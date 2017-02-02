До войны в Киеве проживало около 910000 человек. После мобилизации в РККА и эвакуации осталось 400 000 горожан. Когда наши войска освободили город — 6 ноября 1943 года их встречало на руинах около 180 000 выживших киевлян. Остальные были убиты или угнаны в Германию. Чрезвычайная Государственная Комиссия, которая расследовала злодеяния нацистов на советской земле, возложила вину за преступления в Киеве на 47 конкретных человек. Поймать удалось не всех, но восьмой из списка — Шеер — стал главным обвиняемым открытого процесса в Киеве 17-28 января 1946 года.

Источник: http://histrf.ru/

«КИЕВСКИЙ ПРОЦЕСС

До войны в Киеве проживало около 910000 человек, четверть составляли евреи. С началом войны свыше 200000 горожан были мобилизованы, около 35000 — ушли в ополчение, около 325000 — эвакуировались, а 400000 — остались. Нацисты захватили Киев 19 сентября 1941 года и уже 26 сентября комендант города К. Эбергардт провел совещание о ликвидации всех киевских евреев. Всего за 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли 33771 еврея (детей до трех лет палачи не считали). Там же два года массово убивали евреев, цыган, русских, украинцев, поляков — всего от 100000 (данные ЧГК) до 150000 (современные оценки) жертв. Точное число неизвестно, поскольку нацисты в 1943 году заставили смертников выкопать и сжечь все трупы. В других местах, по данным ЧГК, нацисты убили: «в Дарнице — свыше 68 тысяч советских военнопленных и мирных граждан. В противотанковом рву, у Сырецкого лагеря и на самой территории лагеря — свыше 25 тысяч советских мирных граждан и военнопленных. На территории Кирилловской больницы — 800 душевнобольных. На территории Киево‑Печерской лавры — около 500 мирных граждан. На Лукьяновском кладбище — 400 мирных граждан». По неполным данным ЧГК, в Киеве замучено, расстреляно и отравлено в «душегубках» более 195000 человек, а всего на Украине — свыше 4000000.

Бабий Яр. Место расстрела советских граждан

Перед отходом оккупанты угнали в немецкое рабство почти всех трудоспособных киевлян. В этом признался сам организатор — генерал‑лейтенант полиции Пауль Шеер.

Прокурор: Сколько было угнано в Германию мирных жителей Киева?

Шеер: Как мне стало известно, около 142000 человек.

Прокурор: Люди шли добровольно или приходилось применять к ним меры репрессий?

Шеер: Никто не шел добровольно. Мы устраивали облавы на улицах, в кино, на базарах.

Из-за всех казней, разрушений и облав Киев опустел — 6 ноября 1943 года освободителей-красноармейцев встречало на руинах около 180 000 выживших. Акт ЧГК возложил вину за преступления в Киеве на 47 конкретных нацистов. Поймать удалось не всех, но восьмой из списка — Шеер — стал главным обвиняемым открытого процесса в Киеве 17-28 января 1946 года.

Всего на скамье подсудимых сидели 15 нацистов, от начальников до исполнителей. Ход суда подробно освещала пресса: газета «Известия» и «Правда», местные газеты, писатель Юрий Смолич и поэт Владимир Сосюра, работали фотографы и кинооператоры.

Киевский процесс разбирал злодеяния во многих областях Украины, за преступления в Киевской и Полтавской области обвинялся П. Шеер, за преступления на Донбассе — К. Буркхардт, в Первомайске — Г. Трукенброд, в Мелитополе — Г. Хейниш, в Новомосковске, Кременчуге, Знаменке — подсудимый Э. фон Чаммер унд Остен, в других городах — О. Валлизер, В. Геллерфорт, Э. Кноль, Ф. Беккенгоф, Г. Изенман, Э. Иогшат, В. Майер, И. Лауэр, А. Шадель, Б. Драхенфельс-Кальювери.

Пленные немцы на Крещатике. Август 1944 года

Одиннадцать из них признали вину полностью. В том числе сам Шеер, начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей с 15 октября 1941 года по март 1943 года. Он устраивал облавы в Киеве, проводил карательные акции против партизан, угонял население в немецкое рабство, насильственно изымал продукты, руководил массовыми расстрелами.

Прокурор: В мае 1942 года вы участвовали в аресте мирных граждан?

Шеер: Да.

Прокурор: Сколько человек было арестовано?

Шеер: Несколько тысяч.

Прокурор: Какова их судьба?

Шеер: Большинство из них расстреляно.

По материалам суда, на введение более жестких мер натолкнуло Шеера совещание, где Гиммлер заявил, что Украина должна быть полностью заселена немцами.

Прокурор: Как Гиммлер поставил вопрос о судьбе украинского населения?

Шеер: Он говорил, что здесь, на Украине, нужно расчистить место для немцев. Украинское население должно быть истреблено.

Прокурор: Вы проводили карательные экспедиции, сожжение сел, уничтожение населения этих сел?

