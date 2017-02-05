Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Старейший хирург России, Алла Ильинична Левушкина, уже 68 лет работает со скальпелем. Сегодня она трудится в одной из клинических больниц Рязани и не планирует пока уходить на покой. На ее счету уже 10 000 операций, а 5 мая доктор Левушкина отметит свой 90-летний юбилей.

В Алле Ильничне всего 150 см росту, поэтому она пользуется специальной подставкой, чтобы работать с пациентами на операционном столе.

“Врач – это не просто профессия, это образ жизни”, – ответила она корреспонденту Lite FM на вопрос, почему она до сих пор не на пенсии. – Если я оставлю работу, кто будет выполнять хирургические операции?”

Хирург облачается в свой рабочий костюм перед очередной операцией.

Супер-доктор не гнушается никакой работой, в том числе – консультациями по телефону.

Это призвание, которое делает ее счастливой: работать в окружении коллег над здоровьем пациента







Несмотря на возраст, у нее очень крепкая рука и никаких признаков потери памяти или заторможенности.

В ординаторской во время перерыва она до сих пор – душа компании!

Алла Ильинична называет себя “скаковой лошадью”, которая каждый раз получает заряд энергии, входя в операционную.

Ей постоянно приходится развеивать страхи пациентов, которые беспокоятся из-за того, что не доверяют 89-летнему хирургу.

Между выполнением своих важнейших обязанностей приходится уделять время и медицинской документации

Пациентка по имени Ирина поделилась с Lite FM: “Сначала я чувствовала некоторое недоверие к столь пожилому хирургу, но после того, как она ощупала меня своими чуткими крепкими пальцами – все сомнения исчезли”.

Источник: nashaplaneta.su