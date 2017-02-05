Операция «Огненный шторм»

В феврале 1945 года англо-американской авиацией был дотла сожжён Дрезден — город, не имевший никакого военного значения

«Мы выбомбим Германию — один город за другим. Мы будем бомбить вас всё сильнее и сильнее, пока вы не перестанете вести войну. Это наша цель. Мы будем безжалостно её преследовать. Город за городом: Любек, Росток, Кёльн, Эмден, Бремен, Вильгельмсхафен, Дуйсбург, Гамбург — и этот список будет только пополняться».

Листовки с этим обращением к населению Германии командующего Стратегической авиацией Великобритании маршала авиации сэра Артура Тревиса 1-го баронета Харриса, которого даже его подчинённые называли «Мясником» («Butcher Harris»), самолёты британских ВВС разбрасывали над территорией страны вместе с миллионами бомб (с 1939 по 1945 год англо-американская авиация сбросила их на Германию в общем количестве 1 млн 620 тыс. тонн).

Британская наука на службе массовых убийц

Во время Второй мировой войны Артур Харрис был главным идеологом стратегии проведения ковровых бомбардировок немецких городов (отсюда и другое его прозвище — «Бомбардировщик Харрис», — «Bomber Harris»). Но «авторство» этой идеи принадлежит не ему — он лишь фанатично её реализовывал. По словам Харриса, «массированные бомбардировки должны иметь своими целями разрушение немецких городов, убийство немецких рабочих и дезорганизацию цивилизованной жизни по всей Германии»

Британская концепция бомбовой войны против гражданского населения, применённая против нацистской Германии, была лишь развитием доктрины маршала Королевских ВВС периода Первой мировой войны Хью Тренчарда, разработанной им ещё в 1915 году. По мнению Тренчарда, «в ходе промышленной войны жилые районы противника должны стать естественными целями, поскольку промышленный рабочий является таким же участником боевых действий, как и солдат на фронте».

Действуя по известному принципу «новое — это хорошо забытое старое», британский физик немецкого происхождения Фредерик Линдеман, будучи ведущим научным советником правительства Великобритании, предложил концепцию по «обездомливанию» немецкой рабочей силы с помощью бомбардировок немецких городов. Концепция Линдемана была одобрена Кабинетом Уинстона Черчилля, что было частчино вызвано неспособностью британских ВВС поразить или даже просто найти цели меньшего размера, чем города — первоначально даже нахождение городов было для них затруднительным.

К разработке методики ковровых бомбардировок британские власти подошли основательно. Был создан целый научный консорциум из маститых математиков и физиков, химиков и инженеров-строителей, опытных пожарных и коммунальщиков. В ходе работ этот «синклит» пришёл к безусловному выводу, что для массового уничтожения населения предпочтительнее не фугасные, а зажигательные боеприпасы, поскольку старинные немецкие города, в которых преобладали фахверковые постройки (тип строительной конструкции из деревянных балок, пространство между которыми заполняется глинобитным материалом, кирпичом или также деревом), были крайне восприимчивы к огню. Технология таких бомбардировок, получивших кодовое название «Огненный шторм», выглядела следующим образом.

Первая волна бомбардировщиков сбрасывает на город особый тип фугасов, задачей которых было создать максимально благоприятные условия для эффективной обработки цели зажигательными бомбами. Первые воздушные мины несли в себе 650 кг. взрывчатки, но уже в 1943 году англичане применили мины, содержавшие от 2 до 4 тонн взрывчатки. Цилиндры длиной 3,5 метра высыпаются на город и, коснувшись земли, взрываются, сметая крыши и вышибая окна и двери в домах в радиусе до километра от эпицентра взрыва. «Подготовленный» таким способом город становится идеальным объектом для зажигательных бомб.

Застройка средневековых немецких городов с их узкими улочками способствовала перекидыванию огня с одного дома на другой. Одновременное возгорание сотен домов создавало на площади в несколько квадратных километров чудовищной силы тягу. Весь город становился громадным камином, засасывающим в себя кислород из окрестностей. Возникающая тяга, направленная в сторону пожара, вызывала ветер, дувший со скоростью 200−250 км./час. Гигантский пожар высасывал кислород из бомбоубежищ, обрекая на смерть даже тех, кто уцелел под бомбами.



«Мораль» сэра Харриса

У этой технологии был единственный минус: она была неэффективна против оборонительных сооружений и военных предприятий. Но она и задумывалась для уничтожения именно жилых кварталов! То есть истребление населения не было «побочным результатом», как это утверждали после войны англо-американские историки. Сэр Артур Харрис был назначен для практического решения этой задачи.

Уже 14 февраля 1942 года британские ВВС получили подписанную им директиву бомбёжек по площадям. В директиве указывалось:

«Впредь операции должны быть сфокусированы на подавлении морального духа гражданского населения врага — в частности, промышленных рабочих».