Шеер: Да. Летом 1942 года в районе устья реки Десны была произведена карательная операция. Там было уничтожено 3 села. Жители этих сел были расстреляны.

В зале суда

Такие же карательные экспедиции были организованы Шеером летом 1942 года в районе Коростеня, в районе южной границы реки Припять он лично на самолете корректировал движение полицейских. Около одного житомирского села был убит пилот личного самолета Гиммлера. За это село было сожжено, а население истреблено — Шеер лично выезжал контролировать исполнение.

Признал вину и оберштурмбанфюрер СС Г. Хейниш (член НСДАП с 1923 года), гебитскомиссар Мелитопольского округа, там он арестовал 1200 советских граждан, которые затем были расстреляны. Хейниш издал приказ о закрытии всех школ в Мелитопольском районе и ввел трудовую повинность для школьников. В октябре 1942 года по его приказанию были расстреляны 100%0 детей: «Суд переходит к рассмотрению следующего пункта обвинения, предъявленного подсудимому Хейнишу, — расстрел 3 тысяч детей в городе Мелитополе. Эти дети, якобы родившиеся от смешанных браков, были собраны полицией и жандармерией, а затем вывезены к противотанковому рву за городом и расстреляны. Хейниш пытается увильнуть от ответственности за это злодеяние, и ссылается при этом на начальника СД Шмидта. Однако прокурор рядом вопросов устанавливает полную ответственность подсудимого за уничтожение советских детей. Хейниш знал о готовящейся расправе и одобрил ее».

По приказу Хейниша немецкие солдаты и полиция во время отступления произвели массовые разрушения в промышленности и сельском хозяйстве Мелитопольского района, сожгли ряд окрестных сел. Также Хейниш приказал угнать 7200 советских граждан в немецкое рабство, а тех, кто сопротивлялся, расстреливал.

Допрос Хейниша

Прокурор: Что вам было обещано Гитлером и руководством фашистской партии в случае победы Германии?

Хейниш: Было ясно сказано, что после того, когда германской армии удастся захватить Украину, там расселится немецкое население. Особый почет будет оказан тем, кто принимал участие в походе на Советский Союз. Мне было предложено, чтобы я подыскал в Мелитопольском районе большое поместье, которое навсегда останется моим.

Председательствующий: Вы говорили, что Украина должна быть присоединена к Германии. Что предполагалось сделать с украинским народом?

Хейниш: Имелось намерение часть населения полностью уничтожить, а остальную часть переселить в северные районы Советского Союза».

Суд признал виновными всех обвиняемых 28 января. Хотя прокурор требовал смертной казни для каждого, трем самым низшим чинам была сохранена жизнь: обер-ефрейтор Лауэр (при участи которого было расстреляно 100% человек во Львове и 400 — в Виннице) получил 20 лет каторжных работ; оберфельдфебель Шадель и вахмистр полиции Драхенфельс‑Кальювери — по 15 лет каторги. Уже 29 января, в 17:00 двенадцать нацистов публично повесили в центре Киева – на площади Калинина (сейчас — Майдан Незалежности). Казнь видели и одобрили более 200000 горожан.

Допрос Буркхардта, Валлизера, Беккенгофа

Источник: Известия, № 18 (8934), 20 января 1946, С. 4.

Утреннее заседание 19 января.

На заседании продолжался допрос подсудимого Буркхардта. Адвокат тов. Белов уточняет биографические данные подсудимого, этапы его службы в германской армии.

Адвокат Белов: Вчера на вопрос прокурора вы сформулировали пункты, по которым признали себя виновным. По каким мотивам вы совершали эти преступления?

В зале суда

Буркхардт сначала уклоняется от прямого ответа на поставленный вопрос, но затем вынужден признать, что совершал преступления, как представитель гитлеровского командования, назначенный на пост коменданта тыла. За свою службу в немецкой армии он неоднократно отмечался высшими наградами и повышался в чинах.

На вопрос председательствующего подсудимому Буркхардту, подтверждает ли он свое показание на предварительном следствии: «Сколько расстреляно и повешено советских людей в Донбассе, я сказать затрудняюсь, так как учета не вел, однако я считал, что чем больше будет уничтожено советских граждан, тем легче будет нам, немцам, проводить свою колониальную политику», — подсудимый отвечает утвердительно.

Военный Трибунал переходит к уточнению обстоятельств гибели 75000 невинных советских граждан, уничтоженных на территории шахты 4‑бис.

Подсудимый Буркхардт пытается свалить с себя ответственность за это кошмарное злодеяние, ссылаясь на то, что массовое уничтожение советских людей было организованно органами СД. Однако, в процессе судебного следствия Военный Трибунал устанавливает, что Буркхардт знал об этом расстреле, который был произведен в зоне действия тыла его армии, и несет за него полную ответственность, точно также, как и за сожжение сел Константиновка и Вознесенки.

