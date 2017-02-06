Главная » Мировоззрение, Экономика

Бизнесмены или паразиты?

17:06. 6 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Известный певец российского капитализма Фриц Морген, он же Олег Макаренко, в очередной своей статье доказал практически как дважды два высокую моральную основу нашей бизнес-касты.

Примерно как некогда Жюль Верн доказал на пальцах возможность полета на Луну посредством пушечного снаряда… Дескать какие это паразиты? Это настоящие ломовые лошади российской экономики и технического прогресса! Скорей уж народ, сидящий на их шее – паразит.

Вот сам этот наглядный текст – своего рода апология победившей у нас общественно-экономической системы, при которой разрыв меж бедными и богатыми стал наивысшим в мире.

С одной стороны, рабочий вытачивает из заготовки деталь, результаты его труда можно пощупать руками. С другой – бизнесмен сидит в полосатом кресле и гладит толстый живот… Я хотел бы задать по этому поводу несколько уточняющих вопросов.

1. Василий и Пётр рабочие. Пётр делает в три раза больше деталей, чем Василий, так как работает лучше. Через 15 лет Пётр с отложенных денег покупает станок, работать за этим станком приглашает Василия. С одной стороны, Пётр паразит. Он теперь эксплуатирует Василия. Но с другой – Пётр за 15 лет сделал больше деталей, чем Василий сделает за всю свою жизнь.

2. Владислав – бизнесмен, заработал несколько сот миллионов долларов на фабриках и заводах, потратил их на строительство современного медицинского центра в своём городе. Можно ли считать его паразитом?

3. Егор делает деньги с утра до вечера, больше ни о чём не думает. 20 лет назад у него был один небольшой цех, сейчас – три огромных завода. Все заработанное он вкладывает в бизнес: расширяет производство, создаёт новые рабочие места. Считать ли Егора паразитом только на том основании, что он не чиновник?

4. Николай и Александр – бизнесмены. Николай платит рабочим среднюю зарплату и расширяет производство. Александр платит рабочим в полтора раза выше рынка, и его фирма работает “в ноль”, ему не до инвестиций. Через 20 лет фирма “паразита” Николая расширяется в разы, создаются новые рабочие места. Фирма Александра остаётся маленькой. Кто из них больший паразит?

5. Рядом работают два завода, частный и государственный. На частном заводе зарплата выше, но там рабочих обворовывает бизнесмен-паразит. На государственном зарплата ниже, зато там всё честно, никаких паразитов. Какой вариант для рабочих предпочтительнее?

6. Бизнесмен Михаил получил миллион рублей прибыли, купил автомобиль и устроил разнузданную оргию. Должны ли мы считать этот миллион рублей потерянным для общества? Или нам следует вычесть из него зарплаты официантов и делавших автомобиль рабочих?

7. Алексей – директор завода, Павел – владелец завода. Алексей каждый день на заводе, ходит по цехам и принимает управленческие решения. Кого премировать, кого уволить, куда переставить станок, у кого закупать сырьё. Павел на заводе появляется раз в полгода. Когда-то он принял решение купить завод, теперь раз в месяц выбирает из трёх вариантов: продать его, расширить, оставить всё как есть. Является ли Павел паразитом? Может ли завод обойтись без Павла?

8. Эдуард и Юрий таскают воду в деревню. Эдуард возит на тачке бочку воды, этот тяжёлый труд занимает у него по 6 часов в день. Юрий в своё время смастерил водопровод, и теперь тратит на его обслуживание не больше часа в месяц. Остальное время то пишет стихи, то рисует картины, то размышляет о вечном. Является ли Юрий паразитом? Как объяснить это жителям деревни, которые благодаря Юрию пользуются теперь водой в неограниченном количестве? (…)

Но вот загвоздка, о которую на практике ломаются все эти благостные на бумаге схемы. Черт даже с этим диким разрывом меж кормильцами-богатеями и нахлебниками-бедняками: заслужили! Но почему все эти доблестные бизнесмены сообща не могут наковать даже отечественных гвоздей, не говоря уже о пылесосах, холодильниках и прочих швейных машинках? Как при таких ударных капитанах производства может быть, что даже веники сегодня вяжут нам в Китае?

Значит, что-то тут не совсем чисто, какая-то сидит за всем этим наружным благолепием поганка!

Иные аналитики, более дотошные, чем апологет нашей не вяжущей и венков системы, объясняют эту поганку так. Если в 90-е и на заре 2000-х наш бизнес еще только попиливал всякие промпроекты, то теперь – уже создает их сугубо для дальнейшего распила сообща с налапниками-чиновниками. Отсюда и такие уму не постижимые хищения – как на Восточном космодроме или на питерской Зенит-Арене.

