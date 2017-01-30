Почему Регионы закредитованы?
Дмитрий Медведев призвал регионы становиться экономически самодостаточными. По мнению главы правительства, на законодательном уровне для этого созданы дополнительные стимулы. Для решения проблемы дефицита региональных бюджетов нужны коренные преобразования в фискальной и дотационной политике центра, считают эксперты.
На фото: Арт-объект «Счастье не за горами» в Перми, ноябрь 2016
Слова премьер-министра страны прозвучали на фоне недовольства ряда регионов бюджетной политикой Москвы. Если в «тучные» годы ее изменения предлагались сверху, то теперь губернаторы сами начали высказывать свои инициативы по решению экономических вопросов. Так, в 2011 году Дмитрий Медведев, будучи в должности президента, обозначил задачу децентрализации в бюджетном послании. Целью было увеличение доли доходов регионов в структуре консолидированного бюджета РФ.
Как итог, страна в экономическом плане разделилась на доноров и реципиентов. То есть у одних регионов (доноров) налогов собирают больше и отправляют на поддержку других субъектов (реципиентов).
В 2016 году донорами являлись Москва, Московская область, Ленинградская область, Татарстан, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа.
А больше остальных дотации получили Якутия, Камчатский, Алтайский и Ставропольский края, республики Крым, Чечня, Тыва, Бурятия, Дагестан и Башкирия.
Растущие социальные обязательства, которые составляют в бюджетах регионов до 70%, вынуждают местные власти брать инициативу на себя. Например, правительство Удмуртии предложило разработать дополнительную поддержку для тех субъектов, которые перечисляют в федеральный бюджет больше 50% средств, собираемых на территории региона. Но эта инициатива не была поддержана Минфином.
О годах становления государственности Татарстана после распада СССР заставил вспомнить президент республики Рустам Минниханов, обрушившийся с критикой на федеральный центр перед Новым годом.
«В одностороннем порядке принимается решение на федеральном уровне. Никаких согласований! Плюс еще есть попытка изменить соотношение по софинансированию: те, кто хорошо работает, вообще не должны получать федеральных субсидий. Это вообще глупости! Куда страна идет? Мы же федеративное государство! Как это мы не можем участвовать в федеральных программах? Это непродуманное решение», — бушевал Минниханов на заседании Госсовета республики 26 декабря.
При этом расходы на обслуживание долга у регионов растут. По данным 2015 года, они увеличились более чем на 30%.
«Постепенно идет вытеснение других расходов, потому что нужно платить процентные платежи. Здесь Минфином ведется работа по замещению более дорогих коммерческих кредитов кредитами из федерального бюджета, которые являются менее дорогими, и нужно, чтобы они в структуре долга заняли превалирующую часть» — такой маневр правительства описывала глава Счетной палаты Татьяна Голикова еще осенью 2015 года.
Также растут объемы коммерческих кредитов (за последние три года увеличение в 2 раза, до 1,1 трлн рублей) и объемы бюджетных кредитов (за последние три года увеличение в 10 раз, до 1,2 трлн рублей).
Регионы охотно соглашаются на замену коммерческих кредитов федеральными — ставка по последним составляет всего 0,1% годовых.
Но похоже, что субъекты стали ими злоупотреблять. Поэтому Минфин решил ограничить объем дешевых кредитов в ближайшие три года. Согласно проекту федерального бюджета 2017–2019 годов, взамен этому увеличат объем дотаций на выравнивание региональных бюджетов.
Но в результате дотации в документе 2017 года остались на уровне 2016 года. То, что в проекте бюджета эта строка расходов была одной из самых проблемных, подтвердил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налоговому законодательству Валерий Бузилов. По его признанию, поиск средств на перераспределение в регионы стал самой сложной задачей. После первого чтения удалось направить дополнительно 100 млрд рублей на выравнивание межбюджетных отношений.
Как регионам избавиться от дефицита?
Эксперты считают, что есть несколько вариантов, которые могли бы ослабить долговую нагрузку регионов. Например, снизить планку выравнивания, уменьшить объем межбюджетных трансфертов и передать регионам поступления от каких-либо налогов. Однако в рамках действующего законодательства это сделать невозможно, поскольку все более-менее равномерные налоги уже и так переданы на региональный и местный уровни.
«То, что поступает в федеральный бюджет, — это крайне неравномерные налоговые источники (акцизы на табак, НДС или налоговые ресурсы), они будут концентрироваться там, где и так все налоги концентрируются: в Москве и нефтегазовых регионах. Эти субъекты самодостаточные, их эта проблема не касается», — рассказал директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин.
По его мнению, есть две возможности выйти регионам из дефицита.
Первое — консолидировать часть доходов регионов, которые сейчас поступают в местные бюджеты. Например, часть налога на прибыль.
«Но это не приведет к повышению их самодостаточности», — добавляет директор Центра исследований региональных реформ.
Второе — поднять налоговые ставки или передать налоговый источник из центра на региональный уровень.
Также есть и альтернативный вариант — забрать у регионов расходные обязательства. Этот вопрос рассматривается в отношении платежей за неработающее население. Для субъектов это не финансируемое из Москвы расходное обязательство, при этом регионы не могут регулировать его ставку, которая задается федералами. А она составляет примерно 0,75% ВВП, что является значительной суммой.
Юлия Стерхова
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Источник: www.kramola.info