Падение империи
Бывший замглавы ЦРУ предрёк конец лидерству США в мире
США могут потерять место мирового лидера, потому что больше не в состоянии решать мировые проблемы без участия других стран. Такой прогноз озвучил бывший замдиректора ЦРУ Джон Маклафлин в своём докладе для членов комитета по делам вооружённых сил палаты представителей США. По словам Маклафлина, в новом многополярном мире успех будет за теми, кто сможет создавать международные коалиции и управлять ими. Кроме того, Маклафлин одобряет стремление Вашингтона улучшить отношения с Москвой, поскольку без соглашения с Россией невозможно закончить войну в Сирии.
Выступая перед членами комитета по делам вооружённых сил палаты представителей США 1 февраля, Маклафлин заявил, что причина потери господствующей позиции Америки в том, что уже сегодня Штаты не могут решать мировые проблемы в одиночку. Кроме того, Маклафлин пояснил, что в стремлении Вашингтона улучшить отношения с Москвой нет ничего плохого, поскольку, в частности, без соглашения с Россией невозможно закончить войну в Сирии.
После окончания холодной войны США сохраняли доминирующее положение на протяжении 17 лет, но с появлением новых сил и изменением экономических моделей мы начали движение к более многополярному миру, — рассказал бывший замглавы ЦРУ. — Россия была в смятении, влияние Китая только появлялось, а наше внимание было сосредоточено в основном на региональной нестабильности в таких местах, как Балканы, а под конец — на терроризме.
При этом бывший замглавы разведки отметил, что США теперь нуждаются в союзниках для решения мировых проблем.
«Америка остаётся самой влиятельной страной мира, её участие будет требоваться при решении всех крупных проблем, однако США не могут решать их в одиночку», — отметил эксперт.
Также Маклафлин рассказал, что уход Америки с позиции мирового лидера скажется пагубно как для самих США, так и для всего мира.
«Соединённые Штаты — и мир в целом — столкнутся с большими рисками, если Америка станет пренебрегать своими лидерскими обязанностями, — рассказал эксперт в своём выступлении. — Ни одна другая страна не зарекомендовала себя как лидер, способный действовать, руководствуясь не только собственными интересами, но и общим благом».
Кроме того, Маклафлин отметил, что в ближайшее время Америка уже не будет занимать место мирового лидера, а на смену «Большой восьмёрке» придёт «Большая двадцатка».
«На следующие несколько десятилетий мир останется без господствующей силы. В нём не будет страны настолько могущественной, чтобы оказывать доминирующее влияние и проводить свою политику без учёта позиций других государств, — рассказал Маклафлин. — Символичным является закат таких международных клубов, как «Большая восьмёрка», и расцвет «Большой двадцатки», а также целого ряда специальных и неофициальных коалиций и форумов».
При этом бывший замглавы разведки пояснил, что в новом мире необходимо создавать новые альянсы и коалиции, чтобы преуспевать в международной политике.
«Нет совершенно ничего плохого в стремлении улучшить отношения с Россией, однако США должны отдавать себе отчёт в том, что Россия всегда трезво и беспристрастно оценивает свои интересы, — рассказал Маклафлин. — Я сомневаюсь, что война в Сирии может закончиться до тех пор, пока те, кто сейчас располагает там серьёзными силами — Россия, США, Иран, Турция — не придут к общему соглашению о будущем страны».
Старушка Европа
Бывший замглавы разведки в своём выступлении также рассказал о том, что страны третьего мира могут составить серьёзную конкуренцию стареющей Европе.
«К 2035 году население планеты вырастет приблизительно до 8,8 миллиардов человек. Однако на развитые страны мира придётся менее 3% этого роста. Сейчас многие из них — в частности, Япония и государства Европы — столкнулись с проблемой демографического старения общества, — пояснил Маклафлин. — Увеличение числа пенсионеров там будет контрастировать с ростом количества молодёжи в других частях света, особенно в Африке к югу от Сахары, районах Ближнего Востока, Южной Азии и Латинской Америке».
Чиновник также рассказал об основных угрозах благополучию Европы.
«Европа борется одновременно с четырьмя дестабилизирующими тенденциями: волатильность евро (непостоянство курса валюты. — RT); миграционный кризис; «центрифужные» силы, усиленные брекситом; угрозы существующим границам из-за действий России на Востоке», — пояснил Маклафлин.
Угрозы США
Кроме того, Маклафлин рассказал в своём обращении об основных угрозах США. Так, бывший замглавы ЦРУ предупредил членов американской палаты представителей о возможных кибератаках со стороны России.
