Блокада Ленинграда: победа духа над смертью

27 января – День снятия блокады Ленинграда. В этот день в эфире радио «Комсомольская правда» вышла передача, посвященная блокаде. Запись этого эфира я размещу на днях, а пока предлагаю вам материал «по следам», вышедший в «Комсомолке».

Источник: КП

Николай Стариков: В блокадном Ленинграде не закрывали двери. О какой «голодной ненависти» речь?

Почему наши либералы говорят, что надо было сдать северную столицу немцам, чтобы было меньше жертв, а вот американцы никогда не скажут — покорились бы японцам — избежали бы Перл-Харбора.

В канун годовщины снятия ленинградской блокады (это произошло 27 января 1944 года) профессор Бостонского университета США Алексис Пери выпустила книгу о событиях того времени. Будто на подбор выдернуты истории о самых нелицеприятных происшествиях тех ужасных дней — каннибализм, ненависть к соседям и родным от неумолимого голода и массовые репрессии от спецслужб. Читаешь, и волосы дыбом встают. Если ей верить, то ленинградцы превратились в животных и не совершали никаких подвигов. Кто и зачем сгущает краски, описывая страшные страницы истории блокады? Об этом «Комсомолка» поговорила с известным писателем и общественным деятелем Николаем Стариковым.

НИКАКОЙ «ГОЛОДНОЙ НЕНАВИСТИ» НЕ БЫЛО

— Правда ли в Ленинграде существовали ужасы, описанные в бостонской книге?

— Знаете, недавно прочел книгу английского автора про ленинградскую блокаду, написанную в 60-х годах. Это «подрывное» издание, выпускавшееся црушниками на тонкой папиросной бумаге, чтобы советские граждане, выбравшиеся за границу, завозили его в Союз. Даже в этой антисоветской пропаганде не было смакования и педалирования таких историй, о которых пишет теперь профессор из Бостона. Но давайте разберёмся. Были ли случаи во время страшной блокады неблаговидного поведения людей? Да. Были ли случаи каннибализма? Да. Но эти вопросы из разряда: «Были ли случаи дезертирства из Красной армии во время Сталинградской битвы?». Кто-то слабовольный тогда не выдержал и бежал. Но разве в этом суть подвига, где тысячи людей отдавали свою жизнь? Для меня суть той страшной блокады – это не пустые слова, потому что я сам — ленинградец. У моей бабушки в блокаду умерла годовалая дочь. В ополчении погиб муж моей тети. Во время эвакуации мой отец, которому был год, потерял свою маму. Так в чем смысл происходившего в осаждённом городе? Победа духа над смертью! Сложно представить, но люди получали по 150 грамм хлеба в день, работали на заводе, производили оружие и шли в бой. Не забывали и об искусстве: Шостаковичем была написана великая симфония. Многомиллионный Ленинград показал невероятный героизм. Многие погибли, но они не собирались сдаваться. Это колоссальный пример, который мы должны помнить.

— В книге сказано, что люди ненавидели своих соседей от голода. Насколько блокадникам удавалось сохранить человеческий облик?

— Полное враньё, что там все друг друга ненавидели. История из семейного багажа. Моя тетя, будучи маленькой девочкой, потеряла продуктовые карточки. Так вот, ей их отдали. А вы понимаете, что потеря карточек – это синоним голодной смерти. Тогда люди в домах и квартирах не закрывали двери. Вдруг кто-то умрёт, а дома будут дети одни. Надежда была только на соседей. Ленинградцы объединялись, чтобы сходить за водой, дотащить её до дома. Вместе им было легче перенести трагедию.

«Сложно представить, но люди получали по 150 грамм хлеба в день и вкалывали на заводе, производили оружие и шли в бой.»

— Алексис Пери указывает, что дневники, которые легли в основу её книги, ленинградцы прятали, чтобы избежать репрессий. Вы подобные воспоминания из блокадного Ленинграда встречали?

— Говорить, что блокадники прятали свои дневники до 2016 года, может только очень «удивительный» человек. Как я понимаю, эти исписанные пожелтевшие тетрадки, «спрятанные от КГБшников», могли всплыть сразу после распада Советского Союза. Почему мы видим их только сейчас? Это ерунда. Бабушка мне рассказывала о блокаде, и говорила: «Да, случаи людоедства были». Поэтому люди старались ходить по улицам, которые были заметены снегом, посередине, чтобы их не могли схватить и куда-то затащить. Но с этим боролись, расстреливали этих нелюдей. И это не было массовым явлением. Честный исследователь расскажет не только о «чёрных сторонах», но и напомнит, как защищали город. Но бостонского профессора интересует только негатив. О преступлениях нацистов в таких книгах пунктиром. О бесчеловечных обстрелах Ленинграда под командой немецкого генерала Ферча. Утром, когда люди шли на работу, немцы стреляли по жилым кварталам, днём по предприятиям, а вечером – по остановкам общественного транспорта. Они хотели нанести максимальный ущерб, поэтому обстрелы шли по расписанию и по схеме. И вместо того, чтобы рассказывать о мужестве ленинградцев, эти «авторы» рассказывают про криминальные случаи.

«ЕДЫ НЕ БЫЛО, А ЗАКЛЮЧЁННЫХ НУЖНО БЫЛО КОРМИТЬ»

— Автор постоянно говорит про репрессии в те годы. НКВД так рьяно преследовало людей?

