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Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?

12:58. 5 февраля 2017 Просмотров - 22 Один комментарий Опубликовал:


Как сообщает The Washington Post, Трамп дал интервью ведущему Fox News Биллу О Рейли, выдержки из которого стали известны СМИ. Журналист стал расспрашивать главу Белого дома о том, что он думает о Путине. «Я уважаю Путина. На самом деле я уважаю многих людей, но это не значит, что я со всеми смогу поладить», — подчеркнул Трамп. «Но Путин — убийца», — заявил О Рейли. «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?» — в ответ сказал Трамп. Американский президент подчеркнул, что, по его мнению, «США лучше ладить с Россией, чем наоборот».«Если Россия помогает нам в борьбе с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией. — РБК) и исламским терроризмом, а эта борьба является основной, то это хорошо», — сказал Трамп.

<…>

WP отмечает, что в 2015 году миллиардер уже отвечал на подобный вопрос о Путине. Тогда журналист MSNBC обвинил российского президента в том, что он якобы «убивает журналистов, которые с ним не соглашаются». «Я думаю, что наша страна очень много кого убивает», — ответил Трамп.

http://www.rbc.ru/politics/05/02/2017/58969a639a7947ba0677c9fe?from=main – цинк

PS. Достаточно свежая мысль для Белого дома, который всегда кичился своим мессианством.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Россия, сирия, США, Трамп, юмор
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Один комментарий»

  • 10223 4039
    Ursus 5 февраля 2017 в 13:57 Ссылка Пометить
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    Мальцев дал неплохой комментарий по отношениям Дональда и Вовы – сначала они будут облизывать друг друга пока не дойдут до ж…ы. Трамп и ВВ похоже диаметрально противоположные личности, вряд ли они найдут общий язык.

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