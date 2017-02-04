Почему не стоит готовить еду в алюминиевой фольге?

Существует множество рецептов приготовления рыбы, мяса и овощей в алюминиевой фольге. Такой способ считается щадящим, блюда получаются сочными, мягкими и полезными. Не подвергая сомнениям вкусовые качества приготовленных в фольге продуктов, группа ближневосточных исследователей сомневается в их полезности

Чем грозит чрезмерное количество алюминия в организме? Например, высокая концентрация металла обнаружена в тканях головного мозга пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Он снижает скорость роста клеток головного мозга. Вредит алюминий также пациентам с заболеваниями костей и нарушениями функции почек.

Алюминий широко применяется в процессе приготовления пищи. До сих пор в домах и квартирах нередко пользуются алюминиевыми кастрюлями и сковородами, на предприятиях общепита — особенно часто.

Ведущий автор исследования доцент и завкафедрой химии каирского Университета Айн-Шамс Гада Бассиони (Ghada Bassioni) не призывает отказаться от привычной утвари, но предупреждает, что изготовленная из того же алюминия фольга может быть опасна, особенно при сильном нагреве и при приготовлении кислых или острых блюд.

Человеческое тело способно эффективно избавляться от небольшого количество поступающего извне алюминия. Поэтому незначительные дозы металла не вызывают опасения у медиков.

Всемирная организация здравоохранения установила безопасную норму — 40 мг алюминия в день на 1 кг веса человека.

Таким образом, при весе 75 кг вполне допустимо съедать по 3 грамма металла ежедневно.

Проблема в том, что многие люди съедают его больше. Алюминий присутствует не только в посуде, но и в продуктах, таких как кукуруза, желтый сыр, травы, специи, чай и даже соль. Кроме того, металл используют в фармакологии и в процессе очистки питьевой воды.

Чем грозит чрезмерное количество алюминия в организме? Например, высокая концентрация металла обнаружена в тканях головного мозга пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Он снижает скорость роста клеток головного мозга. Вредит алюминий также пациентам с заболеваниями костей и нарушениями функции почек.

На бытовом уровне нам не под силу избавиться от алюминия в лекарствах, необработанных продуктах питания и питьевой воде. Но мы все легко можем ограничить его поступление в организм через кухонную посуду и фольгу.

Алюминий, как известно из школьного курса химии, всегда покрыт тонкой пленкой окислов. На поверхности толстой кухонной посуды окисный слой постепенно накапливается и становится прочнее, эффективно препятствуя контакту пищи с металлом.

При энергичной чистке защитный слой истончается, но доктор Бассиони не считает это проблемой.

Чтобы вернуть посуде защитные свойства, она советует пару раз прокипятить в кастрюле воду, пока блестящая после чистки внутренняя поверхность вновь не станет матовой.

С фольгой совершенно другая история. Она очень тонкая и предназначена для одноразового использования. Никакими ухищрениями на ней невозможно сформировать толстый окисный слой, способный надёжно изолировать продукты от контакта с металлом. Как пишет г-жа Бассиони:

«Миграция алюминия в завёрнутые в фольгу пищевые продукты в процессе приготовления пищи находится выше допустимого предела, установленного Всемирной организацией здравоохранения».

Особенно много алюминия попадает в пищу при сильном нагреве и при использовании кислых соусов, содержащих томатный сок и лимон. Процессы вымывания металла в еду идут ещё активнее, если добавить острые приправы и пряности.

Гада Бассиони уверена, что алюминиевая фольга не должна использоваться для приготовления еды. Вместо этого она рекомендует шире применять для запекания стеклянную посуду и фарфор.

Однако учёный не призывает полностью изгнать фольгу из кухни. Использовать её для кратковременного хранения холодных бутербродов вполне допустимо.

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