21 января 1943 года на Касабланкской конференции, в работе которой приняли участие президент США Франклин Д. Рузвельт, британский премьер Уинстон Черчилль и члены Объединённого комитета начальников штабов США и Великобритании (приглашали и И. В. Сталина, но он не смог присутствовать в ответственный для СССР момент победного завершения Сталинградской битвы), было принято решение начать стратегические бомбардировки Германии совместными англо-американскими силами. Целями бомбометания должны были стать не только объекты военной промышленности, но и собственно города Германии.

Операция получила кодовое название Pointblank (англ. «Решительность»). Её задачей было планомерное уничтожение военной промышленности и экономики Германии, а также «подрыв морального духа немецкого народа». Авиаудары следовало наносить круглосуточно. При этом американская авиация должна была действовать в дневное время, нанося прицельные удары по военным объектам, тогда как британским лётчикам оставляли ночи, которые она использовали для ковровых бомбардировок городов.

В список Министерства авиации Великобритании было включено 58 немецких городов, подлежащих уничтожению. Бомбардировки эти получили кодовое название Moral bombing (англ. «моральные бомбардировки»), так как их основной целью являлось «сломить волю гражданского населения противника».

Забегая вперёд, отмечу, что эти бомбардировки вызвали обратный эффект. Как во время немецких бомбёжек на ранней стадии войны не была сломлена воля британского народа к сопротивлению, так и воля немецкого населения не была сломлена в ходе стратегических бомбардировок, которые проводились с намного большим размахом, чем немецкие бомбёжки Великобритании.

В Германии не было бунтов с требованием капитуляции, и немецкие рабочие продолжали поддерживать военное производство на максимально высоком уровне. Лояльность немецких гражданских лиц нацистскому режиму хотя и поколебалась в результате бомбардировок, но сохранилась вплоть до конца войны. Как отметил в своих мемуарах британский военный теоретик и историк генерал-майор танковых войск Джон Фуллер, «варварские разрушения британо-американских стратегических бомбардировок оказались малоэффективными в военном и психологическом плане».

Но вернёмся к «Мяснику» Харрису.



Бессмысленно и беспощадно

27 мая 1943 года Артур Харрис подписал приказ № 173 об операции под кодовым названием «Гоморра» (Operation Gomorrah; «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь с неба»; Бытие.19:24.). Её целью был определён Гамбург. Опуская подробности, приведу её итог.

В ходе операции, проведённой авиацией Велиобритании и США с 25 июля по 3 августа 1943 года, от ковровых бомбардировок и вызванного ими гигантского пожара погибло до 50 тыс. жителей Гамбурга, около 125 тыс. человек получили ранения и ожоги, около миллиона жителей были вынуждены покинуть город, 250 тыс. городских зданий были полностью разрушены.

Та же судьба постигла и многие другие большие и средние города Германии. Как ликующе писали тогда британские газеты, «в ходе бомбардировок на 96% был разрушен город Бинген-на-Рейне, на 90% Магдебург, на 80% Дессау, на 75% Хемниц, на 65% Штутгарт и Кёльн», и так далее.

А с первых месяцев 1945 года, когда это уже абсолютно не влияло на исход войны, британские ВВС принялись за уничтожение важнейших культурных центров Германии.

Прежде их практически не бомбили, поскольку они не имели ни военного, ни экономического значения. Теперь же пробил их час.

Бомбовыми ударами уничтожались дворцы и церкви, музеи и библиотеки, университеты и памятники старины. Объяснить этот вандализм можно лишь тем, что, в отличие от И. В. Сталина, заявившего, что «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся», союзники уничтожали не нацизм, а именно Германию — её корни, историю, культуру.

13−15 февраля 1945 года ВВС Великобритании и США совершили одно из самых страшных преступлений за всю Вторую мировую войну. Целый город был ими в буквальном смысле выжжен. Этим городом стал Дрезден — культурный центр Германии, не имевший военных производств.

Из вышедшей в январе 1945 года под грифом «Для служебного пользования» памятки Королевским ВВС:

«Дрезден, седьмой по размеру город Германии, ненамного меньше Манчестера. Это крупнейший неприятельский центр, до сих пор не подвергавшийся бомбардировкам. В середине зимы, когда беженцы стремятся на запад, а войскам нужны дома для постоя и отдыха, каждая крыша на счету. Цель атаки — ударить врага в самое чувствительное место, за линией уже прорванного фронта, и предотвратить использование города в дальнейшем; а заодно и показать русским, когда они придут в Дрезден, на что способно Бомбардировочное командование».

Вот как происходило уничтожение Дрездена.

На момент первой бомбежки 13 февраля в городе с населением 640 тыс. человек находились и около 100 тыс. беженцев и раненых (в последние месяцы войны Дрезден был превращён в город-госпиталь).