«Прямая угроза стала очевидна после того, как Россия атаковала наши выборы, — заявил он. — Кибербезопасность станет предметом нашей обеспокоенности на многие годы из-за нашей зависимости от различных связей».
Кроме того, эксперт отметил, что Россия и Китай постоянно нарушают международные договорённости.
«Сложности исходят от России и Китая и множества негосударственных организаций на Ближнем Востоке, которые сообща нарушают международные правила нормального поведения», — рассказал Маклафлин.
При этом экс-замглавы ЦРУ привёл примеры таких нарушений. Так, по мнению бывшего разведчика, Россия вторглась на территорию Украины, а Китай, нарушая международные границы, построил незаконные острова в Южно-Китайском море в более чем 500 милях от своего побережья.
Отметим, что Джон Маклафлин впервые пришёл в разведывательное управление США в 1972 году. В 1997-м он был назначен заместителем директора по разведке, а в июне 2000 года по указу Билла Клинтона, в то время занимавшего пост президента США, стал исполняющим обязанности главы ведомства.
Уже в октябре того же года, после назначения нового директора ЦРУ Джорджа Тенета, вернулся на должность замглавы разведки. Спустя четыре года, в ноябре 2004-го Маклафлин объявил о своей отставке с поста замдиректора ведомства.
Россия — Китай — США
Ранее политика США была построена на идее мирового превосходства. США выступали в роли «мирового жандарма» и диктовали всем странам, как и что им следует делать, считает кандидат политических наук, американист Сергей Судаков. Теперь страна вынуждена отойти от роли мирового гегемона и начать учитывать интересы других стран, во многом в этой ситуации виноват 44-й президент США Барак Обама:
«При правлении Буша-младшего произошла переориентация международной политики США в сторону силового блока, во многом из-за стараний оружейного лобби — тогда Америка диктовала свою волю всему миру, — рассказал Судаков. — Обама же продвигал интересы международного финансово-политического лобби, из-за чего наплевал на внутреннюю политику и занялся внешней, начал строить «цветные революции» по всему миру — при этом позиции США стали ослабевать».
По словам политолога, уже сейчас в мире три центра притяжения — Россия, Китай и США.
«Россия — признанный арбитр в Ближневосточном регионе, без неё невозможно решить там ни один конфликт. Кроме того, Россия — политический центр своего региона, — пояснил Судаков. — А Китай номер один конкурент для США — там расположено производство, это центр инвестиций».
При этом эксперт отметил, что Россия должна использовать сложившийся момент, чтобы наладить отношения с Америкой ради общей единой цели — борьбы с мировым терроризмом.
==========================================================================
Рекомендуем:
Дональд Трамп: кошмар неоконов или тонкая игра элит, Титков В.А.
==========================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
Этих ушлёпков, пиндосов ,скоро вообще, никто себя уважающий,слушать не будет!
Их уровень это уровень – это уровень албании,галичины,волыни,сброда бандитов на территориях арабских стран и бунтарей наркоманов -в африканских странах -Всё!!
Блатовать по миру у них уже не получиться.Мелкой шпаной выступать они ещё смогут -В чужой холодильник наSSрать смогут -Игрушки у ребёнка отобрать или бабушку толкнуть -это их способность…
Они хотели оболванить МИР -Но получили от той же дубины по своим бестолковкам -ОТ ИНТЕРНЕТА И альтернативных СМИ – -Теперь будут растирать по своим глупым харям ХРЕН от всех поумневших народов земли.
loading...
Абсолютно всё развивается циклически и по плану (предопределено заранее) – мы просто проживаем свой сценарий шаг за шагом, и это называется временем
А время США прошло, как любой империи в истории,
Если не можете на этот процесс повлиять – просто спокойно наблюдайте
loading...
https://www.youtube.com/watch?v=KmNwHVaG4Ms
“У РФ нет граждан. Раз нет граждан, то никто в РФ неподсуден, поскольку “законы РФ” основываются на правилах морского права. По морскому праву у РФ не может быть Конституции. РФ учреждена в Лондон Сити на территории островного государства. Форма и содержание Морского Права принципиально отличаются от Континентального Права. Это различные юридические понятия.
Исходя из правил Континентального и Mорского права, взаимоотношения Человека СССР и фальшивого государства РФ не имеют никакой юридической силы. Это различные нормы права. Граждане СССР имеют наивысшие Приоритеты Права в то время как граждане РФ не имеют совершенно никаких прав. Поэтому граждане РФ являются рабами по определению и контролируются законами морского права. Отсюда следует суровая истина для граждан РФ. Права граждан РФ ничтожные, ущербные и не подлежат исполнению никаким органом власти РФ. Что и происходит на самом деле.
