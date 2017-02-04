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Осознанность и культура

15:48. 4 февраля 2017 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

В этом эфире мы поговорили о культурной общности народов. Об умении уживаться. Рассказали, почему любое противопоставление ведет к попытке уничтожения. В этой передаче мы преподнесли идею интеграции, как основу осознанного принятия элементов культуры. Так же мы обсудили вопрос будущего мира в мире и роли культуры в нем.

Запись живого эфира от 25 января 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Осознанность и культура». Автор-соведущий: Александр Меньшиков.

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Источник: www.kramola.info

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