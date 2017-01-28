Как Горбачёв создал искусственный дефицит еды. Так создавались условия для убийства СССР

Источник: adonaris.livejournal.com

Во время перестройки в стране нарочно сделали так, чтобы продукты выдавались по талонам.

Еда — важнейший стратегический ресурс. Безопасность и обороноспособность страны зависят от него так же, как и от наличия ядерного оружия. Но сегодня в теледебатах обсуждают одно: будет война или нет и кто на нас нападет — Европа или США. Господа, да на нас давно уже напали! Но мы не слышим ни слова об обстановке на главном фронте дня — импортозамещении в сельском хозяйстве и в сфере продовольствия. И это не случайно.

Сейчас отечественные продукты составляют 55 процентов среди продовольственных покупок населения. В догорбачевском Советском Союзе их было более 95 процентов. Продовольственная безопасность государства считается гарантированной при 80 процентах. Если же цифра ниже 50, то враг может брать страну голыми руками.

Да, в благодатные советские времена зеленого горошка, колбасы, сосисок или сыра в регионах не хватало, за мясом по доступным даже студентам ценам надо было стоять в очередях. Но купить на базаре или «достать» из-под прилавка по двойной-тройной цене можно было почти все. Кроме разве что ананасов-бананов и прочих заморских фруктов.

Даже в 1987 году производство продуктов питания росло опережающими темпами по сравнению с ростом численности населения и заработной платы. Прирост производства по сравнению с 1980 годом в мясной отрасли составил 135 процентов, в маслосыродельной — 131, в рыбной — 132, мукомольно-крупяной — 123. Средняя зарплата увеличилась на 19 процентов.

Все предприятия пищевой промышленности работали на полную мощность и без перебоев. Но уже в конце 1988 года даже в Москве, откуда жители ближайших городов и командированный люд вывозили все, что могли «достать», появились талоны. Вскоре уже и по ним что-то купить стало почти невозможно. Люди сутками дежурили в очередях, каждые три часа устраивая переклички. Чуть ли не дрались и недоумевали: куда же все вдруг подевалось, вплоть до табака?

Вывод можно сделать только один: дефицит был создан искусственно, причем не на стадии производства, а в сфере распределения. И лучшее тому доказательство: 1 января 1992 года началась гайдаровская «шокотерапия», а 2 января полки продмагов уже были заполнены. Продукты с каждым днем дорожали иногда более чем на 30 процентов.

Продовольственная афера

Есть документ: выступление будущего первого мэра Москвы Гавриила Попова на Межрегиональной депутатской группе, где он говорил, что надо создать такую ситуацию с продовольствием, чтобы продукты выдавались по талонам, — рассказывал Юрий Прокофьев, первый секретарь Московского городского комитета КПСС в 1989 — 1991 годах. — Чтобы это вызвало возмущение рабочих и их выступления против советской власти.

Юрий Лужков, тогда «начпрод» Москвы, объяснил начавшиеся перебои так. Дескать, «мяса в Москву мы могли бы поставить значительно больше, до полного удовлетворения спроса, но фронт выгрузки рефрижераторных секций не позволяет. Ибо не хватает подъездных путей, холодильник не успевают выгружать».

Демократов-поповцев умиляла эта бредятина: точно так же, через чиновничий саботаж и провокации, в феврале 1917 года либералы искусственно создавали перебои в снабжении Петрограда для свержения Николая II. Теперь же в Москве создавались комитеты по борьбе с саботажем. Наивные энтузиасты шли в них с простой идеей: рефрижераторные секции с мороженым мясом можно подавать сразу на подъездные пути московских заводов-гигантов. Например ракетно-космического им. Хруничева, где трудились около 80 тысяч рабочих, металлургического завода «Серп и молот» и «Москвич» с 20-тысячными коллективами и других. Профкомы все бы распределили, рабочие разгрузили, ан нет. При такой схеме ни один килограмм мяса не попал бы к перекупщикам. Но трудящимся было невдомек: именно этот новый класс торгашей-теневиков взращивали перестройщики.



