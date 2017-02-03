Открытым текстом 03.02.2017

Снова война! Самые страшные события недели — в Донбассе. Киевские танки вышли на охоту за людьми. Донецк уже почти неделю не спит из-за обстрелов. Киев начал наступление по всей линии соприкосновения.

Киев ведёт огонь тяжёлой артиллерии, включая системы залпового огня, по жилым районам и объектам жизнеобеспечения народных республик Донбасса. Ежесуточно выстреливаются тысячи снарядов. Даже наблюдатели ОБСЕ признали, что Киев вывел сотни танков и артиллерийских систем из мест хранения, где они должны пребывать, по Минским соглашениям. В интернете появились фото и видео украинских танков на улицах Авдеевки — пригорода Донецка. По Минским соглашениям, эти танки должны находиться за сто километров от линии разграничения.

А теперь, как говорится: внимание, знатоки! Что за машина находится позади танковой колонны ВСУ? Судя по всему, джип наблюдателей ОБСЕ. Тех самых, что должны бить в набат при первых же признаках нарушения соглашений. ООН же за неделю активных боёв всего лишь «выразила озабоченность». А всё потому, что Киев играет в игру «разбуди медведя» почти в открытую — и никто не знает, как на это ТЕПЕРЬ реагировать. Запад до сих пор старательно не замечал, что Киев даже не пытался выполнять ни одно из своих обещаний. Но теперь даже его жареный петух клюёт.

1 февраля в Ясиноватой под артиллерийским обстрелом вооружённых сил Украины полтора часа пробыла группа наблюдателей ОБСЕ. В тот же день появились сведения, что по беспилотнику, выпущенному наблюдателями, киевские войска выпустили зенитную ракету «Бук».

Фото хвостового оперения «Бука», упавшего во двор частного дома в Макеевке, вовсю комментируют в интернете. Открытым текстом напомню: по заверениям Киева, «Буков» в районе боёв нет и не было — даже когда сбили малайзийский «Боинг». Зачем сбивать беспилотник ОБСЕ — ясно: он собирает видеодоказательства нарушений со стороны Киева. А его задача сейчас — разыграть старый украинский цирковой фокус. Разжечь войну на Донбассе — пусть даже ценой немалых потерь — и обвинить во всём нас. Трюк, прямо скажем, приевшийся даже тем, кто до сих пор подыгрывал Порошенко изо всех сил. Запад уже не так охотно аплодирует киевским актёрам.

Прямо по ходу пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Германии Порошенко якобы получил звонок из Киева о ситуации в Авдеевке и заявил, что ему необходимо срочно прервать визит и вернуться в столицу Украины.

Открытым текстом сообщаю: актёр в Порошенко умирает никудышный. Все эти его «внезапные» звонки перед десятками журналистов, театральные заламывания рук и стоны о русской агрессии разбиваются о глупость его же подчинённых — видимо, не посвящённых в игру.

31 января заместитель министра обороны Киева Павловский заявил: «Как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом наши ребята героически продвинулись». Финансируемая американской разведкой радиостанция «Свобода» назвала действия Киева «ползучим наступлением». Телеканал «1+1» в репортаже с передовой показал настроения украинских военных — им сообщили о начатом наступлении как о свершившемся факте.

Открытым текстом объясняю: Киев играет ва-банк. Ни тыловой вояка, ни тележурналисты не ошиблись. Порошенко, при всей его театральной озабоченности, искусственно разжигает тлеющий конфликт. Делает он это после визита в Киев «последнего обамовского конкистадора» Байдена и, судя по всему, с его благословения. Очень уж скоро за визитом началась подготовка удара по ДНР. Оставшиеся без «любимого президента» ястребы напоследок решили разыграть карту Украины. Нынешние обстрелы жилых кварталов Донецка — в той же логике последних обамовских решений, что и высылка из Соединённых Государств Америки десятков наших дипломатов. Глобалисты хотят растолкать русского медведя — ждут от Москвы жёсткой реакции. Цель ясна: поставить нового президента СГА — антиглобалиста — перед фактом невозможности нормализации отношений со злобными русскими. Ушедшим обамовцам жизненно важно, чтобы Трамп как можно дольше не мог отменить политику команды, проигравшей на выборах. А для этого нужно, среди прочего, объявить русских преступниками.

