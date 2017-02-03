Главная » Политика

«Там за взятку можно все»: что Лукашенко рассказал журналистам о России .

16:39. 3 февраля 2017 Просмотров - 267 Один комментарий Опубликовал:

Александр Лукашенко в ходе большой пресс-конференции ответил на вопросы местных и зарубежных журналистов. Президент Белоруссии много говорил об отношениях его страны с Россией, главное из его ответов — в обзоре РБК

754861208625706.jpg

​Про отношения с Путиным

«Мы очень дружны с Путиным, хотя и ссоримся очень часто — настолько близкие у нас отношения. В последнее время ситуация [с отношениями России и Белоруссии] развивается неважно, но дело в том, что [в российской власти] есть самые разные силы, в том числе в руководстве страны. Очень плохо, что отдельные мнения и решения расходятся с решениями самого Путина, и я ему, своему другу, не один раз об этом говорил».

Про независимость Белоруссии

«Эти обострения [отношений России и Белоруссии] происходят 
не в первый раз. Россия часто хваталась и за газовую и за нефтяную трубу, и сейчас происходит то же самое. После всех этих конфликтов передо мной не раз извинялись, но зачем дергать за живое.

Свобода и независимость не оцениваются никакими цифрами. Если, с одной стороны, у нас будет стоять вопрос независимости и свободы, а с другой — нефть, то это неравноценный выбор. Мы все равно найдем выход.

Мы обсуждали конфликт с Путиным. Я говорю ему, что сейчас все борются за рынки, а Россия рискует потерять наш рынок. Я ему говорю, что мы можем завезти нефти сколько угодно и откуда угодно, переработать ее [на нефтеперерабатывающем заводе] в Мозыре и продать. Он мне говорит, что мы этого не сделаем, потому что это очень дорого. Ну я не стал ему объяснять, что независимость дороже любой нефти».

Про договоры с Россией

«У нас есть межгосударственные договоры, и мы ни одного из них не нарушили. Россия же пинает их в хвост и гриву. Мы договаривались, что Россия поставит нам 24 млн тонн нефти, а теперь нам собираются поставлять уже 18, потом 14, а теперь уже речь идет и о 12 млн тонн.

Возможно, никто еще не оценил — может, это и не страшно, но вы представьте себе, что есть межгосударственное соглашение [о границах], а один министр (речь идет о руководителе ФСБ. — РБК) одним росчерком пера его нарушает. Это что, нормально?»

О цене на газ

«Стоимость газа зависит от цены на нефть, поэтому, когда нефть стоила $120, мы платили и эти дикие деньги, и газ для нас тоже был очень дорогим. Но потом цена на нефть упала, из-за этого газ тоже подешевел. И если раньше мы платили за газ $132,77 [за 1 тыс. кубометров], то теперь по формуле равнодоходных цен мы должны платить $83. Россия спохватилась — нет, 
по таким ценам [продавать газ] невозможно.

Я говорю [России], что это не логика, у нас есть договоренности, есть практика, есть жизнь. Я посылаю в Москву на переговоры своих министров, но они там сутками сидят в приемных и с ними никто не разговаривает. Я рассказывал об этом Путину, он обещал разобраться, но проходит время и ничего не меняется».

О переговорах с российским правительством

«Наши правительства сумели договориться, что мы будем платить за газ не $82 [за 1 тыс. кубометров], как должны, а $107, но потом в России посчитали, что мы в итоге не доплатили им даже по этой цене $550 млн. Они согласились, что мы тоже теряем деньги, и Россия готова нам компенсировать эту сумму.

Мне позвонил Путин, сказал, что ко мне приедет Медведев [договариваться по цене на газ]. Он приносит мне таблицы по развязыванию этой ситуации и говорит, что мы вам выпадающие доходы компенсируем через цену на нефть или даже через [российский] бюджет. Я ему говорю, какая мне разница, деньги не пахнут и мне все равно, откуда они. Я позвонил Путину [и сообщил, что обо всем договорился с Медведевым].

После этого я приезжаю в Москву, мы с Путиным до двух часов ночи обсуждали самые разные вопросы, и в самом конце разговора он мне сообщает, что мы не можем идти тем путем [договоренностей с Медведевым]. Я ему говорю: «Володя, не порти вечер, я тебя понял».

Он мне говорит: «Слушай, не обижайся, давай поищем другие варианты. Это ненормально, если мы будем компенсировать [потери «Газпрома» от низкой цены газа для Белоруссии] из госбюджета». А ведь я то же самое говорил своим министрам: как вообще возможно, что «Газпром» будет получать деньги из бюджета? Что такое $500 млн для «Газпрома»?

Мы договорились, что правительства сядут и предложат новый вариант. Я говорю Путину: «Ответь мне только на один вопрос: почему ты изменил свои практики, ты же сам меня просил [договориться с Медведевым]». Он говорит: «Да, просил. Но не могу сейчас [следовать этим договоренностям]». Ладно, он прав, пусть правительства работают. Хотя договориться до сих пор ни о чем не удалось, все идет эта тягомотина».

О судебных разбирательствах с Россией

«Как я могу расценивать [ситуацию с договорами по газу и нефти]? Как издевательство. Мы обратились в суд, разумеется, будет разбирательство. Но разве это нормально, когда самые родные, близкие люди начинают репу драть?»

Об экспорте запрещенной продукции

«Мы пообещали, что мы [запрещенные к продаже в России] товары из Европы пропускать не будем. Но если мы получаем сырье, например молоко, яблоки или рыбу, то мы его перерабатываем. Мы не переклеиваем наклейки, нет. Это уже совсем другой товар.

