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Правда об алкоголе и табаке

18:11. 29 января 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Показательный курс «Уроки Трезвости» для старших классов

Занятия проводит социальный педагог Фахреев Владимир Анварович. Курс был проведён с в школе г. Магнитогорска для учеников 9 класса.

Данные уроки имеют рецензию Ореховой Т.Ф. (профессора Магнитогорского Государственного Университета) и предназначены для распространения в школах среди социальных педагогов, психологов, а так же учителей любых дисциплин и неравнодушных родителей.

Курс состоит из 5 тематических уроков раскрывающих проблему наркотизации начиная от легальных наркотиков – алкоголя, табака и заканчивая нелегальными. Основной посыл, который даётся на уроках – любая наркомания начинается с первой увиденной рюмки или сигареты, и только абсолютно трезвый образ жизни является гарантией от наркомании.

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Правда и ложь о разрешённых наркотиках, Углов Фёдор Григорьевич

Жизнь без алкоголя и табака, Зиновьев Н.К.

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Вино твой слуга? друг? господин?, Зайцев Сергей Николаевич

Совершенствование методов лечения алкоголизма без желания пациента: Практическое пособие для врачей, Зайцев Сергей Николаевич

Собриология. Наука об отрезвлении общества, под ред. проф. А.Н. Маюрова

Заспиртованная Россия

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Чему учит

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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