Запрещенная история Руси
12:02. 1 февраля 2017 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В этом эфире мы приоткрыли завесу того, что было до этих времён сокрыто. Грандиозная историческая фальсификация раскрыла себя на примере того, как история Римской империи была искусно перенесена на историю Руси.
Запись живого эфира от24 января 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Запрещенная история Руси».
Автор-соведущий: Владимир Алексеевич Шемшук
2
Наш официальный сайт
slavmir.org
Источник: www.kramola.info