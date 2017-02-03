Мирное одичание или прогрессивная война. Александр Белов

Как на Земле появляются новые цивилизации и почему они деградируют?

Палеоантрополог Александр Белов рассуждает о том, одиноки ли мы во вселенной? Есть ли где-то на её просторах вневременная популяция людей? Если есть, тогда вполне возможно, что именно они в далёком прошлом заселили Землю. Каким образом новые земляне приспособились к текущей экологической обстановке? Почему в условиях оторванности от космического социума возможен процесс “мауглизации” населения? Может ли развитие технологий стать защитой от деградации? Что в нашем мире способствует одичанию и озверению? Могут ли в современном обществе появиться новые пророки или философы? Почему многие гении науки говорили, что свои открытия они получили свыше? Зачем ЦРУ изъяло архив Николы Теслы и засекретило на 50 лет? Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

* Дополнительная информация:

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Энергия вокруг нас. Первичные материи (Тёмная Материя) [Научно-просветительский]



«Представления о природе Вселенной, если они правильные, могут стать ключом к невиданному прогрессу цивилизации, и, если они неправильные - привести к гибели и цивилизации, и жизни на Земле...» - Николай Левашов. Теория Вселенной и объективная реальность

Небольшой фильм-компиляция на тему дешевой электроэнергии. Еще в начале XX века величайшим гением Николой Теслой была доказана и экспериментально подтверждена бессмысленность топливной энергетики. Своими достижениями в области электротехники и радиотехники Тесла недвусмысленно дал понять всему мировому сообществу, что энергию можно получать из окружающего пространства за сущие копейки. Он существенно опережал научное знание своего времени, однако, власть паразитов в нашем мире не позволяет пользоваться его открытиями даже сто лет спустя... Тесла был сторонником гипотезы существования эфира, а его опыты имели цель доказать это эмпирически.