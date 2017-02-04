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Прожить до ста лет. Существует ли эликсир вечной молодости?

17:04. 4 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Тысячи женщин мечтают найти эликсир молодости. В тщетных попытках сохранить увядающую красоту они пользуются услугами пластических хирургов, косметологов, прописывают особые диеты. Но мистики уверены – можно оставаться в теле двадцатилетнего до ста лет. Секрет прост – достаточно выпить эликсир вечной молодости. 
Как найти чудо зелье и кто уже испробовал на себе этот напиток.

Метки: вечная молодость, красота и здоровье, старение
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