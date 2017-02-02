Как Россия, США и Китай охотятся за спутниками друг друга

Борьба за господство в космосе давно идет полным ходом

«Россия разрабатывает оружие против спутников в космическом пространстве, в том числе лазеры», — заявил на сайте Пентагона начальник Космического командования ВВС США Джон Хайтен. Генерал обеспокоен тем, что эти разработки, включая лазерные пушки, могут угрожать американским спутникам.

Однако Хайтен смотрит на проблему значительно шире, можно сказать, интернационально. Большое количество возникающих на орбите обломков спутников способно резко осложнить «космическую навигацию». Генерал высказывает претензии и Китаю, который, по данным разведки, также реализует программы создания «убийц спутников».



Правда, разведке тут не требовалось прилагать никаких усилий. Достаточно вспомнить общеизвестный факт, имевший место сравнительно недавно. В январе 2007 года КНР провела успешное испытание противоспутникового оружия. Баллистической ракетой КТ-1 был уничтожен выработавший ресурс метеорологический спутник «Фэньюнь-1». Ракета была оснащена кинетической боеголовкой, уничтожив спутник, находившийся на высоте 864 километра, при помощи механического удара без использования взрывчатых веществ.

И тогда, как и сейчас, американцы сильно огорчились. «Мы считаем, что разработка Китаем и испытание такого оружия противоречат духу сотрудничества, к которому стремятся обе страны в области мирного космоса». Высказывание довольно лицемерное, учитывая, что на различных орбитах вращаются четыре сотни американских спутников преимущественно двойного назначения.

К тому же Пентагон не ощущает никаких угрызений совести, когда сам занимается умножением на орбитах спутниковых обломков. Всего лишь через год после КНР, в 2008 году, ракета SM-3, выпущенная с ракетного крейсера Lake Erie, уничтожила американский спутник-разведчик, потерявший управление.



Более того, когда дело доходит как до подписания, так и до расторжения международных договоров, США забывают о своих благих намерениях осчастливить все человечество. В расчет принимаются только американские интересы, и ничьи больше. Так, в середине нулевых годов, когда взаимоотношения между РФ и США не были испорчены, Обама заявил о возвращении к программе освоения космоса в военных целях. При этом предложенную Россией ооновскую резолюцию о «мирном космосе» США отказались подписывать. В новой космической доктрине говорится, что США оставляют за собой право свободы действий в космосе. И это право будет защищаться, даже за счет отказа в доступе к космическому пространству своим противникам, если их действия будут угрожать национальным интересам США. Вот так, черным по белому, обозначая свое «космическое владычество».

Программы создания противоспутникого оружия появились сразу же после запуска первых спутников. Поскольку было понятно, что обе сверхдержавы в условиях холодной войны начнут вскоре использовать космические летательные аппараты не только в мирных, но и в военных целях. Хотя точнее, конечно, так — не только в военных, но и в мирных целях. Развитие военных систем имело безусловный приоритет над всеми остальными.



Существуют эти средства и сейчас. И не только у двух сверхдержав, но и у стремительно рванувшего вперед и вверх Китая. При этом официальные круги во всех трех странах делают удивленные лица, когда раздаются голоса о том, что программы разработки перспективного противоспутниково оружия — дело нехорошее.

США приступили к поиску способов уничтожения спутников первыми. Уже в 1959 году была произведена попытка уничтожения выработавшего ресурс спутника Explorer-4 при помощи баллистической ракеты с дальностью 1700 км, запущенной с бомбардировщика В-47. Однако из-за большого отклонения ракеты от цели этот проект провалился.

И тогда было принято ошеломляющее решение. В июле 1962 года на высоте 400 км была взорвана термоядерная боеголовка ракеты Тор мощностью 1,4 Мт. Результат получился впечатляющим. В городе Оаху на Гавайях перегорели почти все уличные фонари. Зарево от вспышки можно было наблюдать даже в Новой Зеландии — а это 7000 км от эпицентра взрыва. На длительный период образовался значительный радиационный пояс, из-за чего два года пришлось корректировать параметры пилотируемых полетов кораблей «Восход».

Что же касается достижения основной цели эксперимента, то она была с лихвой «перевыполнена». Из строя были выведены семь спутников, как американских, так и советских. Что на тот момент составляло третью часть всех космических аппаратов, находившихся на низкой орбите.



В Советском Союзе также прорабатывался целый ряд противоспутниковых проектов. Но ни один из них не был столь варварским, как американский. От перехвата ракетой, запущенной с земли или с бомбардировщика отказались из-за низкой на тот момент точности наведения. Также предполагалось, что космонавты будут «воровать» американские спутники при сближении с ними. Либо запускать в спутники с расстояния в 1 километр мини-ракеты.

Эффективное решение в конце 60-х годов было найдено в ОКЮ-51 В.Н.Челомея. Был создан сферический «истребитель спутников» массой 1500 кг. Он состоял из двигателя, при помощи которого аппарат приближался к «жертве», и заряда в 300 кг взрывчатого вещества. При взрыве на расстоянии в километр от уничтожаемого объекта оболочка распадалась на множество осколков, которые поражали неприятельский спутник.

Система получилась простой, дешевой и практически безотказной. И в 1975 году «истребитель спутников» был принят на вооружение. Система прослужила более десяти лет. И незадолго до снятия с вооружения во время маневров с использованием космической группировки спутников отработала чётко, уничтожив два отслуживших космических аппарата.

В настоящий момент все три главных исполнителя противоспутниковых программ имеют «истребительные ракеты», решающие поставленные перед ними задачи с той или иной степенью надежности и эффективности. В США сейчас на вооружении находятся две системы, которые способны уничтожать спутники. Однако это не основная их функция, поскольку обе системы предназначены, прежде всего, для решения задач противоракетной обороны.



Морской комплекс «Иджис» вооружен ракетами SM-3. Это зенитная ракета с кинетической боеголовкой, предназначенная для уничтожения перемещающихся по суборбитальной траектории МБР. «Достреливать» в высоту она способна на 250 км. Примерно то же самое можно сказать и о наземном комплексе GBMD, который также укомплектован ракетами с кинетической боеголовкой. Комплекс был принят на вооружение в 2005 году.

Российские системы, способные уничтожать спутники, также относятся к средствам ПРО. Сейчас имеется ракета системы А-135, способная осуществлять перехват на высоте 600 км. Завершаются испытания ракеты «Нудоль», долетающая до 750-километровой орбиты. Есть противоспутниковая ракета и у ЗРС С-500, но ее наивысшая точка траектории пониже.

Несмотря на заверения Пентагона о прекращении разработок новых противоспутниковых систем, они проводятся. Об этом известно вполне достоверно. Агенты ГРУ, как и ЦРУ, свой хлеб даром не едят. Причем новые разработки основываются уже на иных физических принципах — лазерном и электромагнитном.

В такой ситуации Россия не может благодушествовать, у нас также аналогичные работы ведутся. И уже не одно десятилетие. Эксперты считают, что ждать конкретного результата остается уже недолго в связи со значительными достижениями в таких областях как ядерная энергетика, квантовая оптика и электроника.



Есть у России и один спутник, который засекречен по самому высшему разряду. Так, в конце 2014 года США обнаружили на орбите неопознанный объект. Его вначале приняли за «космический мусор», но потом оказалось, что он маневрирует. По мнению экспертов, речь идет об испытании миниатюрного спутника с новым типом двигателя. При этом «малютку» окрестили «убийцей спутников».

Источник: nnm.me