Казахи – тайна, скрытая в веках

Знаете ли Вы, что казахи (аргыны) жили на Украине (Херсонщине и Полтавщине), на Верхней Волге и на Кубани тысячелетия до XV-XVIIв.в., а некоторые даже до XVIIIв., когда началось присоединение Казахстана к России? Присоединение их напугало, и они откочевали на северо-восток Казахстана к своим сородичам. О факте переселения писал ещё в своё время казахский историк аргынского происхождения Шакарим. На кладбища казахов XVв. в Марийской республике и на Украине (Херсонщине) обратил внимание советский антрополог В.Алексеев. Объяснения наличия этих кладбищ в, казалось бы, славянских и марийских местах он тогда не нашёл. Естественно Шакарима он не читал.

Почему тысячелетия, спросите Вы? Хороший вопрос. А потому, что на золотых поделках Кубани и балбалах (каменных изваяниях) Украины скифского времени часто встречается тамга аргынов. Я уже писал в своих работах, что аргыны относились к царским скифам и поэтому по древней традиции должны были знать четыре языка. Перечень языков со временем естественно менялся. Много воды утекло с тех давних времён, и традиция знания четырёх языков канула в лету. Но на Украине и Кубани казахи были двуязычны или даже трехъязычны. Кроме родного языка, многие свободно владели украинским, а кое-где и русским. После переселения в Казахстан украинский, за ненадобностью, забылся. Те же, кто пожелал остаться на своей древней прародине, перешли на украинский либо русский язык. Так, что украинское и русское казачества начали формироваться ещё в древности. Поэтому у казахов и казаков одно имя. Лингвисты тюркологи знают, что этноним казах в казахском языке звучит как КАЗАК. Казах – образование искусственное, и все знают почему.

По моему мнению, аргыны жили на территории двух священных пресных озёр, которые находились на месте Чёрного моря. Очертания этих озёр напоминали аргынам их тамгу. В 5508г. до н.э. произошёл локальный катаклизм, и священная местность двух озёр начала стремительно заполняться морской водой. Именно с этого момента вели ещё совсем недавно (по историческим меркам) своё летоисчисление древние русы. Дату эту они мыслили как веху создания своего мира. Слово русы я пишу с одним «с», так как подразумеваю ещё проторусов, т.е. то далёкое время, когда предки руссов были тюркоязычны.

Приведу вариант перевода этнонима КАЗАК. Слово КАЗ означает «гусь», а слово АК «белок (яйца)». Сравните в сибирской торевтике мы часто встречаем изображение летящей гусыни, роняющей на лету яйцо. Если домыслить мотив этого изображения, то нетрудно догадаться, что яйцо, упав на землю, расколется и разделится на желток, белок и разбитую скорлупу. Таким образом, родятся три народа, это соответственно КАЗ-САРЫ (хазары), КАЗ-АК (казахи) и КАК-КАУЫЗ (гагаузы). У казахов есть народное предание, что казахи произошли от белой гусыни.

Эти построения я приводил ещё в прошлом веке в пояснительной записке, к моему проекту флага и герба за №656 на конкурс государственных символов суверенного Казахстана. Тогда они остались не замеченными.

Ещё этноним КАЗАК может быть образован от тамги аргынов. Древнейшая тамга аргынов – два круга называется КОЗ «глаза». Построение КОЗАК передаёт этноним - «белые гозы», что согласуется с пояснительным словом КАЙСАК в словосочетании КИРГИЗ-КАЙСАК или КИРГИЗ КАЙСЫ АК «киргиз, который белый». Эпитет «белый, молочный» подразумевает склонность казахов к побратимству, со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Сравни, скифы уважали и ценили своих побратимов, даже больше, чем родных братьев.

Греческое «скифы» переводится как «скитающиеся». Это просто калька со слова КЕЗУ «скитаться», от которого произошёл этноним народа – КАЗАК. Аргыны (гозы) в действительности в древности скитались по всему белу свету. Тамга аргынов есть и в Америке и на …Луне. Как могут образовываться кратеры в виде тамги аргынов (в виде знака «стерео») учёные не могут объяснить до сих пор.

Я бы просил учёных внимательно прислушаться и присмотреться к моим изысканиям. Вполне может оказаться, что казахи – народ працивилизации. Читайте мою книгу «Откровение Вещего Кота или феномен тюркской культуры в свете дешифровки древнейших тюркских письменностей». Её можно свободно скачать, пройдя по ссылкам:

https://web.facebook.com/profile.php?id=100013403556643

https://vk.com/id383070657

Читайте мои посты «Тартария – название нашей планеты» и «Кипчаки – прародители ариев».