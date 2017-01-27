Русские народные игры. Кила

Старинная игра кила это исконно русская игра в кожаный мяч, набитый волосом или соломой (подобные мячи были найдены в новгородских раскопках 10-11 веков). В игре участвуют две команды. Цель игры забросить мяч в «город», зону противника. Раньше правила были довольно жёсткими, и игра часто перерастала в драку. Очень популярной она была на масленичных и свадебных гуляниях. Со временем килу почти забыли, как многие русские игры, традиции, ремёсла. Но благодаря энтузиастам в 90-е годы прошлого века игра получила второе рождение.

Как появилась кила?

Кила (ударение на второй слог) – исконно русская игра. О ее появлении на Руси известно давно, судя по новгородским раскопкам 10-11 веков, вследствие которых были обнаружены подобия кожаных мячей, набитых волосами, крупой. Документальная констатация факта существования игры появилась лишь в конце 19 века в одном из номеров газеты “Вологодская губерния”. Наиболее подробное описание правил игры дал русский писатель Н.Г. Помяловский в своем произведении “Очерки бурсы”, в котором повествует о своем ученическом периоде жизни и о развлечениях в виде игры в килу.

Кила имеет аналоги с другими игровыми видами спорта. В ней участвуют две команды, состоящие из мужчин, которые состязаются согласно правилам. Основная цель соревнований – занести мяч в так называемый “город” (в других играх – ворота, зона) противника. Сам игровой снаряд и дал название игре.

Делался он из кожи, набивался волосами или соломой, что придавало ему особую прыгучесть, легковесность. Каждый участник передавал посредством паса снаряд сотоварищу. В более старой редакции правил допускалось вести игру с применением жестких приемов, которые порой перерастали в настоящие драки. Вследствие этого кила приобретала наибольшую популярность в Масленичные, свадебные гуляния. На свадьбах соперниками в игре становились не жители разных деревень, а представители мужского пола двух семей, дети которых женились.

После упоминания об игре, датированного 1867 годом прошло немало времени, правила позабылись, да и сама игра едва не канула в Лету. Если бы не неравнодушные активисты: историки, филологи, спортсмены, которые начиная с 90-х годов прошлого века начали радеть за возрождение килы. Были выведены универсальные правила, восстановлена основная атрибутика. Примечательно, что в разные периоды игру именовали русмячем, бузболом, сканболом. И только в 2012 году вернули первоначальное название, событие ознаменовалось проведением матча по киле в Москве.

Правилами прошлых лет допускались довольно-таки жесткие приемы, иногда перераставшие в откровенный мордобой. Именно поэтому кила столь популярна во время гуляний на Масленицу и на свадьбах. На свадьбах, кстати, команды разделялись не по классическому территориальному принципу — жители одной деревни на жителей другой. В команды набирались мужики из семей и гостей невесты против мужиков из семей и гостей жениха. Отличное дополнение к общему настроению веселья.

«В зимнюю пору по вечерам на улицах больших деревень играли мячом. В этой игре принимали участие как молодые, так и довольно пожилые уже, поселяне. Мяч делался из кожи, туго набитой куделей или мхом, и всегда значительной величины. Игравшие мячом разделялись на две партии, действовавшие одна против другой. Мяч пинали ногами, хватали его в руки, и, нередко бегали с ним, пока не встречали сопротивления с той или другой стороны игроков, которым хотелось одолеть свою противную сторону всевозможными манерами, догнать мячь до условленного места, которых было два: на том и другом конце пространства, представлявшего поприще это игры мячем. Победившая сторона начинала снова игру, и таким образом, она длилась часа два или три» Вологодские ведомости (1867г.)

Гейслер: Живописное изображение нравов русских и татарских 1803. Игра в мяч / Das Ballspiel

Из Тенишевского архива (Вытегорский у. Вологодской губ. 1899 г.) мы узнаем отличительную особенность игры в килу, своеобразное разделение процесса игры на два уровня «земля» и «воздух»: «Мяч брошен, все бросаются на него и начинают пихать ногами. Играющие, сходятся грудь в грудь. Но вот мяч выскочил в сторону, его подхватывает в руки какой-нибудь удалец и старается с ним убежать к цели, но все бросаются за ним и если нагоняют, то противники тузят его кулаками, однопартийцы его защищают и тузят противников. Мяч выбит из рук – опять его пинают ногами.»

Как играть в килу?

