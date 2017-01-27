Вот что нефть животворящая делает: Минск сигналит Москве

Времени остается мало, а вопросов накопилось много

«Черное золото», вернее его недостаток, все-таки делает удивительные вещи. Как только белорусская сторона четко уяснила, что в текущем газово-нефтяном и политическом кризисе, инициатором которого, как показывает хроника событий 2016-2017 годов, всецело является официальный Минск, уступок со стороны Москвы не намечается, а наоборот, происходит ужесточение позиций, во внешней политики на российском направлении сразу обозначился новый тренд – на заключение мировой сделки.

Так, в течение только одного дня со стороны официального Минска последовало целых три примирительных сигнала для Москвы. Правда, не с высшего политического уровня, но явно с его ведома. Во-первых, как стало известно 25 января, в Москве находится белорусская делегация с целью решения нефтегазового конфликта, который в начале 2016 года инициировал Минск. На сегодня задолженность Беларуси за газ составляет уже около 500 млн. долларов. Состав и уровень делегации пока не известен. Как нет пока и хоть какой-либо информации об итогах переговоров.

Во-вторых, как сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, республика предлагает в первой половине года провести белорусско-российские парламентские слушания, на которых будут обсуждены вопросы интеграции. По его словам, белорусские и российские парламентарии должны более энергично и солидарно реагировать на все, что мешает интеграции двух стран. «Летом в Минске пройдет сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. И уже сейчас надо серьезно работать над ее повесткой. На прошлой сессии мы обозначили основные болевые точки в двусторонних отношениях, заручились поддержкой наших российских коллег, что будем вместе более энергично и солидарно реагировать на все, что мешает интеграции», — отметил Андрейченко (http://news.21.by/politics/2017/01/25/1289193.html).

Несомненно, данная идея – это правильная идея. Проблемы необходимо обсуждать и обсуждать в рамках доброжелательной дискуссии. Правда, есть проблемы с местом проведения данного мероприятия. Так как многие депутаты российской Госдумы посещали Нагорный Карабах через территорию Армении, то после того, как в Минске было принято решение о выдаче в Азербайджан российского гражданина за аналогичное действо, а ранее арестам подвергались бизнесмены, приезжавшие в Минск для ведения официальных переговоров, то возникают соответствующие вопросы о безопасности депутатов российской Госдумы на белорусской территории Союзного государства. Да и проводить парламентское собрание Союзного государства будет иметь смысл только в том случае, если в Минске подпишут уже принятый главами других государств таможенный кодекс ЕАЭС.

В-третьих, соответствующий знак готовности официального Минска сбавить обороты в имеющемся на сегодняшний день конфликте подала и новая глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова: «Россия — это наш основной партнер, это наши братья. Мы тесно сотрудничаем в рамках интеграционных процессов. Мы были и будем близкими партнерами. В отдельных СМИ раздувают имеющиеся между странами вопросы, накаляют ситуацию. Этого не должно быть. По некоторым вопросам сегодня действительно существуют проблемы, над решением которых мы работаем самым серьезным образом».

Несомненно, русские и белорусы – братья. И как сказал Владимир Путин в отношении украинцев и русских – что, по сути, это один народ, то и русские и белорусы – это больше, чем братья, это один народ. Можно было бы даже сказать, что если белорусы – это русские со знаком качества, то русские – это белорусы со знаком качества.

Однако, слова словами, но со стороны руководства республики должны быть и соответствующие дела, реально показывающие, что в Минске слова с делами не расходятся. А по этому поводу в России за последние годы накопилось много вопросов. Не будем говорить о непризнании Южной Осетии и Абхазии. Будем говорить о более поздних фактах.

Беларусь не поддержала действия России в Сирии. На соответствующем заседании лидеров стран ОДКБ только президент Армении Серж Саргсян выразил поддержку действиям России в Сирии. Во-вторых, официально (на сайте МИД РБ) территория Крыма до сих пор находится в составе Украины. Как это понимать? В-третьих, в конце декабря была попытка сорвать саммиты ОДКБ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Хотелось бы услышать соответствующие комментарии о том, как конкретно будут решаться данные вопросы, а не просто набившие оскомину формальные слова о братстве и дружбе народов.

