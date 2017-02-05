Генерал Герасимов: сирийский опыт — бесценная школа для российских войск

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов назвал сирийский опыт «бесценным» для российской армии.По словам генерала, получившие боевой опыт командиры, начальники штабов и начальники оперативных управлений военных округов укрепили армию России, сделав ее сильной, как никогда в новейшей истории.

Генерал Герасимов неизменно демонстрирует глубокое понимание тенденций современной войны, недаром он является одним из самых цитируемых военных (Герасимов уступает только министру обороны РФ Сергею Шойгу и пресс-секретарю Минобороны Игорю Конашенкову).

Глава Генштаба также отметил, что военнослужащие, продемонстрировавшие свои лучшие качества в ходе военных операций на территории Сирии, получат в войсках «зелёный свет» в своей военной карьере.

«Истинная цена офицера и генерала может быть определена только в ходе вооруженной борьбы. Хорошие администраторы и хозяйственники не всегда так же хорошо проявляют себя на полях сражений», — заявил военачальник.

Возможность испытать свои лидерские качества, проявить железную волю и военную смекалку предоставится многим российским офицерам, ибо время локальных, точечных операций на ближневосточном фронте прошло. Обстановка диктует необходимость обширного, разнопланового и тактически выверенного наступления на позиции противника, а следовательно, и талантливых, подготовленных командиров.

Тот факт, что именно российская армия, под руководством талантливых военачальников помогла народу Сирии воспрянуть перед лицом врага, особенно приятен. Именно наши военные специалисты, направленные в сирийские соединения и воинские части в качестве советников, помогли поднять боевой дух сирийской армии, преодолеть страх перед опасным, мотивированным и подготовленным врагом. Практически вся освободительная кампания на захваченных сирийских территориях была спланирована при участии российских специалистов. Однако, основным приоритетом российских советников было не исполнение обязанностей командиров, а обучение офицеров армии Сирии военному делу. И они свою задачу выполнили.

«Нам нужны настоящие военачальники в каждой сфере вооруженной борьбы. Однако победа в конечном счете куется на земле, поэтому, несмотря на всю важность, к примеру, воздушно-космической составляющей в ходе боевых действий, роль общевойсковых командиров не только не теряет своей актуальности, а даже усиливается, — заявил Герасимов в ходе выступления в академии Генштаба. — Нам нужны думающие, инициативные, волевые и энергичные командиры, способные действовать внезапно и побеждать противника на полях сражений. Особое внимание при этом должно быть обращено на нестандартные способы ведения боевых действий. Шаблон и слепое следование положениям уставных документов на войне недопустимы».

Войска САР при поддержке Минобороны РФ продемонстрировали всему миру, что «чёрный ужас» мирового терроризма под знамёнами ИГ («Исламское государство», организация запрещена на территории РФ) можно ранить, напугать, дезориентировать и уничтожить. Сирийская армия попробовала крови врага и не намерена останавливаться до тех пор, пока не уничтожит террористическую угрозу на корню. Эту грозную решимость и мрачное воодушевление можно понять. Подобное чувствовали советские солдаты, когда осознали, что способны не просто дать отпор захватчику, но и загнать его в угол, лишить всякой надежды на благополучный исход.Теперь настаёт время справедливого воздаяния. Многочисленные боевые операции, проводимые синхронно по всему фронту, подразумевают участие не только российских ВКС, но и как никогда требуют талантливых командиров наземных группировок войск.В условиях современной войны обман и дезинформация противника, по словам Герасимова, во время боевых действий должны осуществляться «непрерывно».

Именно такими должны быть приоритеты подготовки молодых командиров во всех военных вузах и в академии Генштаба в частности, подчеркнул Герасимов.

Примечательно, что с русскими офицерами считается даже враг. Неизменным требованием боевиков, готовых сложить оружие и пойти на диалог с правительством Сирии, является присутствие на переговорах российских военных.

Таким образом, действия Минобороны РФ на Ближнем Востоке стали не только прекрасной школой и боевым экзаменом для российских Вооруженных Сил, но и эффектным заявлением России о собственной мощи на международной арене, способности противостоять мировой угрозе терроризма, а также высококлассной дипломатической составляющей российской внешней политики.

Источник: nnm.me