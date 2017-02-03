Мирное одичание или прогрессивная война. Александр Белов

Как на Земле появляются новые цивилизации и почему они деградируют?
Палеоантрополог Александр Белов рассуждает о том, одиноки ли мы во вселенной? Есть ли где-то на её просторах вневременная популяция людей? Если есть, тогда вполне возможно, что именно они в далёком прошлом заселили Землю. Каким образом новые земляне приспособились к текущей экологической обстановке? Почему в условиях оторванности от космического социума возможен процесс “мауглизации” населения? Может ли развитие технологий стать защитой от деградации? Что в нашем мире способствует одичанию и озверению? Могут ли в современном обществе появиться новые пророки или философы? Почему многие гении науки говорили, что свои открытия они получили свыше? Зачем ЦРУ изъяло архив Николы Теслы и засекретило на 50 лет? Источник:http://dostoyanieplaneti.ru
* Дополнительная информация:
На сайте «Пища Ра» вы найдете подробнейший рассказ об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - http://www.peshera.org
Энергия вокруг нас. Первичные материи (Тёмная Материя) [Научно-просветительский]
«Представления о природе Вселенной, если они правильные, могут стать ключом к невиданному прогрессу цивилизации, и, если они неправильные - привести к гибели и цивилизации, и жизни на Земле...» - Николай Левашов. Теория Вселенной и объективная реальность
Небольшой фильм-компиляция на тему дешевой электроэнергии. Еще в начале XX века величайшим гением Николой Теслой была доказана и экспериментально подтверждена бессмысленность топливной энергетики. Своими достижениями в области электротехники и радиотехники Тесла недвусмысленно дал понять всему мировому сообществу, что энергию можно получать из окружающего пространства за сущие копейки. Он существенно опережал научное знание своего времени, однако, власть паразитов в нашем мире не позволяет пользоваться его открытиями даже сто лет спустя... Тесла был сторонником гипотезы существования эфира, а его опыты имели цель доказать это эмпирически.
* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова
...духовная плоть, его соборная душа, или по-научному - коллективное бессознательное. ... падением романовской империи и Гражданской войной. Причина особого, грозно-безудержного ...Пушкин в «Капитанской дочке». Появится (или проявится) и предводитель, атаман, ...
...Знание — страшная сила.Правдивая история, или из разряда военных баек — удостовериться...врага в заблуждение. В случае войны такие макеты выставляют, чтобы ...ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬВо время Великой Отечественной войны у партизанских радистов были простенькие...
...даже победа в Великой Отечественной войне — были оплеваны и осмеяны... В годы Великой Отечественной войны дважды удостаивался этого высокого ... все его ценности продал? Или внук Микояна, который из ...Поздно спохватился — в годы войны этот факт уже был известен...
...политике, (если он депутат или член или лидер какой-нибудь партии)?!...этой жизни, нужно быть или евреем, или педерастом!" В результате ... нам, что Вторая Мировая война была для жидомасонов жатвой, ...этой жизни, нужно быть или евреем, или педерастом!" Вот почему ...
...1945 предотвратило третью мировую войну. Это подтверждается недавно...перевод их на штаты мирного времени. Демобилизация началась ...не только символом или финальным аккордом войны. И меньше ...- спутников всех войн - по отношению к мирному населению, особенно ...