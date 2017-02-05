Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?

... то сразу можно сказать, что и убийцы и педофилы - просто «немножко...А итог такой, что я сперва думала, что она с признаками аутенка... моим словам, только сказала, что многие (прибалты, поляки) едут в...то такого, что есть у нас. У меня ощущение, что они словно ...