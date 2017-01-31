Самая загадочная трагедия прошлого века. Перевал Дятлова. Тайна раскрыта

Почему девять молодых людей при невыясненных обстоятельствах покинули полураздетыми палатку и замерзли на склоне горы Холатчахль?

В многолетнем расследовании приняли участие следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Российской Федерации Леонид Прошкин и его коллега Евгений Окишев, занимавшийся делом дятловцев в далеком 1959 году, а также лучшие эксперты и те, кого эта история коснулась лично.

Трагическая гибель группы Дятлова более полувека была особо охраняемым секретом. Но теперь мы знаем, что существует вполне реальная дверь, за которой хранится не только сама тайна, но и имена тех, кто ее создавал.

"Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным…" (Евангелие от Луки).