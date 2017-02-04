Прирожденный командир Михаил Фрунзе

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«Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно», — писал знаменитый теоретик и историк генерал Карл фон Клаузевиц. Подтверждением этой мысли могут стать биографии многих знаменитых полководцев, которые стали военными лишь благодаря стечению обстоятельств.

Как известно, гражданская профессия маршала Георгия Жукова — скорняк, Константина Рокоссовского — каменотес, маршала танковых войск Михаила Катукова — молочник. К числу тех, кто попал в плеяду прославленных военачальников, что называется, «с гражданки», можно отнести и Михаила Васильевича Фрунзе. Профессионального революционера, который, став одним из командиров Красной армии, побеждал во время Гражданской войны белых генералов с академическим образованием.

Гимназист из Пишпека

Михаил Васильевич Фрунзе родился 21 января 1885 года в небольшом городишке Пиш-пек Семиреченской области. Ныне это столица Киргизии Бишкек. Отец его, молдаванин по национальности, был фельдшером. Мать — русская, дочь ссыльного народовольца.

С социалистическими идеями Михаил Фрунзе познакомился во время учебы в гимназии в городе Верный (ныне Алма-Ата). И хотя юный гимназист проявлял большие способности к естественным наукам, желание принять участие в преобразовании России по принципам социальной справедливости оказалось сильнее.

Михаил с золотой медалью окончил гимназию в Верном. В 1904 году поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт, где изучал экономику. Тогда-то Фрунзе и решил стать профессиональным революционером. Он так и не окончил институт. Михаил решил, по его собственным словам, «изменить всю жизнь, чтобы не было бедности и лишений ни у кого, никогда…».

В том же 1904 году, в девятнадцать лет, Фрунзе вступил в ряды РСДРП. Интересно, что, в отличие от своих товарищей по партии, он занимал несколько иные, если так можно сказать, проимперские позиции. Например, не желал поражения России в начавшейся Русско-японской войне и глубоко переживал неудачи русских армии и флота.

Тем не менее Фрунзе активно вел антиправительственную агитацию среди рабочих петербургских заводов. Он участвовал в шествии народа к Зимнему дворцу 9 января 1905 года и был ранен в руку при расстреле рабочей демонстрации царскими войсками.

Дважды приговоренный

После трагических событий в Петербурге Фрунзе по заданию партии отправился в Иваново-Вознесенск. Там, под партийными псевдонимами Товарищ Арсений и Михайлов, он начал работу в третьем по численности рабочих промышленном районе Российской империи. Он руководил всеобщей стачкой текстильщиков и создал боевую дружину.

Именно в Иваново-Вознесенске был создан первый в России Совет рабочих депутатов. Под руководством Фрунзе проводились стачки, митинги, захваты оружия, составлялись и издавались листовки. В этот период Фрунзе сотрудничал и с представителями других политических партий. Именно тогда у него проявились задатки военного руководителя.

В декабре 1905 года он вместе со своими боевиками принял участие в вооруженном восстании в Москве на Пресне. Хотя выступление было организовано из рук вон плохо, все же восставшие сумели продержаться какое-то время. Баррикады на Пресне были разгромлены лишь после прибытия в Москву гвардейского Семеновского полка из Санкт-Петербурга.

В 1906 году Фрунзе выехал в Стокгольм, где принял участие в IV съезде РСДРП. Он был самым молодым делегатом съезда. В Стокгольме Фрунзе познакомился с Лениным и другими лидерами большевиков.

Русская революция 1905 года потерпела поражение. Большевики, отрицавшие до этого террористические методы борьбы за власть, приняли решение использовать их. Хотя и не так радикально, как эсеры. Фрунзе как человек, уже имеющий опыт вооруженной борьбы, принял участие в некоторых силовых акциях. Так, он организовал захват типографии в Шуе в январе 1907 года и вооруженное нападение на полицейского урядника.

За это суд дважды приговорил Фрунзе к смертной казни через повешение. Но под давлением общественности (в том числе в результате личного вмешательства знаменитого писателя Владимира Галактионовича Короленко) приговор смягчили. Смертную казнь Фрунзе заменили шестью годами каторги.