Правила игры в килу довольно просты. Однако, необходимо будет освоиться, на это уйдет некоторое время. Кила – двухуровневая игра. Первый уровень – земля, второй – воздух. Начинается игра с первого уровня и будет продолжаться на нем при падении мяча. Игроки как в футболе должны сильно и точно бить по снаряду для его продвижения к зачетной зоне, после этого, в заключительной части суметь точным ударом попасть в руки напарнику с целью взятия “города”.

Если же игра проходит на втором уровне, обращаться с мячом необходимо таким же образом – точно пасовать и уметь ловить увесистый снаряд при направлении его в вашу сторону.

Это основные положения, помимо них есть еще ряд нюансов: 1. При ведении игры на первом уровне (земле) запрещено брать мяч в руки. 2. Если кила выпала из рук (в частности, при неточной передаче), то для взятия ее в руки необходим однократный удар о землю, в ином случае игра будет продолжаться ногами. 3. Разрешается отталкивать соперника от мяча в корпус, исключая прикосновения руками, захватывать (за одежду) и бросать. Дабы избежать захватов за одежду, игрокам рекомендуют играть с голым торсом. 4. Ограничения по отбору мяча отсутствуют. 5. Нельзя ударять соперника используя конечности (руки, ноги). 6. Форма одежды – свободная, но без использования футбольных бутс.

Площадку измеряют с учетом количества игроков, делят на две равные части, отмечают линии “городов”. Когда мяч вводится в игру (строго с земли) одной из команд из своего “города”, другой запрещается заходить за середину всей площадки.

Может показаться, что кила – полный аналог регби. Это не совсем верно, сходства есть, но существенное различие заключается в том, что мяч передается в любом из направлений.

Вряд ли в современных магазинах спортивных товаров удастся найти кожаный мешок, наполненный соломой или волосами. Вполне подойдет для игры в килу футбольный или мяч для регби (хотя по правилам мяч должен весить 2 кг, для сравнения мяч для регби весит – 400 гр.).

Чем кила отличается от американского футбола и регби?

Регби придумали в Англии в 19 веке, американский футбол – в Америке многим позже.

Друг от друга эти две игры отличаются небольшими нюансами – передачей вперед (в регби запрещена), специальной экипировкой (в американском футболе применяется), возможностью поднимать мяч с земли (в регби разрешено), атакой игроков (в регби – только того, кто с мячом), возможность заноса мяча в игру (в американском футболе не предполагается).

Кила родилась в России, задолго до регби и американского футбола, соответственно имеет отличительные свойства, касающиеся как русской терминологии, так и правил игры. В целом, сторонний наблюдатель может заметить основное отличие, бросающееся в глаза, касающееся тактики игры – в киле паузы отсутствуют, все подчинено достижению единой цели – захвату “города” и неважно каким путем: будет ли это расчистка игроков для свободного прохождения нападающего, будет ли это передача в любом из направлений неограниченное количество раз, будет ли игра вестись на земле или в воздухе.

ПРАВИЛА.

1. Термины:

Кила’ – название традиционной мужской игры в мяч. Правильно произносится с ударением на последний слог.

Кила – обозначение взятия “города” (аналог “гол” в английском языке)

Город – две противоположные линии игрового поля за которые соперникам нужно занести мяч.

Ватага – команда

Атаман – капитан команды

О’нучи – белый эластичный бинт, наматываемый на голеностоп до колена

Обо’ры – верёвка (шнурок), повязываемый поверх онучей

2. Поле для игры:

— Представляет собой прямоугольник с вариативными размерами в зависимости от количества игроков. Размер для игры 7 на 7: длина 40м, ширина 18м (для игры 5 на 5: 30м х 15м). Границы поля обозначаются линиями, либо закреплённой на земле верёвкой. Посередине поля чертится линия, параллельная линиям города.

— Используется травяное, искусственное покрытие футбольного поля, песчаное, земляное или снежное покрытие.

3. Мяч:

— Игра ведётся набивным кожаным мячом, набитым козьей шерстью или конским волосом.

— Масса мяча должна быть 2 кг.

— Размеры мяча : 26 см диаметр и 14 см толщина.

4. Экипировка:

— На ногах кроссовки (либо «бутсы-сороконожки»), штаны традиционного русского кроя, поверх штанов мотается белый эластичный бинт (онучи) на весь голеностоп до колена, сверху «рашгард» в цвет ватаги.