1 февраля транспортный самолёт Ан-26 вооружённых сил Украины дважды прошёл на сверхмалой высоте над российскими нефтяными платформами в Чёрном море. При втором пролёте перед ним выпустили четыре сигнальных ракеты. Киев обвинил РФ в обстреле самолёта и даже показал пробоину в его обшивке — но в верхней части фюзеляжа, куда с земли попасть невозможно.

Говорят: история повторяется дважды — сперва как трагедия, потом как фарс. В провокации было всё проверенное опытом: самолёт, стреляющие русские. Но мир не отреагировал. И не только потому, что в верхнюю часть фюзеляжа Ан-26 с земли не попасть, ибо фигуры высшего пилотажа ему непосильны. Но и потому, что Москва на провокации Киева не отвечает. Летят самолёты — салют Порошенко! И Киев с каждой выпущенной по Донецку ракетой, с каждым танком на линии фронта всё ярче показывает собственную агрессию. И достигает эффекта, противоположного ожидаемому. В любимых нашим президентом восточных единоборствах есть приём: отойти от удара противника и дать ему упасть. Самостоятельно. Без чьей-либо помощи. В агонии Киев демонстрирует своим былым союзникам такое лицо, что даже самым ярым его защитникам становится не по себе. Тут тебе и нацистские факельные шествия в Киеве. И законопроекты в стиле Третьего рейха.

В Верховный совет Украины внесён проект закона, требующего использовать во всех сферах жизни республики только украинскую мову. Только при обучении допускаются ещё и официальные языки Европейского союза. Общение на русском языке проект запрещает всюду, где общающихся может услышать ещё кто-нибудь.

Открытым текстом напоминаю: Крым и Донбасс решили уйти от Киева, когда там попытались отменить действующий закон о языках. А по нынешнему проекту даже большинство киевлян окажется вне закона. И если это не дискриминация по национальному признаку — то что?

Трудно сказать, какие киевские пакости творятся просто по принципу «чем хуже — тем лучше», а какие по заказу заокеанских глобалистов. Но главный деглобализатор пока не обращает внимания на помехи.

Президент Трамп вслед за отменой нескольких соглашений о свободной торговле занялся безопасностью. По его указу на три месяца закрыт въезд в СГА из семи стран, где производство террористов поставлено на поток. В одном интервью Трамп открыто заявил, что уничтожение Хусейна и Каддафи привело к росту терроризма на Ближнем Востоке.

Мир вздрогнул. Политик ТАКОГО уровня назвал белое — белым, чёрное — чёрным. Впервые за многие годы, когда насильственное превращение свободных стран в колонии называли «помощью в установлении демократии», а террористов — повстанцами. Прежние хозяева жизни взбунтовались. Крупнейшие компании выделили многие миллионы на новые манифестации против указов о безопасности. Исполняющая обязанности главного поверенного в делах СГА (эта должность совмещает задачи генерального прокурора и министра юстиции) отказалась исполнять указы. Трамп просто отправил её в отставку.

Эдак он скоро объявит Киев разжигателем войны. Уже есть намёки на проверку: куда ушли миллиардные подачки «возрождающейся украинской демократии»? Порошенко понимает, ЧТО к нему приближается. И от ужаса гонит своих солдат на минные поля, ломает комедию перед репортёрами, даже обещает провести референдум о вступлении в НАТО, где его уже никто не ждёт. В кресле президента Украины иначе не усидеть. Так что война на Донбассе, увы, продолжится. Пока сами граждане Украины не поймут, как их уже три года водят за нос баснями о «русском агрессоре»… И не снесут Петра Алексеевича и всю его цирковую труппу с изрядно поднадоевшим репертуаром.

Источник — http://ren.tv/blog/163022

Источник: vassermans.ru