После отбытия наказания проживал в ссылке в Сибири. В 1916 году Фрунзе бежал из ссылки, перебрался в европейскую часть России и попал на фронт в качестве вольноопределяющегося. Однако вскоре по заданию партии большевиков он по паспорту Михаила Александровича Михайлова перешел на работу во Всероссийский земский союз, став так называемым «земгусаром». Одновременно он вел революционную агитацию среди солдат Западного фронта.

К началу Февральской революции у Фрунзе среди большевиков уже была репутация военного специалиста (хотя военного образования он так и не получил).

От комиссара до военачальника

Февральская революция 1917 года застала Фрунзе в Минске. Он создал там отряд красногвардейцев, с которым в октябре 1917 года отправился в Москву, где принял участие в уличных боях в Первопрестольной.

В начале 1918 года Фрунзе был назначен военным комиссаром Иваново-Вознесенской губернии. А в августе 1918 года стал военным комиссаром Ярославского военного округа. Именно на этой должности Фрунзе начал сотрудничать с генерал-майором Генерального штаба Федором Федоровичем Новицким, имевшим большой опыт боевой и штабной службы. Новицкий в то время возглавлял Ярославский военный округ и занимался формированием дивизий для Красной армии.

Новицкий быстро оценил хватку и способности своего комиссара. Позднее бывший царский генерал вспоминал: «Фрунзе обладал удивительной способностью быстро разбираться в самых сложных и новых для него вопросах, отделять в них существенное от второстепенного и затем распределять работу между исполнителями сообразно со способностями каждого. Он умел и подбирать людей, как бы чутьем угадывая, кто на что способен…»

Фрунзе, в отличие от многих большевиков, уважал и ценил так называемых «военспецов» — бывших царских офицеров и генералов. Он не стеснялся учиться у них многому тому, что он сам ещё плохо знал. Под их руководством Фрунзе занимался самообразованием, штудируя книги военных теоретиков и старательно изучая учебники по военному искусству.

Непосредственно командовать войсками Фрунзе стал лишь весной 1919 года, когда был назначен командующим 4-й армией Восточного фронта.

Перед этим 4-я армия была разгромлена белыми в ходе неудачных боев против Колчака. Фрунзе пришлось не только переформировать ее, но и поднять боевой дух, который эта армия растеряла после долгого отступления.

Кроме того, Фрунзе принял на себя командование над так называемой Южной группой войск Восточного фронта, наносившей главный удар по наступавшим войскам адмирала Колчака. Внезапный удар группы Фрунзе во фланг Западной армии белых в районе Бузулука принес успех общему наступлению Красной армии и в конечном итоге привел к перелому ситуации на фронте и переходу инициативы от белых к красным.

Успешной оказалась вся серия наступательных операций красных — Бугульминская (Бугурусланская), Белебейская, Уфимская и Са-рапуло-Воткинская, которые последовательно были проведены с конца апреля по вторую половину июня 1919 года. В результате этих операций армии адмирала Колчака были разбиты и отброшены из Поволжья на Урал, а в дальнейшем вытеснены в Сибирь. За успешное руководство боевыми действиями на Восточном фронте Фрунзе был награжден своим первым орденом Красного Знамени.

Надо сказать, что Михаил Васильевич обладал не только опытом партийной работы, но и харизмой военного руководителя, способного повести за собой войска. Ему были свойственны личная храбрость и решительность. Когда было нужно, Фрунзе находился в самой гуще боя, порой с винтовкой в руках, в боевых порядках своих войск. В июне 1919 года под Уфой он был контужен бомбой, сброшенной с белогвардейского аэроплана.

«Восток -дело тонкое…»

Как «специалиста по Востоку», Фрунзе в августе 1919 года назначили командующим Туркестанским фронтом. И, как оказалось, не зря. Под командованием Фрунзе удалось разблокировать Туркестанскую группу войск Красной армии. А также разгромить Южную, Отдельную Уральскую, Отдельную Оренбургскую и Семиреченскую армии белых. В конце августа — начале сентября 1920 года Туркестанская армия штурмом взяла Бухару, тем самым покончив с Бухарским эмиратом.