Ну да, в такой огромной стране как наша есть наверняка и отдельные честные бизнесмены – вроде лермонтовских «честных контрабандистов». Но доля их среди нечестных, промышляющих на износе оборудования и тружеников, на левых тендерах и т.д. – ничтожно мала. И обобщенный «бизнесмен Петр» чаще всего не покупает на свои кровные новый станок – а вносит их главе администрации, чтобы тот выделил ему некую «ягодную поляну».

Вот самый что ни на есть наглядный пример. Живу я как-то пару недель в мотеле на окраине города Переславля-Залесского Ярославской области. Прямо за моим окном – объездная дорога, убитая до того, что средняя скорость движения по ней не больше 15-и километров час. И однажды вижу: по той дороге движется мобильная бригада из десятка мигрантов – проводит ямочный ремонт. Причем продвигается чуть ли не с той же скоростью под 15 км/час, латая лишь каждую десятую яму – и так, что эта латка месяца не проживет.

В порядке любопытства подхожу к мастеру, единственному русскому из той десятки: «Не скажете, в чем смысл этой работы?» Он мне туманно отвечает: «Смысл есть». И больше – ни гу-гу.

А еще через пару дней все осмысление доходит до меня. На той же окружной возникает уже целая дивизия дорожников: впереди, как Чапай на боевом коне – громадный агрегат, срезающий старое покрытие; за ним – асфальтоукладчики и прочие катки.

То есть «бизнесмен Петр», заведомо оповещенный, срубил на том фиктивном ямочном ремонте реальную деньгу – и дальше его уже в принципе не уличить. Ибо все сделанное и не сделанное им покрыто толщей нового асфальта, положенного уже по государственной программе. В таком ключе чаще всего и зарабатывает наш бизнес на тот банкет, с которого кормятся и официанты, и прочие плясуньи и певцы.

Вот, кстати, только что прошло в новостях известие о праздновании в Конгресс-парке отеля Radisson Royal юбилея бизнес-депутата Госдумы Александра Брыксина ценой под 400 тыс. евро. Там пели Лепс и Пугачева, танцевали наши художественные гимнастки, тамадой был выдающийся своими гонорарами актер Игорь Верник… И вся эта бражка «за свой» де счет чем-то напоминает этот могучий агрегат, срезающий – но не дорожное покрытие, а саму кожу с нашего народа!

И исходя из этой наблюдаемой реальности, я бы всю касту наших бизнесменов все же зачислил в паразиты по факту их общего взноса, а вернее – выноса из нашей дышащей на ладан экономики. Да, они хорошо живут – и дают небедно жить их дорогим певцам. Но этим собственно и исчерпывается вся их лепта в общий котел нашего благосостояния.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как мимикрируют паразиты на примере Ю.В. Тимошенко
... - Юлию Владимировну Тимошенко или как по-украински бы ...избранных (неважно кем, сатаной или дьяволом) передаётся по матери...., выйдя замуж за солидного бизнесмена с такой фамилией. Как...облечения политических проституток и социальных паразитов - они ведут себя ...
калькулятор против Путина — 2, или почему cкоро будет нечего считать
... — 2, или почему cкоро будет нечего считать Шабаш-беЗпредел паразитов достигает своего... нигде. Помните, как озвучила позицию паразитов Новодворская:"мы уйдём, НО мы... к распределению крупных бюджетных потоков «бизнесмены». Поэтому в его логике нормально...
Созидатель или потребитель - кто ты?
... Live for the Weekend!"]. Или «Потребляй, работай, сдохни», ...слезть с «Матрицы», три паразита, качающих людскую энергию, «...Именно поэтому, многие топовые бизнесмены, политики и звезды шоу...строите полезный бизнес, обучаете или даете консультации – не важно...
Убийства настоящих Русских Учёных
...людям, как их грабят, как паразиты убивают природу. Таких своевольных учёных...профессора Когда гибнут в разборках бизнесмены или бандиты, в полицейских отчётах фигурируют...коммерческие структуры, уехали за рубеж или странным образом погибли. Автор цитированной...
Убийства настоящих русских учёных
...людям, как их грабят, как паразиты убивают природу. Таких своевольных учёных...для профессораКогда гибнут в разборках бизнесмены или бандиты, в полицейских отчётах фигурируют...коммерческие структуры, уехали за рубеж или странным образом погибли. Автор ...
Актуальность мировоззрения Н.В.Левашова при смене социума
... часто враждующая между собой. Бизнесмены враждуют с работниками и государством... политическому курсу Вашингтона. Стиль паразитов – создавать искусственно кризисы и...-нибудь пойдёт на предательство или пособничество паразитам? Смогут ли враги обмануть...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>