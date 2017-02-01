Грабеж в законе

Набиуллина официально станет неподсудной и встанет НАД ЗАКОНАМИ РФ.

Минфин РФ предложил освободить работников Центробанка и Агентства по страхованию вкладов от судебной ответственности за решения, принятые ими при исполнении служебных обязанностей, пишут «Ведомости».



По данным газеты, речь идет об освобождении от судебного преследования руководителей Банка России, глав департаментов, генерального инспектора, статс-секретаря, главы аппарата и руководителя пресс-службы. В отношении сотрудников АСВ список пока не определен.



По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, сотрудники Банка России и АСВ принимают решения в рамках процедур по банкротству и ликвидации банков. Некоторые из них лица из числа собственников рухнувших банков могут посчитать неверными. Предлагаемые поправки должны гарантировать защиту служащих от ответственности за непреднамеренные ошибки при принятии решений, оградить их от необоснованных преследований и способствовать беспрепятственной деятельности.



Предложение не значит, что работники ЦБ и АСВ будут освобождены от ответственности в случае злоупотребления полномочиями или при коррупционных преступлениях.



Центробанк в настоящее время проводит жесткую политику по очищению банковской системы. Так, на прошлой неделе Банк России отозвал лицензии у трех кредитных организаций: адыгейского банка «Новация» (Майкоп), Сибирского банка «Сириус» (Омск), барнаульского банка «Тальменка-банк».



http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/31/675514-tsb-asv-osvobodyat-otvetstvennosti



Хорошее начало.



Думаю, депутатов Госдумы тоже надо освободить от судебного преследования. Они ведь тоже принимают решения, с которыми не согласны многие миллионы граждан РФ.



Запредельное скотство – вот чем я считаю эту инициативу. “Телефонного правосудия” им уже мало. Открыто хотят себя царями над холопами поставить.

Т.В. Частная лавочка Ротшильдов хочет обеспечить оккупационной администрации свободу от преследования по закону. Ничего нового, американцы размещают свои военные базы в других странах с аналогичными требованиями к местным правительствам — освобождение военнослужащих от уголовного преследования на территории принимающей стороны.

Чем давать организации с преимущественно иностранными акционерами свободу от уголовного преследования, так лучше уже Госбанк восстановить. И, кстати, куда деваются деньги с забалансовых счетов при «санации банков»? Не ЦБ, а санитары леса.