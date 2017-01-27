Рогозин лично проверит собирающий двигатели «Протона» завод

Вице-премьер Дмитрий Рогозин изменил свой рабочий график. Он прибудет с незапланированным визитом на Воронежский механический завод. Его поездка связана с серьезными претензиями к качеству работы предприятия

Вице-премьер Дмитрий Рогозин перекроил свой рабочий график, чтобы посетить Воронежский механический завод (ВМЗ), об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники.

По словам одного из собеседников издания, Рогозин намерен «лично заслушать представителей «Роскосмоса» о состоянии ВМЗ и шагах, предпринимаемых для исправления сложной ситуации на заводе». Кроме того, вице-премьер обсудит с руководством госкорпорации планы и развитие пилотируемой космонавтики.

В секретариате Рогозина подтвердили поездку вице-премьера, но детали раскрыть отказались.

Издание отмечает, что причиной поездки вице-премьера послужили серьезные претензии к качеству работы двигателестроительного предприятия.

В среду, 25 января, в «Роскосмосе» сообщили, что испытания выявили использование несоответствующего конструкторской документации припоя при производстве двигателей второй ступени ракеты-носителя «Протон-М». В госкорпорации уточнили, что был использован дорогостоящий припой с содержанием драгметалла. «Роскосмос» решил провести проверку двигателей, в связи с чем они будут отозваны. В компании подчеркнули, что говорить о количестве отозванных двигателей пока преждевременно. «Роскосмос» также связал с проверкой возможную задержку пусков ракеты-носителя «Протон».



Как ранее писал «Коммерсантъ», в декабре 2016 года во время испытания одного из двигателей второй ступени произошла нештатная ситуация: случился прогар.

Воронежский механический завод был основан в 1928 году. В настоящее время предприятие занимается производством ракетных двигателей на жидком топливе. На заводе были созданы двигатели для ракет-носителей «Союз», «Союз-Т», «Прогресс «и «Протон», а также долговременных орбитальных станций «Салют» и «Мир».

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1 декабря произошло крушение грузового корабля «Прогресс МС-04», который стартовал вместе с ракетой-носителем «Союз-У». Причины аварии до сих пор не известны, но СМИ сообщили о планах «Роскосмоса» отказаться от ракет «Союз-У». РБК подсчитал, что коэффициент аварийности этой модели ракет составляет 6,3% — 54 запуска из 858 (с 1973 года) закончились неудачей.

С 1957 года по настоящее время в мире было произведено 5597 космических пусков. Из них 651 запуск (11,6%) был аварийным. Россия — лидер по числу запущенных ракет, 12% от​ всех российских и советских космических пусков были неудачными — больше, чем в Китае или Европе, но меньше, чем в США.

РБК собрал 18 ракет-носителей, которые хотя бы один раз запускались в 2016 году, они ранжированы по коэффициенту аварийности запусков. Неудачным считался такой орбитальный запуск, в ходе которого произошла либо авария, либо сбой, не позволивший спутнику выйти на рабочую орбиту. Без учета новичков «космического клуба» (например, Северной Кореи) по уровню аварийности лидируют индийские ракеты семейства GSLV и израильские ракеты Shavit.

http://www.rbc.ru/photoreport/05/12/2016/584533ac9a79475555bb4777/7.shtml

Источник: nnm.me