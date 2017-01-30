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Невидимая рука рынка опять ничего не отрегулировала

19:56. 30 января 2017 Просмотров - 199 Один комментарий Опубликовал:

Невидимая рука рынка опять ничего не отрегулировала

Собирающий двигатели «Протона» завод решили передать новому управляющему
продолжение темы
http://nnm.me/blogs/TbINZ/rogozin-lichno-proverit-sobirayushiy-dvigateli-protona-zavod/

Завод, производящий двигатели для ракет-носителей «Протон», будет передан под управление «Энергомаша». Ранее стало известно об отзыве всех двигателей второй и третьей ступеней «Протон-М» из-за ненадлежащего качества

оронежский механический завод (ВМЗ), собирающий двигатели для ракет-носителей типа «Союз» и «Протон», передадут под управление ​научно-производственному объединению «Энергомаш». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий космической промышленности.

По словам собеседников издания, такое решение было принято во время совещания под руководством вице-премьера Дмитрия Рогозина, чтобы вывести предприятие, затормозившее пусковую программу «Протона», из кризиса. В настоящее время ВМЗ является дочерним предприятием Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

«В рамках формирования интегрированной структуры ракетного двигателестроения, а также для реализации стратегии по повышению качества выпускаемой продукции «Роскосмоса» было принято решение о переходе ВМЗ под наше управление», — подтвердил информацию генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов. Он также отметил, что «дорожная карта» преобразований уже разработана.

Невидимая рука рынка опять ничего не отрегулировала

О проблемах с двигателями второй и третьей ступеней «Протона» стало известно 25 января. «Коммерсантъ» сообщил, что из-за технологических проблем, обнаруженных по результатам огневых испытаний, было решено отозвать все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей, произведенных на ВМЗ в 2015 году. Как отмечало издание, отзыв десятков двигателей мог отразиться на проведении пусков ракет-носителей с космодрома Байконур.

После этого в «Роскосмосе» сообщили, что на предприятиях отрасли проводится тотальная проверка качества производимой продукции и в связи с этим возможны задержки пусков «Протона».

Вскоре в госкорпорации заявили, что двигатели для вторых ступеней «Протона» собирались на ВМЗ с нарушением конструкторской документации. В них использовался не отвечающий техническим требованиям припой. Как отмечал «Коммерсантъ», этой ситуацией заинтересовались в ФСБ и Следственном комитете, где пытаются понять, каким образом произошла замена материала, если по документам все двигатели в полном порядке.

В субботу, 28 января, на ВМЗ прошло экстренное совещание под руководствам Рогозина и генерального директора «Роскосмоса» Игоря Комарова. По его итогам вице-премьер заявил, что три «Протона-М» будут разобраны для замены двигателей второй и третьей ступеней, а все виновные в подмене технологии и документации будут «жестко наказаны». Он также сообщил, что пуски ракет-носителей ориентировочно возобновятся через 3,5 месяца.

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 10671 6801
    Вьеха 30 января 2017 в 20:46 Ссылка Пометить
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    Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
    Уронишь ты меня иль проворонишь,
    Ты выронишь меня или вернешь,—
    Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож…

    Апрель 1935
    (О. Э. Мандельштам)

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