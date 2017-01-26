Внеземные свидетели апокалипсиса: НЛО над Хиросимой и Нагасаки

Обсуждать атомную трагедию японских Хиросимы и Нагасаки сегодня вряд ли стоит. О ней знают практически все. Особенно поколения «до 2000-х годов». В адском пекле погибло великое множество людей. Реквием по ним звучит до сих пор. Однако трагедия та, как оказалось, привлекла внимание не одного лишь Человечества, но и цивилизаций инопланетных. Тому существует множество фотофактов.

Первоначально снимки городских руин не привлекли уфологов. Только через десятилетия ученые стали замечать странные объекты, зависшие над местами трагедии. Предметы в небе напоминали либо тарелки, либо отличались весьма замысловатой формой. Сегодняшние исследователи НЛО вплотную занялись этой загадкой.

Небесные шары

Самое первое сообщение об НЛО в японском небе (в связи с бомбардировкой) появилось в 1974 году. Опубликовало его издание уфологического характера «UFO News». Статья содержала подтверждением черно-белое фото, на котором четко проступала странная сфера. Безусловно, тогда никто и помыслить не мог об искусном монтаже.

При ближайшем рассмотрении объект был дискообразным. Однако разглядеть детали не удалось. Причиной стало техническое несовершенство тех лет.

Далее последовали годы тщательного сбора информации. Уфологи задались целью либо развенчать миф, либо окончательно подтвердить подлинность сообщений. Сбор данных оказался более чем продуктивным. Через пару лет ученые уже располагали обширным фотоархивом. На каждом из снимков фигурировал летательный аппарат, зависший над страшными апокалиптическими руинами. Вывод напрашивался только один: НЛО в Японии бывали, множество, особенно в 1945-м. Пилоты-пришельцы наблюдали за Нагасаки и Хиросимой. А вот какова была их цель – неизвестно.

Фактов присутствия пришельцев в японском небе имелось великое множество. Но самым примечательным оказался доклад, полученный командованием ВВС от капитана Такэнаки. Рапорт гласил, что военнослужащий лично видел светящиеся шары в небе Хиросимы. Событие датировано 04.08.1945 г.

Сначала капитан принял странные сферы за огни американских самолетов и приказал осветить их прожекторами. Однако приказ выполнить не удалось, как солдаты ни пытались. Причиной стала удивительная маневренность объектов. Они перемещались настолько быстро, что зафиксировать их лучами было попросту нереально. Позднее солдаты отмечали невероятную траекторию перемещения шаров. Утверждали, что ни один земной летательный аппарат на такое не способен. Аналогичные явления наблюдались и над Нагасаки.

О масштабах «посещения» можно судить и по сообщениям из соседних с Хиросимой городов. Увиденное в небе красочно описывают их жители. Некая Сато, обитательница Хиросимы, отмечала светящийся странный шар, внезапно появившийся над только что разрушенным городом. Он некоторое время парил над руинами, словно изучал, потом также мгновенно исчез.

Сначала мадам Сато приняла объект за самолет ВВС США. Однако скоро изменила мнение. Как только увидела, что сфера влетела в самую шапку «гриба». Ведь ни одному земному воздушному средству сделать такое не под силу, хотя бы по причине дикой радиации, выводящей из строя приборы навигации.

Пропавшие люди

Исследователи, занимавшиеся японской трагедией, единогласно твердили о массовых случаях исчезновения людей. Безусловно, удивляться тут особо нечему – погибших было море, кто-то оказался засыпан обломками, кто-то сгорел. С 6:00 Хиросима безвозвратно утратила невероятное число жителей. Но самое удивительное состояло в том, что пропадали они даже из госпиталей.

Статистика тех скорбных дней утверждала, что из лечебниц неведомым образом исчезло свыше 100 больных. И это при том, что многие из них были поражены до такой степени, что конечности утратили плоть. То есть, ходить самостоятельно пациенты не могли в принципе. Да и куда идти? Но на факты не обращали особого внимания – смертность была высочайшей. Поток раненых не оскудевал ни на минуту.

Спустя годы становились известны некоторые подробности «испарения» людей. Утверждалось, что каждому исчезновению предшествовал странный низкий гул, а в момент самого события – яркая мгновенная вспышка. Это заставило сделать вывод, что 7.08.1945 г. Хиросима не досчиталась десятков госпитализированных пострадавших.

Почему НЛО влекут места трагедий? Наблюдатели или спасители?

Частое присутствие НЛО в местах катаклизмов и техногенных катастроф общеизвестно. Не меньшей «популярностью» у пришельцев пользуются войны и локальные конфликты. Иными словами, места, где льется человеческая кровь, и разливаются страдания. В объяснение этому существуют определенные теории.

Согласно первой, инопланетяне попросту любопытны. Не в пример нам с вами. Им интересен уровень нашего развития, реакции на разного рода ситуации. Они хотят познакомиться с земным потенциалом в сфере боевых действий. Резюмируя: НЛО изучают, насколько мы для них опасны.

По второй теории, пришельцы желают остановить земные конфликты или предотвратить их. Желают оградить нашу «незрелую», по их стандартам, цивилизацию от самоуничтожения.

Согласно той же теории, на Землю прилетают наши далекие предки, прошедшие миллионы лет эволюции. Они же – живые свидетели некогда бушевавшей тотальной войны, чуть не истребившей человека как вид.

Удивительный факт. Тот самый «Малыш», экспериментальная бомба, сброшенная на Хиросиму, повел себя странным образом. Его мощность рассчитывалась конструкторами в пределах 13-18 т тротилового эквивалента. Это был безотказный «убийца». Но! В дело вмешались НЛО. Что конкретно произошло, доподлинно неизвестно. Факт: «Малыш» высвободил лишь 1% потенциальной энергии. Остальные 99% попросту не «сработали». В результате неведомые благодетели спасли полмира от ядерного заражения.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru