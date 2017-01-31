Обдирания граждан РФ налогами и поборами. Юрий Болдырев [РОЙ ТВ]
Юрий Болдырев: ловушка Людовика XIV для ВВП... В студии радио «Комсомольская правда» Максим Калашников обсуждает с экономистом Юрием Болдыревым и экономическим обозревателем «КП» Константином Смирновым проблему безбожного обдирания граждан РФ налогами и поборами на фоне огромных и бессмысленных затрат государства. Почему Кремль ведет себя, как обанкротившиеся феодальные монархии? Источник: http://roytv.ru
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Экономика будущего. Николай Левашов [Возрождение Руси]
На уроках истории многих из нас учили тому, что т.н. общественный строй при развитии общества меняется следующим образом:
первобытнообщинный > общинный > рабовладельческий > феодальный > капиталистический > социалистический.
Такие случаи действительно происходили в истории... Но дело в том, что в школе нам толком не объясняли, кто и каким путём образовывал государства с рабовладельческим или феодальным строем. Также нам «забывали» сказать о том, что государства с общинным строем не только существовали в одно время с государствами, где существовал рабовладельческий и феодальный строй, но и всегда обгоняли в развитии эти государства! Почему так происходило и в чём секрет общинного строя, любознательный человек может узнать из трудов русского учёного Николая Викторовича Левашова. Источник
* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова
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http://rusnod.ru/video/intervyu-fedorova/2017/01/30/intervyu-fedorova_8087.html
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Нас ипут, а мы все крепнем! Порядок, Граждане!))