В России предприятия переработки [пищевой промышленности] 
дореволюционные, в них страшно зайти, они далеки до наших модернизированных предприятий. И вот здесь мы перерабатываем продукцию и поставляем ее в Россию. Это запрещено? Нет. А транзитом мы в Россию ничего не поставляем.

Конечно, возможны случаи, когда кто-то просто переклеивает наклейку и продает, например, венгерскую продукцию под видом египетской. Но все это происходит уже на таможне — с российскими таможенниками договариваются и везут [товары в Россию]. В России за взятку можно все, там ничего не контролируется».

Про украинских олигархов

«Допустим, мы привезли в Россию украинское молоко, а нам говорят, что этого нельзя делать. Кого мы в итоге наказываем? Украинского крестьянина. А почему вы не закрываете олигархические предприятия? Почему Roshen (липецкий кондитерский завод, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. — РБК) не закрыли?

Украинцы — что? Враги нам и россиянам? Давите украинских олигархов. Не давят, а почему? Потому что те делятся. Вот вам и вся проблема».

Про ЕврАзЭС и Таможенный союз

«Что касается выхода из ЕврАзЭС и Таможенного союза, то это полный вымысел.

Мы были инициаторами всех этих интеграционных проектов. Я помню, как начиналось ЕврАзЭС — на кухне у Путина. Мы сидели втроем — я, Путин и [бывший президент Украины Леонид] Кучма. И мы начали работать, там же писали все это на коленях, диктовали [свои мысли] Путину, молодому тогда еще президенту.

Почему мы пошли в Таможенный союз? Потому что рассчитывали, что он будет создан на условиях равноправия. Если условия неравные, то для чего туда идти?

Но мы постоянно страдаем из-за того, что условия не равны. Из-за этого мы уже потеряли $15 млрд. В России признают эти цифры. И даже дали нам сейчас кредит в $5 млрд. Изъяли у нас наши же деньги и вернули нам треть от них под сумасшедшие проценты».

О вступлении в НАТО

«Мы не Украина, мы не антироссия. Мы не стремимся в НАТО. Мы свято бережем договоренности о защите нашего пространства, нашего общего отечества».

О россиянах

«Никогда не обижайте россиян. Это наши люди. Президенты уходят и приходят, а народы остаются. Рано или поздно мы все равно обо всём
договоримся».

О закрытии границы между Россией и Белоруссией

«Россия обеспокоена, что мы отменили визы для поездок в Белоруссию для иностранцев. Она обеспокоена, что кто-то нежелательный может приехать в Россию через Белоруссию, при том что Россия сама кого только у себя не принимает, даже бывших террористов.

А мы не хотим требовать виз у этих иностранцев. Мы считаем, что от их приезда мы получим больше денег. Мы восстанавливаем контакты, это нормально и цивилизованно, тем более мы позиционируем себя как евразийский центр. Как центр может быть изолирован?

Тем более что все осталось как раньше. Мы разрешили иностранцам приезжать без виз только через минский аэропорт, и там люди все равно проходят проверки. У нас с Россией есть общая база невъездных, которым запрещено приезжать в Россию и Белоруссию — в ней 1,5 млн человек.

Что так задело Россию? Я думаю, то, что мы приняли это решение без них. А мы имеем такое право. Мы суверенная и независимая страна. Более того, мы доводили до России информацию о том, что такое решение [об отмене виз] будет принято». 

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/03/02/2017/589465049a7947df70ad51b6

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-296 за 9 марта 2013
...писать и показывать можно все, что угодно, реакция ... начинает все больше напоминать рассказы недоброй ...Григорьевич Лукашенко, президент Белоруссии.Я хочу, что ... взятки. Причём попытка иностранца дать взятку...модно стало то, что там все разбежались. Началась...
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО – БОЕЦ И ЛИДЕР
...любую конструкцию создавай, все что хочешь делай - все пойдет прахом… ... за взятки арестовали, за распределение каких-то там контрактов. ... не нужна. А. Лукашенко рассказал о ситуации с ведущей... Видеоверсию пресс-конференции можно посмотреть на сайте Посольства...
Пресс-конференция Александра Лукашенко для российских СМИ 11 октября 2013г.
... того, поведал, что ему предлагалась взятка 5$ млрд, ...и до сих пор все тихо и спокойно»....что у меня в таком возрасте малыш». При этом Лукашенко рассказал... Не зря мы там в Калининградской области недавно.... В итоге можно сказать, что от Лукашенко досталось всем,...
Вот что решили за нас с Вами и о нашей судьбе в частности
..., если остается - можно еще заработать денег. ... Можете расширить свой рассказ об этих технологиях...что он означает. Правда, вот этот колхозник, Лукашенко,...и там работают психологи с установками, что все беспорядки...взятки - это так, побочный бонус. Корр. - А что...
Новости Украины и Новороссии 30 марта 2016
...транспортной инфраструктурой. Там все разработано до...Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что ...убытки. Так что можно сказать, ...все это начиналось, как звучали рассказы о том, что...тыс. грн взятки, оказывал сопротивление...
Кто и за что ненавидит Лукашенко.
... с друзьями выпил и рассказал, а мы же люди...… это враги, они Лукашенко на дух не переваривают ...что нельзя так с людьми поступать. Надо все делать аккуратно. Да, можно...человек, за взятки арестовали, ”Белнефтехима“ (за распределение там каких-то контрактов...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>