Далее суд приступает к допросу подсудимого Валлизера, члена так называемой национал‑социалистской партии с 1935 года, бывшего капитана германской армии, который состоял в должности ортскоменданта (местный комендант) в с. Бородянка Киевской области. Валлизер не только руководил массовыми расстрелами советского населения Бородянки и окружающих сел, но и лично принимал в этих злодеяниях самое активное участие.

Прокурор напоминает подсудимому, что в Бородянке вскрыто 9 массовых могил, в которых обнаружено около 2000 трупов.

Подсудимый Валлизер признает, что это дело его рук, что он сам организовал этот расстрел при помощи своих подчиненных, а также жандармерии и полиции.

Прокурор: Кому подчинялась жандармерия и полиция?

Подсудимый: Полиция и жандармерия имели двойное подчинение: непосредственно подчинялись мне как ортскоменданту, а также руководителю полиции генералу Шееру, находившемуся в Киеве.

В ходе судебного следствия выясняется, что подсудимый Валлизер принимал и личное участие в пытках и расстрелах мирных граждан.

С глубоким возмущением слушают присутствующие в зале суда откровенные, циничные признания подсудимого Валлизера о расстреле старого учителя местечка Бородянка — Креминского. Этот 60‑летний старик «провинился» перед Валлизером только в том, что пришел в комендатуру узнать о судьбе своего сына, арестованного немецкими палачами.

Прокурор оглашает акт медицинской экспертизы, в котором говорится, что на трупе старого учителя обнаружены следы пыток, грудь обожжена, сорваны ногти на руках, череп пробит, на руках рваные раны.

Подсудимый Валлизер признает себя также виновным в сожжении заживо 40 советских граждан, среди которых были женщины, старики и дети.

Преступления нацистов

На суде устанавливается также второй случай сожжения заживо людей — в селе Мирча.

Подсудимый Валлизер возглавлял несколько карательных экспедиций. Одной из них была экспедиция в с. Кодра. Под предлогом борьбы с партизанами село сожгли дотла. Уцелевшие жители спрятались в лесу. По приказанию Валлизера 370 человек, задержанных в лесу близ с. Кодра, были расстреляны, 70 человек были до расстрела подвергнуты страшным пыткам. Подобные кровавые расправы совершались в с. Расках, где было расстреляно 600 советских граждан, и в других селах.

Когда прокурор задает подсудимому вопрос, чем он объясняет такую неслыханную жестокость, — Валлизер отвечает, что как национал‑социалист он «должен был уничтожать советское население для обеспечения немцам более широкого жизненного пространства».

Все больше и больше вскрывается фактов чудовищных расправ Валлизера над мирным населением. 100%0 человек угнаны им из Бородянки на каторгу в Германию, по его приказу были взорваны вокзал, зернохранилище и другие здания.

Суд переходит к допросу обвиняемого Беккенгофа, бывшего сельхозкоменданта Бородянского района Киевской области. Под давлением улик Беккенгоф вынужден признать, что он отобрал у населения 5000 тонн хлеба, 10000 тонн картофеля, 100%0 коров, большое количество продовольствия, а также уничтожил множество сельскохозяйственных машин.

Беккенгоф лично совершал зверские расправы над населением. Приехав с жандармами в одно село, он арестовал трех человек, в том числе старика 65 лет, затем завез их в лес и там расстрелял.

Факты, установленные на предварительном следствии, свидетельские показания, акты Государственной Чрезвычайной Комиссии заставляют Беккенгофа признать себя виновным в тягчайших преступлениях: в расстрелах ни в чем не повинных людей, в угоне из Бородянки 100%0 советских граждан, в избиении советских людей, уничтожении сельскохозяйственных машин, разрушении зданий и грабежах.

На этом утреннее заседание суда закончилось.

Расстрел 300 граждан

Казнь фашистов на площади Калинина (сейчас — Майдан Незалежности)

Конец фашистов в Киеве

За казнью наблюдали 200 тысяч человек.

Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Украинской ССР:

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №16 (8932) от 18 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №18 (8934) от 20 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №19 (8935) от 21 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №22 (8938) от 25 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №23 (8939) от 26 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №24 (8940) от 27 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №25 (8941) от 29 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №26 (8942) от 30 января 1946 г.

Газета «Правда» №21 (10103) от 25 января 1946 г.

Газета «Правда» №22 (10104) от 26 января 1946 г.

Газета «Правда» №23 (10105) от 27 января 1946 г.

Газета «Правда» №24 (10106) от 28 января 1946 г.

Газета «Правда» №25 (10107) от 30 января 1946 г.

Освобождение Киева. Газета «Правда» №276 (9412) от 8 ноября 1943 г.

Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Газета «Красная Звезда» №50 (5730) от 29 февраля 1944 г.

Приказ Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина о награде за взятие Киева. Репортажи об освобождении Киева. Газета «Красная Звезда» №264 (5635) от 7 ноября 1943 г.»

Освобождение Киева. Союзкиножурнал №70-71. Ноябрь 1943 г.

Источник: nstarikov.ru