В основе взаимоотношений между Человеком СССР и гражданином РФ лежит базовое противоречие между двумя юридическими системами между морским правом и континентальным правом. Морское право создано в среде пиратов и для пиратов. Морское право работает среди пиратов и имеет ущербную юридическую силу. Оно работает только в акватории и не работает на континентальной территории, на суше. Континентальное право имеет полноту юридической силы. Оно на порядок выше по статусу и принадлежит только гражданам СССР. Права граждан СССР имеют высший юридический статус на планете. Это великая честь родиться и быть гражданином СССР.
Как только Человек заявил себя в правовом поле континентального права, законы морского права уже не имеют силы. В отношении Человека при всех формах отношения с РФ проводится диверсия, поскольку ни один гражданин СССР не менял правовой статус от СССР. Обманом нас заставили стать рабами РФ, но действия так называемого государства РФ не имеют юридической силы против граждан СССР ни при каких обстоятельствах.
ВрИО Премьер Министра СССР, эксперт правовой базы СССР Богданов Александр Васильевич. Москва, 15.10.2016.
Рекомендуется предварительный просмотр – Украденная история славян. Ключ к истории за последние 400 лет – https://youtu.be/D7HNiK6wjXI
0:03:28 Состояние морока. Законность восстановления аппарата управления СССР. Как Тараскин С.В. вступил в должность? Дискредитация органов управления СССР. Работа по восстановлению с 1981 г. Суммарный объем документов – 16,5 Тб
0:07:57 Как защитить свои права граждан СССР? Что делать и возможно ли в системе РФ? У РФ нет граждан, Конституции и территории. Континентальное и морское право. Что такое Конституция?
0:12:10 На территории СССР нет законов РФ – они никогда не принимались, это акты и инструкции. По морскому праву не может быть Конституции. Планета в жесткой оккупации на основе морского права. Что такое партия? Признаки войны.
0:19:43 Корабль РФ – банда пиратов.Раб на галерах. Арест западных счетов. Камуфляжный паспорт РФ. Гражданин РФ. Частота Шумана и квантовый переход. Выступление Сталина 03.07.1941 г. Потеря 250 млн. человек с 1992 г. на оккупированной территории СССР.
0:34:50 Вынужденная ликвидация. Для чего покупают яхты? Нарушение Кона. Мусор в голове. Паспорт РФ – пропуск в трамвай. Новая историческая общность. В РФ не армия, а бандформирование. Что такое Национальная Гвардия. Пиночет и Золотов. Эмблемы на фуражках полиции РФ. У суверена нет ничего.
0:47:30 Как будут возрождаться традиции и обряды? Отдача территории. Нет вражеских народов. За что закрыли Лигу наций? Все решения судов РФ ничтожны. Благосостояние человека. Личная и частная собственность.
0:57:30 Как будут возвращаться долги? Выход планеты из порабощения. Немцы осознали, что они в оккупации. Права требования. Завершение фазы разведки ГРУ Российской империи.
1:01:45 НОД, Евгений Федоров, идеология и др. Присяга Стрелкова Группенфюрера СС Романову. Приказ Стрелкова на основание законов СССР. НОД Федорова – морское право РФ.
У РФ нет регистрации. Торговые номера DUNS. ООН и границы СССР.
1:08:59 18 лет и 30 дней морока. Римской империи не было. Бутафорские звания в армии РФ. Банкротство 72 крупнейших банков. Кооператив “Озеро”. В морском праве нет понятия “гражданство”. Ловушки властей РФ. Право требования граждан СССР.
1:32:05 Приданное законности через легитимизацию. Завершение 130 летнего славянского проекта. Ответственность граждан СССР за всю планету. Списание паразитарной структуры управления планетой.
Основные права и свободы гражданина СССР – https://youtu.be/w8GdHh–JLI
Канцлер-Акт – http://www.hrono.info/dokum/194_dok/1…
«Паспорт РФ» — аусвайс для перемещения по временно оккупированной СССР – http://pleskov.org/?p=57422
Ответственность за предательство (“Игра. Реванш”) – https://youtu.be/YjCsONlcBbU?t=43m9s
Британия конфискует собственность арабских шейхов и русских олигархов – http://www.zakon.kz/4823263-britanija…
Худ. фильм “Монах и Бес” – https://youtu.be/jvaTCL1eCoY
Книги А.Д. Нечволодова – http://www.koob.ru/nechvolodov/
loading...
Сделайте материалом)