Прожить до ста лет. Существует ли эликсир вечной молодости?
17:04. 4 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: Neils
Тысячи женщин мечтают найти эликсир молодости. В тщетных попытках сохранить увядающую красоту они пользуются услугами пластических хирургов, косметологов, прописывают особые диеты. Но мистики уверены – можно оставаться в теле двадцатилетнего до ста лет. Секрет прост – достаточно выпить эликсир вечной молодости.
Как найти чудо зелье и кто уже испробовал на себе этот напиток.