издержках то, что сделано, было сделано вовремя, правильно и неизбежно при выбранной политике Кремля, опирающегося на консолидированное большинство населения и поставленные цели.

Необходимая ремарка: не надо за действиями России видеть агрессивность, милитаризм и возрастание военной угрозы миру. Цель прагматичная — обеспечить собственное независимое развитие в условиях мира и партнерства, с признанием наших интересов и разделением ответственности. Что должно привести к модернизации международных институтов и договоров, исключающих соблазн военного решения мирового экономического кризиса и установление новой устойчивой конструкции международных отношений. Контуры которой пока в тумане.

Источник: nnm.me