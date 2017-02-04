Осознанность и культура

В этом эфире мы поговорили о культурной общности народов. Об умении уживаться. Рассказали, почему любое противопоставление ведет к попытке уничтожения. В этой передаче мы преподнесли идею интеграции, как основу осознанного принятия элементов культуры. Так же мы обсудили вопрос будущего мира в мире и роли культуры в нем.