Правда об алкоголе и табаке

Концептуал СМИ Показательный курс «Уроки Трезвости» для старших классов

Занятия проводит социальный педагог Фахреев Владимир Анварович. Курс был проведён с в школе г. Магнитогорска для учеников 9 класса.

Данные уроки имеют рецензию Ореховой Т.Ф. (профессора Магнитогорского Государственного Университета) и предназначены для распространения в школах среди социальных педагогов, психологов, а так же учителей любых дисциплин и неравнодушных родителей.

Курс состоит из 5 тематических уроков раскрывающих проблему наркотизации начиная от легальных наркотиков – алкоголя, табака и заканчивая нелегальными. Основной посыл, который даётся на уроках – любая наркомания начинается с первой увиденной рюмки или сигареты, и только абсолютно трезвый образ жизни является гарантией от наркомании.

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