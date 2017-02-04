Падение империи

Концептуал СМИ Бывший замглавы ЦРУ предрёк конец лидерству США в мире

Бывший замглавы ЦРУ Джон Маклафлин Reuters



США могут потерять место мирового лидера, потому что больше не в состоянии решать мировые проблемы без участия других стран. Такой прогноз озвучил бывший замдиректора ЦРУ Джон Маклафлин в своём докладе для членов комитета по делам вооружённых сил палаты представителей США. По словам Маклафлина, в новом многополярном мире успех будет за теми, кто сможет создавать международные коалиции и управлять ими. Кроме того, Маклафлин одобряет стремление Вашингтона улучшить отношения с Москвой, поскольку без соглашения с Россией невозможно закончить войну в Сирии.

Выступая перед членами комитета по делам вооружённых сил палаты представителей США 1 февраля, Маклафлин заявил, что причина потери господствующей позиции Америки в том, что уже сегодня Штаты не могут решать мировые проблемы в одиночку. Кроме того, Маклафлин пояснил, что в стремлении Вашингтона улучшить отношения с Москвой нет ничего плохого, поскольку, в частности, без соглашения с Россией невозможно закончить войну в Сирии.

После окончания холодной войны США сохраняли доминирующее положение на протяжении 17 лет, но с появлением новых сил и изменением экономических моделей мы начали движение к более многополярному миру, — рассказал бывший замглавы ЦРУ. — Россия была в смятении, влияние Китая только появлялось, а наше внимание было сосредоточено в основном на региональной нестабильности в таких местах, как Балканы, а под конец — на терроризме.

При этом бывший замглавы разведки отметил, что США теперь нуждаются в союзниках для решения мировых проблем.

«Америка остаётся самой влиятельной страной мира, её участие будет требоваться при решении всех крупных проблем, однако США не могут решать их в одиночку», — отметил эксперт.

Также Маклафлин рассказал, что уход Америки с позиции мирового лидера скажется пагубно как для самих США, так и для всего мира.

«Соединённые Штаты — и мир в целом — столкнутся с большими рисками, если Америка станет пренебрегать своими лидерскими обязанностями, — рассказал эксперт в своём выступлении. — Ни одна другая страна не зарекомендовала себя как лидер, способный действовать, руководствуясь не только собственными интересами, но и общим благом».

Кроме того, Маклафлин отметил, что в ближайшее время Америка уже не будет занимать место мирового лидера, а на смену «Большой восьмёрке» придёт «Большая двадцатка».

«На следующие несколько десятилетий мир останется без господствующей силы. В нём не будет страны настолько могущественной, чтобы оказывать доминирующее влияние и проводить свою политику без учёта позиций других государств, — рассказал Маклафлин. — Символичным является закат таких международных клубов, как «Большая восьмёрка», и расцвет «Большой двадцатки», а также целого ряда специальных и неофициальных коалиций и форумов».

При этом бывший замглавы разведки пояснил, что в новом мире необходимо создавать новые альянсы и коалиции, чтобы преуспевать в международной политике.

«Нет совершенно ничего плохого в стремлении улучшить отношения с Россией, однако США должны отдавать себе отчёт в том, что Россия всегда трезво и беспристрастно оценивает свои интересы, — рассказал Маклафлин. — Я сомневаюсь, что война в Сирии может закончиться до тех пор, пока те, кто сейчас располагает там серьёзными силами — Россия, США, Иран, Турция — не придут к общему соглашению о будущем страны».

Старушка Европа

Бывший замглавы разведки в своём выступлении также рассказал о том, что страны третьего мира могут составить серьёзную конкуренцию стареющей Европе.

«К 2035 году население планеты вырастет приблизительно до 8,8 миллиардов человек. Однако на развитые страны мира придётся менее 3% этого роста. Сейчас многие из них — в частности, Япония и государства Европы — столкнулись с проблемой демографического старения общества, — пояснил Маклафлин. — Увеличение числа пенсионеров там будет контрастировать с ростом количества молодёжи в других частях света, особенно в Африке к югу от Сахары, районах Ближнего Востока, Южной Азии и Латинской Америке».

Чиновник также рассказал об основных угрозах благополучию Европы.

«Европа борется одновременно с четырьмя дестабилизирующими тенденциями: волатильность евро (непостоянство курса валюты. — RT); миграционный кризис; «центрифужные» силы, усиленные брекситом; угрозы существующим границам из-за действий России на Востоке», — пояснил Маклафлин.

Угрозы США

Кроме того, Маклафлин рассказал в своём обращении об основных угрозах США. Так, бывший замглавы ЦРУ предупредил членов американской палаты представителей о возможных кибератаках со стороны России.

«Прямая угроза стала очевидна после того, как Россия атаковала наши выборы, — заявил он. — Кибербезопасность станет предметом нашей обеспокоенности на многие годы из-за нашей зависимости от различных связей».

Кроме того, эксперт отметил, что Россия и Китай постоянно нарушают международные договорённости.

«Сложности исходят от России и Китая и множества негосударственных организаций на Ближнем Востоке, которые сообща нарушают международные правила нормального поведения», — рассказал Маклафлин.

При этом экс-замглавы ЦРУ привёл примеры таких нарушений. Так, по мнению бывшего разведчика, Россия вторглась на территорию Украины, а Китай, нарушая международные границы, построил незаконные острова в Южно-Китайском море в более чем 500 милях от своего побережья.

Отметим, что Джон Маклафлин впервые пришёл в разведывательное управление США в 1972 году. В 1997-м он был назначен заместителем директора по разведке, а в июне 2000 года по указу Билла Клинтона, в то время занимавшего пост президента США, стал исполняющим обязанности главы ведомства.

Уже в октябре того же года, после назначения нового директора ЦРУ Джорджа Тенета, вернулся на должность замглавы разведки. Спустя четыре года, в ноябре 2004-го Маклафлин объявил о своей отставке с поста замдиректора ведомства.

Россия — Китай — США

Ранее политика США была построена на идее мирового превосходства. США выступали в роли «мирового жандарма» и диктовали всем странам, как и что им следует делать, считает кандидат политических наук, американист Сергей Судаков. Теперь страна вынуждена отойти от роли мирового гегемона и начать учитывать интересы других стран, во многом в этой ситуации виноват 44-й президент США Барак Обама:

«При правлении Буша-младшего произошла переориентация международной политики США в сторону силового блока, во многом из-за стараний оружейного лобби — тогда Америка диктовала свою волю всему миру, — рассказал Судаков. — Обама же продвигал интересы международного финансово-политического лобби, из-за чего наплевал на внутреннюю политику и занялся внешней, начал строить «цветные революции» по всему миру — при этом позиции США стали ослабевать».

По словам политолога, уже сейчас в мире три центра притяжения — Россия, Китай и США.

«Россия — признанный арбитр в Ближневосточном регионе, без неё невозможно решить там ни один конфликт. Кроме того, Россия — политический центр своего региона, — пояснил Судаков. — А Китай номер один конкурент для США — там расположено производство, это центр инвестиций».

При этом эксперт отметил, что Россия должна использовать сложившийся момент, чтобы наладить отношения с Америкой ради общей единой цели — борьбы с мировым терроризмом.

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