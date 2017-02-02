Исследование: Социология российского политического телевидения

Центр социального проектирования «Платформа» представляет результаты нового исследования «Социология российского политического телевидения»

«Мы, оглядываясь, видим лишь руины»

Предлагаемый материал – резюме глубинных интервью, проведенных с экспертами, тележурналистами и аналитиками ТВ за последний год. В беседах с ними, независимо от конкретной темы исследования, на первый план периодически выходили вопросы политического вещания российских телеканалов. Респонденты принадлежат как к оппозиционным, так и к прокремлевским кругам. Различны их убеждения и профессиональный опыт. Но все они по затронутым вопросам одинаково выражают усталость, опустошенность и недоумение.

Параметры данного исследования. Исследование базируется на серии проектов Центра социального проектирования «Платформа», так или иначе связанных с медиа. В них приняли участие порядка 50 экспертов, были проведены опросы среди населения (1600 респондентов). На базе полученных экспертных и количественных данных подготовлено новое исследование, посвященное российскому телевидению как одному из важнейших политических медиа-инструментов.

Телевидение – все еще главный рассказчик в нашей жизни, считают опрошенные эксперты. Политически оно остается важнейшим медийным инструментом власти.

Представьте, что в стране произошло очень крупное политическое событие, которое может затронуть и Вас лично. К какому источнику информации Вы обратитесь в первую очередь? Один ответ, % от опрошенных по стране:

Среди тех, кто обратился бы к ТВ, 68% за последние три месяца регулярно смотрели Первый канал, 65% – Россию 1, 53% – НТВ, 50% – Россию 24. Эти респонденты скорее всего искали бы информацию о событии на Первом канале – 66%, на канале Россия 1 – 25%, Россия 24 – 14%, НТВ – 13%.

Как транслятор позиции государства по широкому кругу вопросов, федеральные телеканалы являются наиболее авторитетным источником. Именно этот факт фиксируют рейтинги «доверия». В интересах власти использовать инструмент политического вещания как можно более отчетливо и эффективно.

Но сегодня ТВ компрометирует власть, это солидарное мнение журналистов.

Телезрители испытывают по отношению к показанному им по телевизору «сложные чувства». Часть аудитории, которая остается у телеэкрана, не выносит из просмотра тех политических смыслов, которые власть хотела бы транслировать гражданам. Другая часть испытывает на себе «эффект выталкивания» и отворачиваются от ТВ совсем.

При этом опрошенные говорят не о привилегированной или «рефлексирующей» аудитории. Речь идет об обычных телезрителях, прежде всего, молодежи.

Одной тональности достаточно для отторжения

Дело государственного телевидения как транслятора политической информации – вовлекать людей в судьбу страны. Наше телевидение вовлекает аудиторию в эмоциональное, но дистанцированное переживание картинки, полагают респонденты.

Нельзя сказать, что тем, кто смотрит телевизор, нравится то, что он показывает. Но люди не отрицают своей вовлеченности в транслируемый событийный ряд. Природа их вовлеченности мало чем отличается от переживаний за героев телесериала.

Журналисты рассказывают о реакции телезрителей на картинку из Сирии: «Да, я за то, чтобы мы наваляли всем в Сирии». Далее следуют предложения по продолжению кампании, как если бы обсуждался киносценарий. И желательный финал: «Одним махом всех сразу прихлопнуть, чтоб никого там больше не было».

Характерно мнение одного из опрошенных респондентов, который прямо сравнил «заманивающий» эффект российского политвещания с просмотром порножанра:

«Порно ведь не про ценности. Его воздействие в том, что это происходит прямо сейчас. Люди не могут оторваться, но когда их спрашивают: “То, что вы посмотрели, это хорошо?”, они отвечают: “Нет”. – “А будет лучше, если вам это не показывать? ” – “Да”. – “Вы считаете, что это способствует сближению людей?” – “Нет! А можно еще раз посмотреть? Есть что-нибудь еще позабористее?” Тот же эффект с нашей картинкой».

Если социальная составляющая эфира пробуждает беспокойство, то вовлеченность в «политическую» составляющую (как она подается до сих пор) не сопровождается усвоением хотя бы минимального набора политических смыслов и ценностей. Поклонники жанра встают от телевизора максимально далекими от актуальных проблем страны.

После этого столкновение с обыденностью не вызывает ничего, кроме растущего раздражения. Ведь только что телезрители были в мире «экшн» и решали мировые проблемы, говорят респонденты. А тут «кризис», «цены растут», «качество образования и здравоохранения падает». Эмоционально взведенные люди просто переключают свою взвинченность на домашних и на всё, что творится «за окном».

Какие чувства у Вас возникают чаще всего при просмотре новостных программ различных телеканалов? Не более двух ответов, % от опрошенных по стране

Затруднились оценить – 6% , другое – 8% (гордость, патриотизм, гнев, в зависимости от новостей, недоверие, разочарование, сожаление). Источник: данные Центра социального проектирования «Платформа», 2016 г.