— Война подтвердила опасения, что в тылу могут работать шпионы. Из ракетниц помечали места бомбардировок для немцев – это не секрет. В частности, Бадаевские склады предатели и диверсанты так и обозначили. Потом немецкая авиация нанесла очень точный удар, зная, куда нужно сбрасывать бомбы. Был большой пожар, уничтоживший запасы еды. Говорить о том, что все арестованные были невиновны, на мой взгляд, неправильно. Какая-то часть задержанных, возможно, была и невиновна. Но не надо забывать, что шла страшная война. Для меня, например, до сих пор не понятно, почему арестовали писателя Даниила Хармса, погибшего во время заключения в блокадном Ленинграде. Однако массовости в задержаниях людей не было. Брали под стражу отдельных подозреваемых, немецких разведчиков и шпионов. Не забывайте, что это происходило на фоне резкого сокращения продовольствия в Ленинграде. Проводить масштабные аресты просто невозможно, ведь потом этих заключенных надо чем-то кормить.

— Вокруг блокадного Ленинграда родилось немало мифов. Некоторые историки заявляют, что оборона города была организована бездарно и неумело. Якобы советских солдат немецкие пулемётчики расстреливали пачками, когда те пытались взять их позиции. Как на самом деле проходила оборона города?

— И это вранье. С одной стороны, руководство жалело людей, а с другой понимало, что блокаду нужно прорвать, ведь каждый день приносит новые голодные смерти. Сложно их упрекать. Да, возможно, во время прорыва погибнет на сто, пятьсот, тысячу солдат больше, но это спасет десятки тысяч ленинградцев, которые умирают. Найти здесь какое-то взвешенное решение сложно. Сталин неоднократно отдавал приказ прорвать блокаду, но получилось это окончательно сделать только 27 января 1944 года.

Я много изучал события того времени и один момент меня особенно взволновал. Во время немецкой бомбёжки снаряд попал в дом на улице Марата, когда живший в нем ленинградец ушел на работу. В доме оставалась его дочка пятнадцати лет. Здание рухнуло, а ребёнок ещё несколько часов кричал и звал на помощь папу. Когда отец вернулся с работы, дочка уже умерла. У меня дочь такого же возраста. Я представил себе эту картину, честно говоря, навернулись слезы на глазах. Вот в этом, на мой взгляд, и есть суть Блокады. Представьте, как тому отцу хотелось на фронт — мстить за смерть его дочери, как он ненавидел немцев, сидевших в окопах по ту сторону. И таких отцов, братьев, сыновей, — миллионы. Они шли на смерть ради своих родных. Однако, ступив на территорию разбитой Германии, красноармейцы не позволяли себе жестокой мести. Они не издевались над побеждённым врагом. Вот такое милосердие проявлял наш народ.

Экспозиция в музее Пискаревского Мемориального кладбища, посвященном истории Великой Отечественной войны. ФОТО Александр Демьянчук/ТАСС

«МАННЕРГЕЙМ ПЕРЕЧЕРКНУЛ ВСЕ ЗАСЛУГИ СЛУЖБОЙ ГИТЛЕРУ»

— Какое участие в блокаде Ленинграда принимал финский маршал Маннергейм? Был ли он спасителем города, как это говорят многие? Якобы помня свою службу в старой царской армии, воспретил финским войскам брать Ленинград и даже бомбить и обстреливать его с севера.

— Это миф. Финские войска стали частью, душащего город кольца. Их также приходилось сдерживать, поэтому мы не могли оттуда отвести части, чтобы нанести удар по немцам и прорвать блокаду. Просто самим союзничеством с Гитлером финны и Маннергейм несут ответственность за ленинградскую трагедию. Вину с них снимать ни в коем случае нельзя. Маннергейм может быть героем финского народа, но для России своей службой Гитлеру он перечеркнул все свои прошлые заслуги офицера царской армии. Генерал Краснов тоже был блестящий русский офицер, но потом пошел на службу к Гитлеру. Это предатель Родины и по своим заслугам получил – был повешен. Можно ли такому человеку ставить памятники? Категорически, нет. Установление таблички Маннергейму меня возмутило не меньше, чем блокадников Ленинграда. Слава Богу, что эта доска снята. Памятники должны ставить героям нашей страны. Вот Александр Матросов или Зоя Космодемьянская совершили подвиг. А Маннергейм, сотрудничавший с Германией, памятник в России не заслужил.

Верховный главнокомандующий финскими Вооруженными силами Карл Густав фон Маннергейм (слева) и Адольф Гитлер в ставке фюрера под Растенбургом (Восточная Пруссия), 1942 г.

— Сегодня некоторые говорят, что, может быть, Ленинград лучше было бы сдать немцам. Тогда потерь было бы меньше…

— Согласно немецким планам, город должен был быть полностью уничтожен вместе с жителями. Сдаться и сохраниться было невозможно. Если эту мысль развивать, то, может, надо было сдаться всему Советскому Союзу? И тогда якобы 27 миллионов человек остались бы в живых. Но любой знакомый с нацистскими планами понимал, что погибло бы в таком случае не 27, а 100 миллионов. Был бы геноцид нашего народа. Вот я никогда не слышал, чтобы какие-то американские журналисты предложили бы Америке сдаться Японии, ведь тогда бы американские моряки остались бы живы в Перл-Харборе, и семьи бы не получили похоронки. Но журналистов из США даже язык не повернётся заговорить об этом.