Логика «нефть в обмен на поцелуи» — больше работать не будет. Нефть будет, но только за конкретные дела – авиабазу, согласованную внешнюю (в том числе, и визовую) и экономическую (отсутствие нефтегазовых конфликтов, соблюдение имеющихся договоров) политику, отсутствие репрессий в отношении журналистов российских изданий, блогеров и так далее.

В этом контексте нет никаких проблем, чтобы официальный Минск на деле показал свою дружбу и братство с Беларусью, а не с Азербайджаном, и отказал Баку в выдаче блогера Лапшина. Это самый быстрый по времени повод, чтобы на деле показать Москве отход от той конфронтационной линии, которая была занята официальным Минском в начале 2016 года в надежде на приход к власти в США Хиллари Клинтон. Тем более что к этому должны подталкивать официальный Минск и другие геополитические события.

Во-первых, судя по тому, что происходит в Киеве, и с какой интенсивностью в Москву зачастили переговорщики от всех без исключения ведущих лиц украинской политики, ситуация в Киеве дозреет до своего окончательного решения не позже лета текущего года. К власти придет новая команда с новыми геополитическими ориентирами. Соответственно, прежняя линия официального Минска на сотрудничество с русофобским режимом Порошенко будет означать внешнеполитический провал на украинском направлении.

Во-вторых, как мы говорили в одном из последних материалов – «Белорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?» (https://regnum.ru/news/polit/2230650.html), в течение последних двух лет со стороны президента Польши, министра иностранных дел и министра обороны этой страны было сделано целых три публичных заявления о том,

а) что поляки должны вернуть под польскую государственную юрисдикцию Полесье (2015 год, президент Польши Дуда);

б) что белорусам надо учить польский язык (2016 год, министр иностранных дел Ващиковский);

в) что Польша готова пересмотреть те государственные границы, которые сложились после Второй мировой войны (2017 год, министр обороны Мацеревич).Однако со стороны официального Минска так и не последовало никакой должной реакции на эти территориальные притязания и выпады в отношении белорусского языка.

Было очевидно, что на этом антибелорусская кампания в Польше не остановится. Не прошло и трех дней, как эти предположения подтвердились. Бывший посол Польши в Беларуси (2011-20145 гг.) Лешек Шерепка в только что изданной книге «Лица Беларуси. Записки посла» сделал несколько весьма «интересных» предложений относительно сотрудничества Минска и Варшавы. Так, например, Шерепка предлагает создать условия для массовой эмиграции поляков и не только поляков в Польшу: «Упростить процесс возвращения гражданства потомкам граждан межвоенной Польши и создать им условия для обустройства в Польше. Может быть, реальная угроза депопуляции Гродненщины наконец заставит Александра Лукашенко задуматься над последствиями его политики в отношении польского меньшинства?» (http://nn.by/?c=ar&i=184290&lang=ru).

Предложение о том, чтобы несколько миллионов белорусов сменили свою национально-этническую и государственную идентификацию поражает своим цинизмом. Судьба «белорусов» в рамках польского проекта Междуморья становится предельно прозрачной и понятной – это будущие поляки. Даже прозападную оппозицию возмутил данный пассаж бывшего посла Польши в республике: «Предложение Шерепки — а он далеко не самый циничный представитель польского политикума и дипломатии, он человек с симпатиями к белорусам и белорусской культуре — показатель того, как изменилось отношение к РБ. Идея, озвученная Шерепкой, пагубна для будущего Беларуси. Критиковать такие затеи мы из Минска можем, но что мы можем сделать, чтобы их сорвать?» (http://nn.by/?c=ar&i=184290&lang=ru). Интересно, отмолчится ли ведомство Владимира Макея и на этот очередной агрессивный выпад в отношении белорусов со стороны Польши?

