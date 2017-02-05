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Война миров 1812г.

09:45. 5 февраля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Очередной глубокий и фактологический анализ от Сергея Игнатенко про войну с Наполеоном 1812г. И в своем расследовании Сергей уже не намекает, а дает явно понять войну кого с кем! Это видео является ярчайшим подтверждением моих (да, и у других интересующихся – таких же) убеждений, что Наполеон действовал в объединении с питерскими Романовыми. А цель была не Россия, а Московия (Московская Тартария), все еще существовавшая в начале 19в.!



С кем воевал Наполеон? Почему форма армии Александра Первого была очень похожа на Великую Наполеоновскую Армию? Действительно ли Наполеон проиграл войну 1812-го года?
Почему Наполеон пошел на Москву, когда столицей был С-Петербург? Каких бояр ждал Наполеон у Москвы? Такого сословия в России уже давно не было. И многое другое…

Комментарий к видео: Армия Наполеона вместе с Московией (Россией) со столицей в Петербурге идут на Московскую Тартарию, на Москву. Тартарцы обороняют город, но им это плохо удается. Армия Российской Московии и Наполеоновская Армия входят в город. Захватывая его, идут к Волге, к границам с Вольной и Великой Тартариями. И это все есть на картинах, рисунках, медалях, стоит только все сопоставить, как сделал Сергей.

Мои скромные "5 копеек" в эту просто отличную работу:
АЛЕКСАНДР I: ДЕЙСТВУЙТЕ ПО УКАЗАНИЯМ НАПОЛЕОНА!

По ссылке Вы узнаете, что накануне Отечественной войны 1812 года, войны против французских захватчиков, император Франции Наполеон Бонапарт распоряжается по своему усмотрению флотом России!.. Невероятно? А такой исторический факт действительно был.

Все это говорит об одном: Россия со столицей в С-Петербурге не имела в то время отношения к истории первоначальной Руси. Она не являлась преемницей культуры, всего наследия. Это как плацдарм, захваченный европейскими династиями с поставленными управлять территориями Гольштейн-Готторп-Романовых (с 1762г.) Цель – оккупация, колонизация восточных земель.

Вот почему некоторые графы и военачальники носили в то время (чуть ранее) звания как было у Суворова: «…граф Российской империи с наименованием Суворов-Рымникский (1789) и Священной Римской империи (1789)…» Подробнее
Они были на службе по-сути у западных династий. А цель была – как можно больше колонизировать восточных территорий, осколков Тартарии. И Наполеон в 1812г. решил в открытую помочь в этом. Не даром прижился термин: "Наполеоновские планы", т.е. амбициозные и великие.
Но было ли бегство его с территории России? Или это был планомерный отвод войск после успешной кампании, но что-то случилось из-за погодных условий? Как можно было идти на Москву, не зная о зимних температурах? Или военная кампания не планировалась настолько долгой? Или Александр I подставил Наполеона, по-сути придав их дружбу? Версий и мыслей появляется много. Как обычно, после появления ответов на одни вопросы – появляются следующие…

 

Источник: sibved.livejournal.com

Метки: искажение истории, история, Тартария
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