Бизнесмены или паразиты?

Известный певец российского капитализма Фриц Морген, он же Олег Макаренко, в очередной своей статье доказал практически как дважды два высокую моральную основу нашей бизнес-касты.

Примерно как некогда Жюль Верн доказал на пальцах возможность полета на Луну посредством пушечного снаряда… Дескать какие это паразиты? Это настоящие ломовые лошади российской экономики и технического прогресса! Скорей уж народ, сидящий на их шее – паразит.

Вот сам этот наглядный текст – своего рода апология победившей у нас общественно-экономической системы, при которой разрыв меж бедными и богатыми стал наивысшим в мире.

С одной стороны, рабочий вытачивает из заготовки деталь, результаты его труда можно пощупать руками. С другой – бизнесмен сидит в полосатом кресле и гладит толстый живот… Я хотел бы задать по этому поводу несколько уточняющих вопросов.

1. Василий и Пётр рабочие. Пётр делает в три раза больше деталей, чем Василий, так как работает лучше. Через 15 лет Пётр с отложенных денег покупает станок, работать за этим станком приглашает Василия. С одной стороны, Пётр паразит. Он теперь эксплуатирует Василия. Но с другой – Пётр за 15 лет сделал больше деталей, чем Василий сделает за всю свою жизнь.

2. Владислав – бизнесмен, заработал несколько сот миллионов долларов на фабриках и заводах, потратил их на строительство современного медицинского центра в своём городе. Можно ли считать его паразитом?

3. Егор делает деньги с утра до вечера, больше ни о чём не думает. 20 лет назад у него был один небольшой цех, сейчас – три огромных завода. Все заработанное он вкладывает в бизнес: расширяет производство, создаёт новые рабочие места. Считать ли Егора паразитом только на том основании, что он не чиновник?

4. Николай и Александр – бизнесмены. Николай платит рабочим среднюю зарплату и расширяет производство. Александр платит рабочим в полтора раза выше рынка, и его фирма работает “в ноль”, ему не до инвестиций. Через 20 лет фирма “паразита” Николая расширяется в разы, создаются новые рабочие места. Фирма Александра остаётся маленькой. Кто из них больший паразит?

5. Рядом работают два завода, частный и государственный. На частном заводе зарплата выше, но там рабочих обворовывает бизнесмен-паразит. На государственном зарплата ниже, зато там всё честно, никаких паразитов. Какой вариант для рабочих предпочтительнее?

6. Бизнесмен Михаил получил миллион рублей прибыли, купил автомобиль и устроил разнузданную оргию. Должны ли мы считать этот миллион рублей потерянным для общества? Или нам следует вычесть из него зарплаты официантов и делавших автомобиль рабочих?

7. Алексей – директор завода, Павел – владелец завода. Алексей каждый день на заводе, ходит по цехам и принимает управленческие решения. Кого премировать, кого уволить, куда переставить станок, у кого закупать сырьё. Павел на заводе появляется раз в полгода. Когда-то он принял решение купить завод, теперь раз в месяц выбирает из трёх вариантов: продать его, расширить, оставить всё как есть. Является ли Павел паразитом? Может ли завод обойтись без Павла?

8. Эдуард и Юрий таскают воду в деревню. Эдуард возит на тачке бочку воды, этот тяжёлый труд занимает у него по 6 часов в день. Юрий в своё время смастерил водопровод, и теперь тратит на его обслуживание не больше часа в месяц. Остальное время то пишет стихи, то рисует картины, то размышляет о вечном. Является ли Юрий паразитом? Как объяснить это жителям деревни, которые благодаря Юрию пользуются теперь водой в неограниченном количестве? (…)

Но вот загвоздка, о которую на практике ломаются все эти благостные на бумаге схемы. Черт даже с этим диким разрывом меж кормильцами-богатеями и нахлебниками-бедняками: заслужили! Но почему все эти доблестные бизнесмены сообща не могут наковать даже отечественных гвоздей, не говоря уже о пылесосах, холодильниках и прочих швейных машинках? Как при таких ударных капитанах производства может быть, что даже веники сегодня вяжут нам в Китае?

Значит, что-то тут не совсем чисто, какая-то сидит за всем этим наружным благолепием поганка!

Иные аналитики, более дотошные, чем апологет нашей не вяжущей и венков системы, объясняют эту поганку так. Если в 90-е и на заре 2000-х наш бизнес еще только попиливал всякие промпроекты, то теперь – уже создает их сугубо для дальнейшего распила сообща с налапниками-чиновниками. Отсюда и такие уму не постижимые хищения – как на Восточном космодроме или на питерской Зенит-Арене.

Ну да, в такой огромной стране как наша есть наверняка и отдельные честные бизнесмены – вроде лермонтовских «честных контрабандистов». Но доля их среди нечестных, промышляющих на износе оборудования и тружеников, на левых тендерах и т.д. – ничтожно мала. И обобщенный «бизнесмен Петр» чаще всего не покупает на свои кровные новый станок – а вносит их главе администрации, чтобы тот выделил ему некую «ягодную поляну».

Вот самый что ни на есть наглядный пример. Живу я как-то пару недель в мотеле на окраине города Переславля-Залесского Ярославской области. Прямо за моим окном – объездная дорога, убитая до того, что средняя скорость движения по ней не больше 15-и километров час. И однажды вижу: по той дороге движется мобильная бригада из десятка мигрантов – проводит ямочный ремонт. Причем продвигается чуть ли не с той же скоростью под 15 км/час, латая лишь каждую десятую яму – и так, что эта латка месяца не проживет.

В порядке любопытства подхожу к мастеру, единственному русскому из той десятки: «Не скажете, в чем смысл этой работы?» Он мне туманно отвечает: «Смысл есть». И больше – ни гу-гу.

А еще через пару дней все осмысление доходит до меня. На той же окружной возникает уже целая дивизия дорожников: впереди, как Чапай на боевом коне – громадный агрегат, срезающий старое покрытие; за ним – асфальтоукладчики и прочие катки.

То есть «бизнесмен Петр», заведомо оповещенный, срубил на том фиктивном ямочном ремонте реальную деньгу – и дальше его уже в принципе не уличить. Ибо все сделанное и не сделанное им покрыто толщей нового асфальта, положенного уже по государственной программе. В таком ключе чаще всего и зарабатывает наш бизнес на тот банкет, с которого кормятся и официанты, и прочие плясуньи и певцы.

Вот, кстати, только что прошло в новостях известие о праздновании в Конгресс-парке отеля Radisson Royal юбилея бизнес-депутата Госдумы Александра Брыксина ценой под 400 тыс. евро. Там пели Лепс и Пугачева, танцевали наши художественные гимнастки, тамадой был выдающийся своими гонорарами актер Игорь Верник… И вся эта бражка «за свой» де счет чем-то напоминает этот могучий агрегат, срезающий – но не дорожное покрытие, а саму кожу с нашего народа!

И исходя из этой наблюдаемой реальности, я бы всю касту наших бизнесменов все же зачислил в паразиты по факту их общего взноса, а вернее – выноса из нашей дышащей на ладан экономики. Да, они хорошо живут – и дают небедно жить их дорогим певцам. Но этим собственно и исчерпывается вся их лепта в общий котел нашего благосостояния.