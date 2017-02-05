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Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

12:23. 5 февраля 2017 Просмотров - 117 Один комментарий Опубликовал:



Старейший хирург России, Алла Ильинична Левушкина, уже 68 лет работает со скальпелем. Сегодня она трудится в одной из клинических больниц Рязани и не планирует пока уходить на покой. На ее счету уже 10 000 операций, а 5 мая доктор Левушкина отметит свой 90-летний юбилей.
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

В Алле Ильничне всего 150 см росту, поэтому она пользуется специальной подставкой, чтобы работать с пациентами на операционном столе.
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

“Врач – это не просто профессия, это образ жизни”, – ответила она корреспонденту Lite FM на вопрос, почему она до сих пор не на пенсии. – Если я оставлю работу, кто будет выполнять хирургические операции?”
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Хирург облачается в свой рабочий костюм перед очередной операцией.
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Супер-доктор не гнушается никакой работой, в том числе – консультациями по телефону.
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Это призвание, которое делает ее счастливой: работать в окружении коллег над здоровьем пациента
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Несмотря на возраст, у нее очень крепкая рука и никаких признаков потери памяти или заторможенности.
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

В ординаторской во время перерыва она до сих пор – душа компании!
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Алла Ильинична называет себя “скаковой лошадью”, которая каждый раз получает заряд энергии, входя в операционную.
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Ей постоянно приходится развеивать страхи пациентов, которые беспокоятся из-за того, что не доверяют 89-летнему хирургу.
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Между выполнением своих важнейших обязанностей приходится уделять время и медицинской документации
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день

Пациентка по имени Ирина поделилась с Lite FM: “Сначала я чувствовала некоторое недоверие к столь пожилому хирургу, но после того, как она ощупала меня своими чуткими крепкими пальцами – все сомнения исчезли”.
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день


Источник: nashaplaneta.su

Метки: феномены и аномалии
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