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Спустя 70 лет после Второй Мировой Банк Англии признал, что помог германским фашистам сбыть разграбленное ими чехословацкое золото. Которое чехи украли у России.

Спустя 70 лет после Второй Мировой Банк Англии признал, что помог германским фашистам сбыть разграбленное ими чехословацкое золото. Об этом сообщает лондонская пресса со ссылкой на ранее не публиковавшуюся хронику британского центробанка. Она была написана в 50-е годы ХХ века, но впервые обнародовали её только сейчас.

Впрочем, британская пресса забыла указать, что это золото в свою очередь белочехи украли в России во время запущенной с помощью Англии и США Гражданской войны. Захват пленёнными во время Первой Мировой чехами золотого запаса Российской Империи тогда фактически спровоцировал Лейба Бронштейн-«Троцкий» (кстати, именно в это время бывший пленный австро-венгерской армии папа Дьёрдя Шороша/»Джоржа Сороса» — венгерский еврей Тивар Шорош-Шварц — входил в революционный совет Петрограда). Вернувшиеся на родину чешские легионеры основали собственный банк —Легиабанк, ставший крупнейшим банков Чехословакии. Именно этим золотом, захваченным уже нацистами, потом и торговал Банк Англии.

ЧТО ПРОИЗОШЛО С 2000 СЛИТКОВ

Речь идет о периоде после Мюнхенского сговора Англии и Франции с фашисткой Германией и начала нацистской оккупации Чехословакии в 1939 году. Британский регулятор реализовывал в то время золото от лица германского Рейхсбанка. Более 2 тысяч слитков были конфискованы фашистами у чехословацкого центробанка — их «переписали» с одного счета на другой. Физически большая часть драгметалла при этом находилась в Лондоне.

По документам, операции проводились «под давлением» со стороны так называемого «центробанка для центробанков» — базельского Банка международных расчетов (БМР). Трансфер средств был проведен именно в этом учреждении.

Физически золотые слитки Чехии содержались в хранилище Банка Англии в Лондоне. 21 марта 1939 г. «было получено распоряжение от председателя совета правления Банка международных расчетов Отто Нимейера о переводе золотых слитков со счета № 02 на счет № 17». Золото на счету № 02 принадлежало Национальному банку Чехословакии. Счет № 17 принадлежал Рейхсбанку. БМР выступал в качестве управляющего активами от лица национальных банков.

В мае 1939 года разгорелся скандал, когда британские СМИ написали о золоте в хранилищах Банка Англии. Общая стоимость украденного золота со счетов Национального банка Чехословакии, на тот момент составляла £5,6 млн (сегодня это примерно £736 млн). Золото в объеме £4 млн было отправлено в банки в Бельгии и Голландии, оставшаяся часть была продана в Англии, средства были переведены на счета Рейхсбанка (по комментарию газеты «Дейли телеграф», от золота «»избавились» в Бельгии, Голландии и Лондоне»).

Фактически Банк Англии и БМР помогли фашистской Германии украсть золото Чехословакии и затем продать его, соблюдая при этом «нейтралитет». Как мы помним, президент Рейхсбанка Ялмар Шахт и влиятельнейший управляющий Банка Англии Монтегю Норман были близкими друзьями. Кроме того, Норман со своими подельниками из ФРБ Нью-Йорка, не только спекулировали золотом, способствуя началу Великой Депрессии, но и разожгли Вторую Мировую войну.

Характерно, что среди прочего, в отчете Банка Англии приводится фраза из «Нью-Йорк Таймс» о том, что «американский президент делает бизнес с Германией, пока американские парни сражаются с немцами».

Впрочем, мы уже говорили, что Гитлер являлся международным проектом глобальных элит и банков, который поджигали с помощью «евреев-провокаторов».

БАНК «ДЕЙСТВОВАЛ БЕЗ СОГЛАСИЯ ЛОНДОНА»

Власти Великобритании после вторжения нацистов в тогдашнюю Чехословакию заморозили все активы страны в Соединенном Королевстве, напомнила газета «Файнэншл таймс». По её словам, британский центробанк действовал вопреки политике Лондона и без его согласия. По оценке издания деловых кругов, в нынешних ценах стоимость чехословацкого золота составила бы 736 млн фунтов (более 1,1 млрд долларов).

Записи Банка Англии показывают, что в мае-июне 1939 года это золото от имени Рейхсбанка продавалось и отправлялось в США. В хронике отмечено, что управляющий британского центробанка не мог заблокировать операции, так как тогда были бы нарушены «мирные соглашения». После начала Второй мировой правительство рекомендовало Банку Англии не действовать по указаниям БМР «если будет видно, что, скорее всего, это пойдет на пользу врагу».

Считается, что БМР был создан в 1930 году как организация для работы с репарационными выплатами от Германии по итогам Первой мировой войны (последний транш по которым в размере ?70 млн. был выплачен 3 октября 2010 года).

Впрочем, доклад Банка Англии является поводом для обращения в международный суд и требования возврата украденного российского золота. Чтобы внести дружественную лепту в Европейское Единство — можно предложить подключиться к процессу тем, кто сегодня предъявляет претензии России.