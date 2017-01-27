Владимир Высоцкий – Баллада о борьбе (худ. Тори Воробьёва)
Владимир Высоцкий «Баллада о борьбе» (художник Тори Воробьёва)
25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 79 лет…
Этот песочный фильм создан в знак благодарности и любви к великому Поэту.
«Баллада о борьбе» — не просто песня про воспитание с самых ранних лет смелости и отваги, но и глубокие размышления о поисках пути, который станет в итоге жизненным кредо.
Сделанный в детстве правильный выбор поможет однажды шагнуть в горящий дом, прыгнуть в ледяную воду или даже пожертвовать жизнью ради других.
Тот самый выбор, который и составляет основу настоящего мужского характера и истинного патриотизма.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iNRJhb4KirU