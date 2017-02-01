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Секвойя – победитель катастроф

12:00. 1 февраля 2017 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

Повышение уровня почвы обычно происходит за счёт, как правило, селевых масс. Корневая система большинства растений удушается и деревья погибают. Секвойя же наращивает ещё одну систему боковых корней и продолжает радоваться жизни! Обнаружение таких систем даёт информацию о катастрофах. 

Читаю: “Примерно 20 % процентов секвой выросли из семян”.

???

В моём представлении стоял такой ряд: сосна – лиственница – секвойя. Деревья этого ряда размножаются семенами.

Оказывается, ошибался. Секвойя размножается, в основном, вегетативно, разными способами. Семейство деревьев, расположенных поблизости могут оказаться клонами одного дерева.

Поваленная секвойя продолжит жизнь с помощью своих побегов, которые вскоре превратятся в самостоятельные деревья. Многие группы деревьев секвойи возникли из таких побегов.

Калифорнийская секвойя обладает уникальной способностью выдерживать повышение уровня почвы на протяжении столь длинного срока своей жизни.

Повышение уровня почвы обычно происходит за счёт, как правило, селевых масс.

Корневая система большинства растений удушается и деревья погибают. Секвойя же наращивает ещё одну систему боковых корней и продолжает радоваться жизни!

На одном упавшем дереве насчитали семь последовательных уровней корней. Это означает, что повышение уровня грунта происходило шесть раз и дерево шесть раз отвечало новой корневой системой.

Общая толщина наносного грунта для этого дерева составила 3,3 метра при его возрасте более 1200 лет. К сожалению ссылок на первоисточник не нашёл, но встречается упоминание про секвойи, выживших при общей глубине заносов до 9 метров.

Воспользуюсь цифрой 1200, списав число “более” на такое же неопределённое число лет, разделяющих наши дни от даты афтершока. Предположим, что последний сель был “более” лет назад, имея ввиду достаточную свежесть зданий, заваленных в Казани, Томске, Иркутске и других городах.

1200/6 = 200 лет.

200*2 = 400 лет

Конечно моё предположение, что после сдвига, посередине Стражи, происходит литосферный афтершок – чистая выдумка. Ну а если нет?

Посмотрите на рисунок. 

Первая гармоника или основная демонстрирует нам периодический закон смены полюсов. Вторая гармоника отвечает за афтершоки литосферы. При этом она накладывается на первую гармонику так, что при сдвиге полюса с нечётной позиции на чётную – усиляет разрушения, и, напротив, при сдвиге с чётной на нечётную позицию, – ослабляет их.

Осевые китайских пирамид относительно актуального полюса сдвинуты ВСЕ. 

По другим — прошлому, позапрошлому и далее — полюсам мы можем предполагать такой же сдвиг с достаточно высокой вероятностью , но здесь – сомнений нет. Афтершок был немалой силы, повернувший Юго-Восточную Азию на 2-3 градуса.

Таким образом, пирамиды ориентированные на Северный полюс стали «мазать» осевыми на эти же градусы. Поскольку после сдвига полюса необходимо немалое время на постройку пирамид, то очень может быть, что это время укладывается в половину периода второй гармоники.

Взято из журнала < ![CDATA[]]>rodline< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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