— Не допускается использование одежды или ювелирных украшений, способных нанести травмы сопернику.

— ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать мягкие наколенники (по типу волейбольных), эластичные белые бинты на весь голеностоп до колена. Так же рекомендовано использовать эластичные повязки на локтевые суставы, защитные шорты с мягкими вставками под штаны, капу, бандаж на паховую область (“ракушку”).

— Не допускается использовать бутсы и жёсткую защиту.

5. Суть игры:

— Взять город соперника: то есть занести мяч за линию города;

— Взятием города считается, когда игрок, несущий мяч заступает хотя бы одной ногой за линию города противника или падает с мячом в руках так, что мяч и хотя бы одна нога (ступня) оказывается за линией города противника.

— Поймать мяч, брошенный партнером или противником на территории города, не считается взятием города.

6. Продолжительность игры:

— Игра ведётся в две (или четыре) схватки. Каждая схватка ограничена пятикратным взятием города одного из соперников.

7. Начало игры:

— Перед началом игры жеребьёвкой разыгрывается между двумя атаманами кому начинать игру.

— Ватага начинает игру “с земли” с линии своего города.

— Соперникам разыгрывающей ватаги нельзя заходить за серединную линию поля до момента вступления мяча в игру.

8. Способы ведения игры:

— Способы ведения игры разделяются на два уровня: “воздух” и “земля”. Суть заключается в том, что пока мяч на земле: игра разрешена только ногами, руками трогать мяч запрещено. Но, как только мяч оказывается в воздухе, его можно схватить руками и далее перекидывать в любых направлениях или нести до самой линии города;

— Схватить руками мяч разрешено только когда он в воздухе. Трогать руками мяч, который на земле – запрещено. В случае нарушения этого правила мяч переходит сопернику, который разыгрывает его ногой с земли от места нарушения.

9. Вышедший мяч:

— Вышедшим мячом за границы поля считается: А – когда мяч пересекает границу поля по земле или в воздухе; Б – когда игрок, несущий мяч, наступил хотя бы одной ногой на границу поля или заступил хотя бы одной ногой за границу поля; при этом, если игрок обеими ногами находится в границах игрового поля, но мяч держит в руках так, что в воздухе мяч пересекает границу поля – мяч ушедшим не считается;

— Мяч, пересёкший линию города не в руках нападающего на город, считается вышедшим за границы поля и разыгрывается с земли: А – если мяч вышел от защищающего город игрока, то с боковой границы поля на расстоянии 1м от угла, ближе к которому мяч пересёк линию города; Б – если мяч вышел от нападающего на город игрока, то с любой точки линии города.

— Вышедший мяч разыгрывается соперником игрока, от которого ушёл мяч (то есть, кого последним мяч касался перед тем, как выйти за границы игрового поля), ногой с земли с точки, где мяч пересёк границу поля.

10. Спорный мяч:

— Спорным мячом называется ситуация, когда игрок с мячом падает на землю и не выпускает мяч из рук в течение 5 секунд. В данном случае мяч переходит сопернику игрока, не отпускающего мяч.

11. Розыгрыш нарушений:

— Все нарушения разыгрываются ногой с земли от места нарушения.

12. Разрешённые действия:

Все действия разрешаются по отношению к любому игроку, а не только к владеющему мячом.

— Разрешено встречать и толкать соперника корпусом;

— Разрешено держать или захватывать соперника руками;

— Разрешены низкоамплитудные броски соперника;

— Разрешено играть в мяч: бить ногами или руками, отнимать или выбивать мяч у соперника;

— Игрок с мячом может блокировать соперника рукой (критерий: только открытая ладонь и заранее выпрямленная рука).

13. Запрещённые действия:

Все действия запрещаются по отношению к любому игроку.

— Запрещены толчки руками в спину;

— Запрещены подсечки, подножки и зацепы ногами за ноги соперника;

— Запрещено любое намеренное травмирование соперника;

— Запрещены захваты за шею, голову или гениталии;

— Запрещено накидывать мяч с земли себе в руки или с рук на свою ногу;

— Запрещены любые удары по сопернику;

— При использовании игроком одного из запрещённых действий игроку выносится предупреждение, при повторном нарушении игрок удаляется с поля.

14. Борьба на земле:

— Любая борьба на земле ограничена 5 секундами. По истечении 5 секунд игроки должны подняться с земли и продолжить игру.