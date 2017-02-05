Как нас предали и продали [Центробанк РФ против России]

Россия входит в состав МВФ с 1992 года. Следовательно, с тех пор именно МВФ регулирует всю социальную, налоговую политику и экономику страны через Центробанк! Известный политолог, журналист Евгений Гильбо утверждает, что от президентов как таковых ничего не зависит.

Роль президентов – быть менеджерами тех ситуаций, которые им продиктуют влиятельные «хозяева» – международные финансовые акулы: «Вы реально считаете его (Путина) самостоятельной фигурой, которая принимает решения за государство РФ? На самом деле и государство это уже – иллюзия, и работа у него — не принимать решения, а оформлять сложившееся положение вещей и дел. Теперь реальная власть сосредоточилась у корпораций, имеющих глобальные интересы и глобальный характер деятельности. В действительности его (Путина) функция даже в умирающем государстве РФ – чисто пиарная, то есть он должен оформлять и отпиаривать ту ситуацию, которая складывается в результате тех или иных раскладов, вызванных противоборством глобальных корпораций, часть из которых базируется в России, но подавляющее большинство вне её»…

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Не российский рубль. Алексей Соснов [Экономика]

Сегодняшний рубль далеко не суверенен. Следуя конституционной логике, можно понять, что он вообще не является российским. Чем, кроме бумаги, ценен рубль, кому он принадлежит и как можно исправить ситуацию?..

Центрабанк России, как оказывается, не является государственным и служит не на пользу России, а скорее - против России. И золотовалютные резервы банка России не принадлежат государству, а являются собственностью Центрабанка, который представляет собой частную кампанию.

Рубли в нашу экономику попадают через валютный рынок, где ЦБРФ обменивает их на валюту, полученную, в основном, от продажи ресурсов за границу и, как правило, за доллары. Логическая цепочка этого процесса следующая.

1. ФРС США напечатала доллары (или создала виртуальные на компьютере).



2. Государство США обменяло облигации США на доллары ФРС.



3. США закупило на доллары ФРС ресурсы, добытые нашими ресурсодобывающими компаниями.



4. Ресурсодобывающие компании принесли доллары на валютный рынок, где Центробанк поменял доллары на рубли.



5. Ресурсодобывающие компании выдали рублёвые зарплаты, купили новое оборудование и т.д. Таким образом, рубли попали в нашу экономику.

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