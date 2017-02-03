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СМИ: Китай испытал новую межконтинентальную баллистическую ракету

08:21. 3 февраля 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

СМИ: Китай испытал новую межконтинентальную баллистическую ракету

Новая версия китайской баллистической ракеты DF-5C с возможностью доставки десяти ядерных боеголовок может изменить паритет сил мировых ядерных держав.

Военные Китая провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты DF-5C с десятью разделяющимися боеголовками. Пентагон считает, что это "драматическое изменение" в стратегической ядерной политике Пекина. Данные об успешном испытании стали известны из американского издания The Washington Free Beacon, специализирующегося на контролируемых утечках информации из Пентагона.

Ракета была запущена с космодрома Тайюань, с точкой приземления на западе Китая в пустыне Такла-Макан. Подробностей запуска пока нет, однако, по информации американской стороны, он был успешным и ракета несла на себе минимум десять разделяющихся боеголовок. Данная информация говорит об изменениях приоритетов в ядерной политике Китая, так как долгое время общее количество китайских ядерных боеголовок держалось на уровне около 250 штук.

Скорее всего, Китай собирается нарастить свой ядерный потенциал. Пока же основа ядерного оружия Китая — это около 20 ракет DF-5 в модификациях A и B.

Ракеты DF-5A оснащены моноблоком, мощностью 4–5 мегатонн, а DF-5B несут от 3 до 8 рассеивающихся головных частей мощностью до 1 мегатонны каждая. Причём возможность использования DF-5B была озвучена только в 2015 году.

С учётом возможности доставки до 10 боеголовок на одной ракете эксперты считают, что Китай в ближайшем будущем нарастит количество хранящихся ядерных боеголовок до 800 штук или уже заблаговременно сделал это. Пока же у жидкостных ракет DF-5 есть один серьёзный недостаток — их заправка топливом может занимать до 1,5–2 часов.

Источник: nnm.me

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