Талоны перестройки для ненависти и розни. С помощью таких ограничений намеренно разжигались сепаратистские настроения. Людям внушали, что все их беды из-за соседей

В телепередаче «600 секунд» в 1989 -1991 годах регулярно показывали, как грузовики из регионов на подъездах к обеим столицам вываливали «талонные» продукты в канавы, так как их не пускали в город.

— Приходили составы с мясом, маслом. Идут ребята разгружать, как всегда, студенты. Им на подходе говорят:

«На тебе деньги, уматывай, чтобы тебя и близко не было»,

— вспоминал Николай Рыжков, председатель Совета Министров СССР в 1985 — 1990 годах. Он первым рассекретил, как рвавшийся к единоличной власти Борис Ельцин, чтобы дискредитировать своего соперника Горбачева, в один день остановил «на ремонт» 26 табачных фабрик из 28 существующих! Так в стране исчезли сигареты.

— Постановлениями правительства на закупку импортной продукции бросили золотой запас Советского Союза, — свидетельствует Михаил Полторанин, экс-министр печати и ярый сторонник Ельцина, ставший зампредом его правительства. — Золото текло за рубеж, а под видом «забугорного» нередко оформлялось «родное». К примеру, в портах Ленинграда, Риги или Таллина суда загружались дешевым фуражным зерном, огибали по морю Испанию с Грецией и приходили в Одессу с «импортной» продовольственной пшеницей по $120 за тонну.

Дельцы орудовали не таясь. Народ стал выходить на площади, требуя прекратить разграбление страны. Именно этой реакции и добивались демократы всю перестройку.



ЛУЖКОВ и ПОПОВ скрывали продукты от москвичей на ведомственных складах. Фото: РИА «Новости»

Как разваливали экономику * 1 января 1987 года — день зачатия партийно-номенклатурного бизнеса. Ранее монопольные права Минвнешторга и Госкомитета по экономическим связям на экспортно-импортные операции получают сразу 20 министерств и 70 крупных предприятий. Их руководство и исполнители оказываются у госкормушки. * 28 января 1987 года стартует создание «комсомольской экономики». По всей стране под эгидой ЦК ВЛКСМ образуются Центры научно-технического творчества молодежи (ЦНТТМ). Задача — внедрение новых технологий во все сферы народного хозяйства страны. Это был клондайк для наживы. Не прошло и полгода, Закон о государственном предприятии (объединении) разрешил операцию, за которую прежде бы расстреляли: превращение безналичных денег в наличные. Эксклюзивное право на обналичку отдали именно ЦНТТМ. Для грядущего обогащения двух групп будущей деловой элиты: руководства госпредприятий и самих творческих центров.

За услугу брали от 18 до 33 процентов, из которых пять процентов отчисляли в координационный совет горкома партии. В свою деятельность «комсомольцы» вовлекали родню и знакомых для организации фиктивных временных центров, учитывающих «интерес» директоров. Так началась разработка коррупционных схем. Лидировал ЦНТТМ «Менатеп», возглавляемый Михаилом Ходорковским. Его соратниками были Леонид Невзлин и непотопляемый с ельцинских времен Владислав Сурков, ныне помощник Президента РФ. Конкуренты — Владимир Преображенский, будущий вице-президент Инкомбанка и «Вымпелкома», «Вимм-Биль-Данн Продукты питания», Сергей Лисовский, прославившийся «делом о коробке из-под ксерокса» с $538 тысячами наличных. Многие владельцы масс-медиа и землевладельцы. * 26 мая 1988 года закон «О кооперации в СССР» дает возможность уже и депутатам на местах создавать кооперативы и совместные с иностранцами предприятия. Преимущественно для вывоза товаров за рубеж с целью накопления валюты. Появляются первые теневики из числа посвященных руководителей контролирующих организаций, ОБХСС, КГБ и других силовых структур, связанных с уголовным миром. Но со странами СЭВ, а это СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, ГДР, Монголия, Вьетнам, Албания, Куба, международные расчеты велись в переводных рублях. Стоимость одного составляла 0,987412 грамма чистого золота. Это была своего рода первая в мире виртуальная твердая наднациональная валюта, не подлежавшая обналичиванию.

