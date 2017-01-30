Ученые РАН о сокращении и «распиле» средств на науку

В пятницу стало известно, что Минобрнауки планирует сократить на 26,6 млрд рублей финансирование по федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России». Это более чем 30% запланированного на 2017–2019 годы финансирования. The Insider узнал реакцию ученых на это событие и они сочли его закономерным: государство уделяет науке все меньше внимания, а то финансирование, которое все же выделяется — разворовывается.

Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН:

Если учесть, что это уже не первое сокращение, наверное, ничего хорошего из этого не получится. Понятное дело, что страна, которая ссорится со всеми соседями, не может позволить себе науку, а также здравоохранение, образование и все прочие пряники. Надо войско содержать. Зачем нам научно-технологический комплекс, сами посудите? В современной цивилизации любое сокращение денег на науку влечет за собой стратегическое отставание надолго. А какой у нас, интересно, в какой-нибудь «Роснефти» бонус для менеджмента? Он сопоставим с этим или нет? Я думаю, что сопоставим. Нужно посмотреть зарплаты ведущих менеджеров госкомпаний, а после этого посмотреть, что лучше сокращается: затраты на науку или что-нибудь другое.



Если мы говорим непосредственно про федеральную целевую программу исследования и разработки, то это конечно же не весь объем финансирования российской науки. Эта программа была принята какое-то время назад как такой условный механизм конкурсного финансирования вполне определенных направлений и проектов. Одно время денег в бюджете было много и дали такие большие нарезки сверху, чтобы за них боролись по конкурсам и развивали направления. А в последние годы бюджет урезается, и, соответственно, эти федеральные целевые программы, которые тоже шли сверху, начали тоже потихоньку урезать. Одновременно на 10% сокращают бюджет ФАНО (Федерального агентства научных организаций, которое сейчас распределяет финансирование по институтам, которые раньше получали деньги напрямую в РАН), причем за предыдущие несколько лет он уже сократился на 30%. И мы это вполне на себе ощущаем, потому что многие программы, которые мы проводили в рамках бюджетных средств, уже сейчас сворачиваем. В первую очередь, это, конечно же, инфраструктурные программы, например, поддержка стационаров, которые используются для полевых исследований. Экспедиционные проекты, проекты, которые направлены на интеграцию разных институтов. То есть у нас по сути остается совсем голая база в виде оклада, бюджетной зарплаты и коммуналки, а ничего на развитие не остается. И это плохо. Но это тренд не этого года. Это тренд, который начался два-три года назад, это совпало с реформой Академии наук и определенными политическими событиями в стране, связанными с присоединением Крыма, обвалом рубля по отношению к доллару, падением цен на нефть. Нам все труднее становится поддерживать какой-то более или менее современный уровень исследований, а это значит что наше технологическое отставание будет нарастать.



Что остается в плане финансирования? Конечно же, есть Российский научный фонд, порядка 18 миллиардов рублей, немаленькая сумма в принципе, но с другой стороны, Федеральная целевая программа была изначально около 300 миллиардов рублей, а сейчас усохла почти что до 200 миллиардов. То есть бюджет РНФ не компенсирует падение по другим фронтам. Появляются возможности конкурсные, но если мы берем весь научный пирог, конечно же он урезается.

Член-корреспондент РАН (попросил не называть своего имени):

У Минобра откат за выдачу ФЦП примерно 20%, без этого они просто не дадут. Эти федеральные целевые программы (ФЦП или, как я его называю, ДЦП) — это на самом деле профанация и трата денег. Там средства распределяются по 95 закону о госзакупках. К примеру, на торги выставили лот на 10 миллионов рублей. А ты говоришь: «А я сделаю на 8 миллионов рублей!». И всем абсолютно безразлично, что ты на самом деле ни хрена не сделаешь.

Это абсолютная растрата бюджета в чистом виде, который распределяют только за взятки исключительно и больше никому. К науке это вообще никак не относится. Они там косят под какое-то практическое значение, но никакое практическое значение в фундаментальной науке невозможно. Одним словом, все так разворовывается, что я не вижу в сокращении ФЦП ничего ужасного.

А вот сокращение бюджета ФАНО на 10% (и это уже не первое сокращение) — это совсем плохо, это аукнется на институтах, им что-то обрежут. На зарплате, на той ерунде, которую мы получаем, это никак не отразится. В моем понимании это, конечно, ужасно, но, поскольку мы к ужасному состоянию привыкшие, я, честно говоря, не вижу каких-то причин для паники на этот счет.

Источник: nnm.me