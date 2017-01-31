На востоке существует 7 правил чистоты:

“Чистота рук”. Это означает не брать лишнего. Здесь также подразумевается сороковая, десятая или иная часть доходов, которую следует отдать тем, кто в ней нуждается“Чистота ушей”. Это означает не слушать людей напуганных, озлобленных, суетливых и т.д., а также оградить свой слух от сквернословия, сплетен и пустых разговоров“Чистота глаз”. Это означает беречь глаза от ненависти, от злости, от зависти и вожделений“Чистота рта”. Это означает беречь свой рот от излишнего многословия и сквернословия. “Молчание – золото”“Чистота тела и одежды”. Это означает держать тело и одежду в чистоте“Чистота мыслей”. Это означает убрать из головы негативные мысли и злые помыслы. Также это значит не проявлять к себе жалости. Зачем жалеть себя? Не лучше ли подбодрить себя за светлые начинания?“Чистота души и сердца”. Это означает беречь и охранять свои душевные порывы и не игнорировать их. Любите и не требуйте ничего взамен. Любовь уже сама по себе счастье.

Источник: nashaplaneta.su