* В 1990 году Горбачев и Рыжков заставляют СЭВ принять решение о том, что торговля будет вестись только в долларах. У стран СЭВ долларов нет. «Выручают» всех МВФ и Всемирный банк. Создав спрос на американские деньги, Горбачев лишил свою родную страну рынков сбыта, запланированных доходов и передал США контроль над всей зоной влияния СССР. Что тут же сказалось на продовольственном рынке. Новоявленная буржуазия принялась вывозить с наших складов все — от сливочного масла, рыбы и мяса до круп, сгущенки, сахара и сухофруктов. Причем не только в страны СЭВ — в Германию, например, за загранкомандировки и валюту из Башкирии мясо гнали эшелонами, но и в Великобританию, не окученные СССР страны Африки, Индию. * 26 декабря 1991 года СССР перестал существовать. А наутро появился закон «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР». Началась принудительная массовая ускоренная деколлективизация и насаждение в деревне криминального и олигархического капитализма. Чужая земля О том, как Борис Ельцин добивал сельское хозяйство и ликвидировал продовольственную безопасность страны, мы рассказывали в материале «Ельцин предал и Родину, и свой народ». Добавить стоит лишь факт: по экспертным оценкам иностранцы через подставных лиц к 2013 году скупили около 3 миллионов гектаров лучших сельхозугодий нашей страны. На Дальнем Востоке давно хозяйничают китайцы, а в остальной России около миллиона гектаров пашни контролируют или имеют в собственности европейцы и казахстанцы. Хотя официально купля-продажа пашни — запредельный криминал. С приходом к власти Путина дотации в сельское хозяйство несколько возросли. На совещании по аграрной политике 19 мая 2008 года глава государства заявил, что Россия должна стать крупным игроком на мировом продовольственном рынке. И застраховать себя от резких колебаний цен на продукты. Но воз и ныне там. Общий долг сельского хозяйства — более двух триллионов рублей. Даже если его простят, без прямых инвестиций, поставки тракторов и другой дорогостоящей техники российское крестьянство, по мнению директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина, не справится с задачей импортозамещения в продовольственной сфере. Ибо при 25-процентной ставке по кредитам только сумасшедший решится проводить посевную на заемные деньги. Минсельхоз признал, что в 2015 году крестьяне массово отказываются от кредитов, однако на конец февраля на проведение сезонных работ выдал на 33 процента денег меньше, чем в прошлом. Закупать минеральные удобрения, семена, средства защиты растений и прочие составляющие посевной кампании не на что. Но никакой программы взаимоотношений с аграриями у правительства нет. Государство поддерживает не крестьян, а только банки. При этом в госпрограмме развития села до 2020 года записано, что нам ещё нужно добиться, чтобы зарплата в аграрном секторе составляла аж половину от зарплаты в промышленности. Кто из молодых поедет в село вкалывать за такие деньги? Вопрос риторический. На въезде в крупные города стояли эшелоны с продовольствием, но разгружать их не разрешали. Нагнетали протестные настроения Красноречивые цифры * В 1990 году за счет Госрезерва покрывалось 50 процентов продовольственных потребностей населения дотационных регионов страны. Израсходованный за год запас сравним с четырьмя годами Великой Отечественной войны. Эта мера предотвратила социальный взрыв. В данный момент запасы Госрезерва могут обеспечить каждого жителя страны всем необходимым в течение трех месяцев. * В 1992 году Россия официально вошла в число полуголодных стран. В среднем житель нашей страны «съедал» только 2040 килокалорий в день. Обоснованная медициной норма — 2600 килокалорий. По классификации Всемирной продовольственной организации питание на уровне 2150 килокалорий означает постоянное недоедание. В СССР уровень среднедушевого потребления составлял 2590 килокалорий, в США — 3350.

ГАЙДАР морил голодом страну * Егор Гайдар очень гордился тем, что с 1992 года на прилавках все было. При этом к 1999 году потребление мяса и мясопродуктов снизилось по сравнению с «голодным» 1990 годом на 44 процента, молока и молочных продуктов — на 47, рыбы — на 51 процент. Результат — больное поколение детей, чье детство пришлось на годы реформ.

Источник: nstarikov.ru