Другой результат такого программирования телевизионного контента, по мнению респондентов – исход аудитории. Люди, не согласные с тональностью и манерой (до разбора тезисов реакция часто не доходит), практикуемыми ТВ в общении с аудиторией, навсегда выключают телевизор. «Одной тональности достаточно для отторжения», замечают респонденты исследования.

Поляризация на «раздраженных» и «отторгнутых» приводит к разрыву с телевидением и уходу, как показывают социсследования, как минимум 30% аудитории. И это отношение к ТВ активно транслируется в кругу своего общения.

ТВ против личности

Чем характеризуется тональность российского политического телевидения, по мнению респондентов?

Установкой на манипуляцию – крик, надрыв, категоричность.

Враждебностью к интеллекту – аргумент, если он приводится, по качеству равноценен плевку в зрителя: «других доводов не заслуживаешь».

Культом единственной, и при этом клишированной, точки зрения; явочным порядком она приравнивается к «точке зрения власти».

Во многих случаях телеклише, говорят респонденты, – банальный результат незнания или нечеткого понимания позиции власти, неудачной попытки ее угадать. Серьезные ляпы первому лицу государства приходится дезавуировать с экрана, объясняя телезрителям, что реальная точка зрения власти иная. Как это было в случае с мельдонием.

Такое ТВ оскорбительно для людей, имеющих любые, но сознательно принятые взгляды, лоялистские или оппозиционные, утверждают журналисты. Как итог, в ключевой момент, когда государство может рассчитывать на сильную эмоциональную вовлеченность народа, аудитория, оскорбленная телевизором в лучших чувствах, отворачивается и уходит по своим делам и интересам.

По мнению респондентов, коренная причина в том, что манипулятивный подход ТВ к аудитории заранее отвергает ценность личности. Отвергает еще раньше и безусловнее, чем «права и свободы человека». О последних можно спорить – но с личностями. А с телеломом не спорят. От него уворачиваются и стараются больше с этим «инструментом» не пересекаться.

«Политические ток-шоу» – между развлекательным и политическим ТВ

«Политические ток-шоу» как жанр госТВ собирают основную массу критики. Во многом именно с ток-шоу критика переносится на новостные выпуски, которые служат «запалом» для затяжных прений.

Телевидение в России распалось на 2 ветви: информационное ТВ, которое жестко контролируется государством (сомнительное утверждение – прим. редакции, подробнее здесь), и развлекательное ТВ, которое является бизнесом, на нем менеджмент зарабатывает деньги.

Развлекательная составляющая отличается от европейских или американских аналогов. По оценке респондентов, в РФ она «задорнее», «размашистее», «эмоциональнее» и «моложе», чем в Европе и США.

Информационно-политическое ТВ в России тоже не такое, как в Европе или США. На уровне программирования сетки ни в одной из развитых стран не показывают аналитические программы по 1,5 часа в прайм-тайм выходного дня. На Западе люди в это время отдыхают. При этом рейтинги итоговых политических программ в РФ высоки, то есть общество достаточно политизировано.

На политизацию общества власть отвечает с телеэкрана политическим посылом. По свидетельству респондентов, для базовых, эксклюзивных ситуаций («Крым, первые месяцы Украины, Сирия»), выверяется «каждая запятая». На это тратятся персональные усилия руководства страны и высшего звена федеральных каналов.

Но «политические ток-шоу» – смешанный жанр. Не будучи ни чистым развлечением, ни ответственным политическим высказыванием, они несут элементы того и другого. Как «половинчатый» жанр, они не попадают ни в одну из сфер жесткой ответственности, и поэтому идут вразнос под влиянием ведущих-шоуменов.

Участники опроса признают, что в политических ток-шоу на госканалах, как правило, поднимаются реальные, а не фейковые проблемы. Но ведущие так «навязчиво и неумно спекулируют на них», что превращают свои передачи в бесконечные дебаты с «однообразной повесткой, устаревшей манерой подачи и приевшимися типажами».

«Практически не видишь умной речи», «как можно комментировать события с таким багажом?», «интеллигентный человек не может это слушать». Эти характеристики показательны. Люди не могут услышать разговор хотя бы на том уровне, на каком сами ведут его в быту или на работе в курилке. Речь не о «высокой аналитике», не о «правде и только правде» – просто так по-хамски образованные люди между собой не общаются.

Чаще всего эти претензии адресуются ведущим «политических» ток-шоу. Все опрошенные понимают, что участники ток-шоу – «жертвы».

Один сценарий для всех каналов

Формат «политического ток-шоу» вобрал в себя самые отрицательные черты ТВ. «Человек смотрит Володю Соловьева или Петю Толстого, и кожей чувствует большую неправду», по выражению тележурналиста. Вот набор характеристик, который приводят все опрошенные:

ничего, кроме клишированных оценок,

одни и те же лица переходят из телестудии в телестудию,

заранее ясно, кто что скажет, кого будут закрикивать, на чем сорвутся в крик,

не происходит прироста информации, только эмоции,

ведущий ничего к этому не добавляет,

вне зависимости от контента, ощущение опустошения.