В сентябре 1920 года Фрунзе назначили командующим Южным фронтом, задачей которого был разгром Русской армии генерала Врангеля в Крыму. Перекопско-Чонгарская операция была проведена Фрунзе успешно, причем немалую помощь наступающей Красной армии оказала Повстанческая армия другого народного военачальника-самородка — Нестора Махно. Кстати, между Махно и Фрунзе сложились неплохие личные взаимоотношения. К сожалению, именно Фрунзе было позднее поручено председателем Реввоенсовета Львом Троцким ликвидировать Махно. И — подчиняясь партийной дисциплине, Михаил Васильевич был вынужден выполнить этот приказ.

В бою с махновцами летом 1921 года Фрунзе был ранен. По словам современника, «от ЦК КПБ(у) за этот риск тов. Фрунзе получил надир, а от Реввоенсовета Республики -второй орден Красного Знамени». Но Фрунзе не боялся «надиров».

В 1921-1922 годах Фрунзе пришлось выполнять не просто военную, но ещё и дипломатическую миссию. В августе 1921 года правительство Советской Украины по соглашению с правительством РСФСР назначило Фрунзе, командовавшего в то время вооруженными силами УССР, чрезвычайным послом в Турецкой Республике.

Тогда Турция, в связи с напряженным положением на фронте и финансовым кризисом в стране, переживала тяжелые дни. Фрунзе настойчиво предлагал, чтобы советское правительство изыскало дополнительные средства для оказания помощи Турции. После поездки Фрунзе в Турцию Москва усилила дипломатическую, военную и денежную помощь турецкому правительству. Советская Россия считала Мустафу Кемаля Ататюрка своим союзником и оказывала его армии, которая вела боевые действия против греческих сил, огромную помощь.

М. Фрунзе принимает парад войск Красной Армии 7 ноября 1924 года на Красной площади в Москве.

И не только вооружением. Считают, что Фрунзе помог турецкому командованию в разработке наступательных операций против греков, которые завершились победой турецких войск. Недаром на памятнике Ататюрку в Стамбуле на площади Таксим, открытом в 1928 году, помещены скульптурные портреты Михаила Фрунзе и Климента Ворошилова. Это было сделано по велению самого Мустафы Кемаля в благодарность за военную помощь со стороны Советской России в войне 1920 года.

Противник Троцкого

После смерти Ленина в 1924 году в руководстве СССР началась борьба между группировками Троцкого и Сталина. Троцкий перестал быть Наркомвоенмором, но в армии и флоте осталось немало его выдвиженцев. Для борьбы с ними Сталин решил использовать человека, который имел большой авторитет в Красной армии, и в то же время не был сторонником Троцкого. Таким человеком стал Михаил Фрунзе.

В 1924 году он был назначен на посты начальника Штаба РККА, заместителя председателя РВС СССР, начальника Военной академии РККА. А в 1925 году Фрунзе стал председателем РВС СССР и наркомом по военным и морским делам.

Красная армия после окончания Гражданской войны представляла собой жалкое зрелище. Необходимо было срочно проводить военную реформу. Этим и занялся новый её руководитель. Реформа РККА заключалась в попытке создать кадровую армию, организовать территориальную систему войск и повысить качество командного состава. Кроме того, необходимо было усовершенствовать боевую подготовку, удалить из вооруженных сил неблагонадежных элементов, реорганизовать снабжение войск, укрепить единоначалие. Фрунзе, проводя военную реформу, написал ряд военно-теоретических трудов, в том числе касающихся разработки военной доктрины Красной армии.

В возрасте 40 лет он неожиданно скончался на операционном столе в Солдатенковской (Боткинской) больнице Москвы после обычной операции по поводу язвы желудка. О причинах этой смерти сейчас существует много различных версий. Основная — смерть от остановки сердца, последовавшей от воздействия анестезии, непереносимость которой была у Фрунзе.

Михаил Васильевич Фрунзе был похоронен у Кремлевской стены. Его сын Тимур стал летчиком-истребителем и погиб в бою в 1942 году в районе Старой Руссы. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Источник: nstarikov.ru