В-третьих, в течение двух лет официальный Минск может столкнуться с совершенно новой для себя геополитической реальностью на западном направлении. Речь идет о том, что для администрации нового американского президента не будет большой трагедией распад Евросоюза, что повлечет за собой и распад зоны евро. Об этом говорят не только европейские политики, в частности, Марин Ле Пен, в случае своего избрания президентом, шансы которого резко возросли после скандала с женой другого основного претендента на пост президента Франции Франсуа Фийона (об этой теме мы подробно поговорим в одном из наших следующих обзоров блогосферы).

Но что самое главное – об этом говорит как о вполне ожидаемой реальности и возможный будущий посол США в Европейском союзе профессор Тед Маллок, который планирует, что евро «развалится» в течение ближайших полутора лет. Думается, если американский чиновник с такими настроениями едет в Европу, то он будет как-то способствовать тому, чтобы именно его прогнозы и ожидания оправдались. С такими подходами закат не только политической карьеры той же Ангелы Меркель, но и распад всего ЕС – явление такое же закономерное, как и закат солнца.

То есть, у официального Минска практически уже пропадает тот западный внешнеполитический партнер, ради благосклонности которого было сделано столь много, в том числе, и негативного в отношении России. В этой связи вызывают усмешку планирующиеся в Беларуси парламентские слушания об отмене смертной казни на фоне распада того партнера, ради которого и собираются пересмотреть это решение белорусского народа. Что делать? Куда податься?

То есть, мы наблюдаем полный провал внешнеполитической линии республики на западном и украинском направлении, которая шла в рамках общей программы давления на Москву в рамках стратегии сдерживания, о чем проговорились в «Советской Белоруссии» провластные пропагандисты, включая согласованную пропагандистскую кампанию со странами-членами НАТО в Прибалтике о военной угрозе республикам со стороны России и даже об угрозе государственного переворота в Беларуси со стороны Москвы.

Наблюдаем экономический кризис из-за сокращения дотирования белорусской экономики в виде поставок нефти, что не отрицают даже прозападные эксперты: «Пятничные слова Александра Лукашенко про альтернативу российской нефти не нашли должного отклика в СМИ. Показались даже гласом вопиющего в пустыне на фоне осеннего такого же призыва и отсутствия результата. В России, как представляется, ехидно подумали «ну, попробуйте». Белорусские профильные чиновники не спешат рапортовать о большой экономической целесообразности. Так стоит ли тогда в принципе огород городить? Экономически оправданной замены российской нефти для Беларуси нет. Любая альтернативная нефть стоит для Беларуси гораздо дороже, чем российская» (https://news.tut.by/economics/528816.html).

16 млн. тонн нефти не позволят достичь планки в 500 долларов на человека, о чем говорит белорусский президент, даже 400 долларов будет не достичь. Но ведь никто не говорил, что будет 16 млн. тонн. Это только на первый квартал существует договоренность о 4 млн. тонн. А на второй? Там может быть и три, а на третий – и два. Тут и 300 долларов средней зарплаты большой вопрос будет…

Поэтому, с учетом вышеизложенного, резкая активизация вторых фигур белорусской политики на российском направлении весьма закономерна. Идет прощупывание почвы и попытка договориться на халяву. Без журналистов, блогера, авиабазы и вообще без выполнения политических обязательств. Снова получить только дотации без ответных и реальных поступков, которые на деле будут показывать, что официальный Минск – союзник Москвы, а не просто потребитель халявы.

Поэтому хотелось бы не только услышать от Минска ответы на имеющиеся экономические вопросы двустороннего сотрудничества, но особенно – на политические, и на практике увидеть их реальное выполнение. Поводов продемонстрировать свое желание вернуться в рамки союзнических отношений – достаточно. Тем более что январь месяц уже почти пролетел. До очередного юбилея Союзного государства Беларуси и России времени осталось всего ничего – два месяца, а до даты вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС – всего пять.

Источник: nnm.me