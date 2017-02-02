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Распятия Исторического музея (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

08:52. 2 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Распятия Исторического музея. Золотые изделия церковной утвари с прикреплённым позже грубым распятием. 
Содержание:
0:00:31 - армянский крест
0:04:22 - панагия (ковчег)
0:06:54 - дароносица
0:08:24 - кресты наперсные
0:12:26 - приделанное позже распятие
0:13:30 - религия без страданий и смерти
Сборник "Загадки церковной утвари": https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник "Неудобная история": https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник "Тайны старых храмов": https://www.youtube.com/playlist?list…
"Храм Исторического музея": https://www.youtube.com/watch?v=7MaHB…
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познаватое ТВ http://www.youtube.com/user/poznavate…
 

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