В 22.09 час. первая волна британских бомбардировщиков сбросила на Дрезден 900 тонн фугасных и зажигательных бомб, что привело к возгоранию всего старого города.

В 01.22, когда интенсивность пожара достигла апогея, на город обрушилась вторая волна бомбардировщиков, сбросивших на пылающий Дрезден ещё 1 500 тонн «зажигалок».

Ещё через 9 часов последовала третья волна: лётчики — на сей раз уже американские, — за 38 минут сбросили на город около 400 тонн бомб. Вслед за бомбардировщиками появились истребители, принявшиеся «обрабатывать» город из пушек и пулемётов. Целью одной из атак стал берег Эльбы, где от пожарища спасались тысячи беженцев и раненых из госпиталей.

Точное количество жертв бомбардировок 13 — 14 февраля 1945 года до сих пор не установлено. По данным Международной исследовательской группы историков, работавшей в 2006—2008 годах, вследствие бомбардировок погибли 25 тыс. человек, из них около 8 тысяч — беженцы (обугленные трупы извлекали из подвалов домов ещё в 1947 году). Ранения и ожоги различной степени тяжести получили ещё более 30 тыс. человек. Подавляющим большинством жертв и раненых было гражданское население. Площадь зоны полных разрушений в Дрездене в четыре раза превысила площадь зоны полных разрушений в Нагасаки.



Ложь «союзников» и памятник убийце

Вопреки бытующему на Западе мнению, уничтожение Дрездена — этой архитектурной жемчужины Европы — не только не являлось акцией, проведённой по требованию командования Красной армии. Оно даже не было согласовано с командованием Красной Армии, передовые части которой подошли непосредственно к городу.

Как следует из рассекреченных документов Ялтинской конференции, в ходе её работы советская сторона передала союзникам письменную просьбу о бомбардировке железнодорожных узлов Берлина и Лейпцига. Документально подтверждённых просьб о бомбардировке Дрездена с советской стороны не поступало.

Ежегодно 13 февраля в 22:10 в Восточной и Центральной Германии звонят церковные колокола в память о жертвах. После того, как после объединения Германии это стало практиковаться и в западной части страны, Госдепартамент США заявил, что бомбардировка Дрездена проводилась по просьбе СССР.

«Большинство американцев много слышало о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, но лишь немногие знают о том, что больше людей погибло в Дрездене, чем было уничтожено в любом из этих городов, — пишет американский историк и публицист Дэвид Дюк. — Дрезден не имел военной значимости, и когда его бомбили, война была практически уже выиграна. Бомбардировка лишь укрепила противостояние Германии и стоила большего числа жизней союзников. Я искренне спрашиваю себя, была ли бомбардировка Дрездена военным преступлением? Было ли это преступление против человечества? Чем были виновны дети, погибшие самой страшной из смертей — сожжением заживо?..»

После окончания Второй мировой войны методы бомбардировочной авиации и сам Харрис подвергались критике, но никогда эти бомбардировки не признавались военными преступлениями.

В Великобритании сэр Артур Харрис был единственным из военачальников, не получившим титул пэра, хотя в 1946 году ему и было присвоено звание маршала Королевских ВВС. Из-за массовых нареканий он в 1948 году был вынужден уехать в Южную Африку, где и умер в 1984 году в возрасте 92 лет.

В отличие от многих британских лётчиков, чувствовавших вину за случившееся и называвших 13 февраля 1945 года худшим днём своей жизни, Харрис никогда не сожалел по поводу бомбардировок немецких городов, и уж тем более не раскаивался в содеянном. Ещё в феврале 1945 года он писал по этому поводу:

«Атаки на города, как и всякий другой акт войны, нетерпимы до тех пор, пока они не оправданы стратегически. Но они стратегически оправданы, поскольку имеют своей целью приблизить конец войны и сохранить жизни солдат союзников. Лично я не считаю, что все оставшиеся в Германии города стоят жизни одного британского гренадёра».

А в 1977 году, за четыре года до смерти, Харрис в интервью Би-би-си уверенно заявил: «Бомбардировки не позволили более чем миллиону немцев нести службу во фронтовых частях Вермахта: эти люди были зачислены в подразделения ПВО, или изготовляли боеприпасы для этих подразделений, или же были заняты на ремонтных работах после бомбёжек».

В 1992 году британская ветеранская организация Bomber Harris Trust, невзирая на протесты Германии и части британской общественности, установила в Лондоне памятник сэру Харрису. Этот монумент массовому убийце стоит и по сей день, причём под охраной полиции — вскоре после его установки на нём стали появляться «оскорбительные» граффити, и чтобы воспрепятствовать вандалам, памятник находится под полицейским контролем.

Документально установлено, что в ходе стратегических бомбардировок Германии англо-американской авиацией обширные территории страны были полностью опустошены, свыше 600 тысяч гражданских лиц погибли, вдвое больше ранены или искалечены, 13 миллионов остались без крова.

Источник: nnm.me