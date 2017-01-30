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Из книги СССР и страны мира в цифрах

09:30. 30 января 2017 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:
Советский Союз, созданный на территории Российской Империи, просуществовал около 70 лет. За эти годы страна превратилась из отсталой аграрной в высокоразвитую промышленную державу.

Именно СССР победил фашизм на Земле. И, несмотря на тяжелейшие потери во Второй мировой войне, по многим показателям в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте в середине 1980-х Советский Союз опережал развитые западные страны, включая США.




Неоспоримы достижения СССР в науке (особенно в исследовании космоса), образовании, культуре, спорте, здравоохранении.

Однако попытка создать бесклассовое общество, общество без воров, олигархов, казнокрадов, ростовщиков и спекулянтов, провалилась. В странах капитализма, экономика которых развивалась на принципах жесткой конкуренции, производительность труда была выше, чем в СССР. Развивая тяжелую промышленность, и, прежде всего, оборонные ее отрасли, лидеры СССР мало внимания уделяли росту жизненного уровня граждан, их растущим потребностям.

Причин быстрого развала некогда могучего государства несколько, они рассмотрены во многих книгах и публикациях. Здесь же, в графиках итаблицах (формат – pdf), приведены некоторые данные по экономическому и социальному развитию СССР за период его существования, с начала 1920-х по 1991 год.

Достижения СССР в развитии экономики (промышленность, энергетика, сельское хозяйство, жилищное строительство и др.), а также показатели социального развития (демография, здравоохранение, преступность и др.) сравниваются с аналогичными вКитае, США, Германии, Японии и в других развитых странах.



Некоторые примеры экономического развития СССР и стран мира

ИнфляцияВнешний долг

Электроэнергетика

Добыча нефти Добыча угля и природного газа
Производство стали и стального проката



Из книги СССР и страны мира в цифрах

ИнфляцияВнешний долг

Промышленность

Электроэнергетика

Добыча нефти Добыча угля и природного газа

Производство стали и стального проката Производство алюминия и никеля

Производство автомобилей Производство бульдозеров

Производство металлорежущих станков

Производство цемента

Производство холодильников и стиральных машин Производство телевизоров и радиоприемников

Производство серной кислоты и минеральных удобрений

Сельское хозяйство

Производство зернаПроизводство пшеницы

Производство картофеля и овощей Поголовье крупного рогатого скота и свиней

Производство мяса и молока

Производство животного масло и яиц Вылов рыбы, производство яблок

Список литературы



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: ссср, статистика, США
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