Наибольшее опустошение, по мнению и личному опыту опрошенных, оставляет Владимир Соловьев как ведущий передач в вечернем эфире канала «Россия 1». Он – «мэтр жанра», он служит главным источником аналогичных форматов, которыми пропитано государственное телевидение.

По выражению респондента, все программы Соловьева построены по модели детского анекдота с зачином «Русский, немец и поляк…». Все персонажи (и «русский», и «немец», и «украинец», и «американец») представлены в должной мере анекдотично.

Но изложение растягивается за все мыслимые рамки, на час и больше. Оно воспринимается парадоксальным образом: одновременно и как «невыносимое пережевывание», и как эмоциональный вал, «поглощающий в зрителе всякую критическую реакцию».

Превращение секундного анекдота в часовое постановочное шоу, это «находка» Соловьева. Усилия выдать буффонаду за мнение общества – это вклад Соловьева в «политическое вещание». «Орущий дирижер крика» принес на российское телевидение «вопиющее убожество», считают тележурналисты.

«Кто уже совсем за пределами добра и зла – это, конечно, Соловьев». За ним признают эволюцию к «низинам» мастерства, респонденты отмечают деградацию даже на уровне костюма ведущего («сатанинский пастор»). Ранее автор однотипных передач хотя бы лично создавал ощущение, что кроме двух орущих сторон есть и умный (на их фоне) арбитр. Теперь это прошло, говорят респонденты.

Главный вывод – общие вопросы у всех

Из-за синтетической жанровой природы политические ток-шоу воспринимаются как «квинтэссенция» российского ТВ. Отсюда вопросы, которыми задаются респонденты.

Зачем нужно государственное телевидение, за которое гражданам страны стыдно? Кто дал право унижать страну, с каждым выпуском «популярной телепередачи» сбрасывая в общество всё, что «авторы успеют собрать по сточным канавам»?

Почему вечно “живые легенды” во френчах, как тиранозавры, вытаптывают вокруг себя ценности воспитанного ума, хороших манер, современного кругозора и, наконец, просто уважения к лицу человека?

Главный риск – самообрушение системы

Перспектива – обрушение властной конструкции. Класс людей, разрывающих отношения с телевизором – в широком смысле слова и является «управленческим». Это носители интеллектуального ресурса, способные отличить правильные точку зрения или образ действий от ошибочных на основании рациональных аргументов.

Респонденты уверены, что система незаметно для себя теряет связь с этими людьми. Не все уезжают в другие юрисдикции, увозя с собой патенты, деньги, технологии, возможности. Но очень многие предпочитают (или предпочли бы) не иметь дело с тем, что «олицетворяет» телевизор.

Каким быть госТВ, взгляды респондентов расходятся, но есть 3-4 пункта, по которым споров нет.

Артикулировать различия, чтобы вовлекать людей более эффективно. Если не каналы, то постоянные программы в сетке должны репрезентировать отдельные политические позиции и сложившиеся социальные слои. Зритель ТВ должен видеть установки, взаимно полемичные, но нацеленные на благо страны и населения. Тогда ТВ сможет более полно и успешно выполнять роль «интегратора». Провести ревизию среднего ТВ-менеджмента и ведущих. Средний уровень менеджмента разучился действовать самостоятельно. Когда прямых указаний нет, в эфире возникает «подкинутый» мельдоний. От лоялизма «преданных», но не профессиональных менеджеров система получает обратный эффект. Тот же механизм действует в случае ведущих «политических ток-шоу». Зрители наблюдают окостеневшую, лобовую пропаганду тезисов, которые давно морально устарели и никак не вяжутся с новой повесткой. Восстановить жанровое и тематическое разнообразие ТВ. Под задачи новой повестки государства нет целых пластов тележурналистики: выпали журналистские расследования, большие проблемные репортажи, крупные социальные ракурсы, острые интервью. Необходима самостоятельность журналиста, которая при должном масштабе личности не исключает понимания того, что телеканал – это ресурс, встроенный в продуманную перспективу.

Федеральными каналами выносятся за скобки многие дискуссионные темы, касающиеся политической, экономической, культурной, социальной сфер жизни. Они не отражены в ТВ, но именно они интересны аудитории. Не осталось телеплощадок, где люди открыто обсуждали бы то, что их в реальности волнует. Их место как раз и занято «политическими ток-шоу» – изжившим себя приёмом «накручивания и взвинчивания» эмоций вокруг пустого места бывшей проблемы.

Наступил момент подумать о переформатировании повестки под новые задачи государства.

По материалам: Центр Платформа

Видеообзоры проекта Научи хорошему по теме исследования

Источник: feedproxy.google.com