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НЛО на древних картинах, иконах и Замок в Антарктиде

23:09. 4 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Большое количество старинных картин и икон содержат изображения НЛО. Картины эти широко известны? и их подлинность не подлежит сомнению. Далее я просто приведу ряд наиболее интересных. Подробнее: http://earth-chronicles.ru/news/2011-12-26-14079Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos

* Дополнительная информация:
На сайте «Пища Ра» вы найдете подробнейший рассказ об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - http://www.peshera.org

 

НЛО. Установленный контакт (полное интервью Левашова каналу Рен-ТВ)

По просьбе российского телеканал РЕН академик Николай Левашов дал большое пятидесятиминутное интервью на одну из самых интересных тем, волнующих практически каждого из людей, на тему НЛО.

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Материал должен был войти в документальный сериал «Секретные территории. НЛО. Установленный контакт». Когда 8-го июня передача вышла в эфир, в ней на 17-й минуте удалось найти маленький пятиминутный кусочек из интервью Н.В. Левашова, который решили включить в передачу редакторы. А всю остальную уникальную информацию, которой щедро поделился академик, редакторы не сочли необходимым показывать публике. Что же, видно, правду говорят: «если бог хочет наказать человека, он лишает его разума». Важнейшая и интереснейшая информация была отвергнута невеждами в пользу досужих вымыслов и околонаучных рассуждений в угоду тем, кто сейчас «заказывает музыку»… Скачать – Архив-1 , Levashov.info

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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