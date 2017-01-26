Снимаем покровы с «14 цитат Ленина от которых стынет кровь.»
Источник: arctus.livejournal.com
Автор сборника этих 14-ти цитат либо:
а) человек нечистоплотный, намеренно выдёргивающий фразы, и даже слова, из контекста,
либо
б) психически неуравновешенный, ибо нашёл в текстах Ленина то, что обычный, здоровый человек, найти не сможет.
С таким подходом выражение «кто не работает — то не ест» можно трактовать как программу геноцида по отношению к немощным и старикам.
Начнём.
Вторая «цитата» .
«Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом — расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»
Откуда же она взялась, из чего комбинировалась?
Из работы Ленина «Как организовать соревнование?» Надёргано сразу с нескольких страниц. «Цитата» выделена цветом – очень хорошо видно, из какого контекста повыдернуты отрывки.
С.200: Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, буржуазным интеллигентам, война жуликам, тунеядцам и хулиганам… .
С.201 Богатые и жулики, это — две стороны одной медали, это — два главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это — главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем нарушении ими правили законов социалистического общества, беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякое сентиментальничанье в этом отношении было бы величайшим преступлением перед социализмом.
«Расправляться с нарушителями правил и законов» — может быть есть иные модели государств? Их нет.
Там же есть и такие строки про интеллигенцию, мимо которых прошёл необразованный или нечистоплотный автор цитатника:
«Без совета, без руководящего указания людей образованных, интеллигентов, специалистов обойтись нельзя. Всякий сколько-нибудь толковый рабочий и крестьянин понимают это превосходно, и интеллигенты нашей среды не могут пожаловаться на недостаток внимания и товарищеского уважения со стороны рабочих и крестьян. Но одно дело — совет и руководящее указание, другое дело — организация практического учета и контроля. Интеллигенты сплошь да рядом дают великолепнейшие советы и руководящие указания, но оказываются до смешного, до нелепого, до позорного «безрукими», неспособнымипровести в жизнь эти советы и указания, провести практический контроль за тем, чтобы слово превращалось в дело.»)
С.203-204
«Кто не работает, тот пусть не ест» — вот практическая заповедь социализма. Вот что надо практически наладить. Вот какими практическими успехами должны гордиться наши «коммуны» и наши организаторы из рабочих и крестьян, тем более из интеллигентов (тем более, ибо гордиться своими общими указаниями и резолюциями они слишком привыкли, чересчур привыкли).
Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунами, мелкими ячейками в деревне и в городе. Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей единой цели: очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох — жуликов, от клопов — богатых и прочее и прочее. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хулигански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом — придумают комбинации разных средств и путем, например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выработает — ибо только практика может выработать — наилучшие приемы и средства борьбы.
Манипуляция настолько очевидна, что излишне комментировать. Достаточно даже одного неупоминания «в пятом — …»
Четвёртая. «Пенза, Губисполком.…провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».
9 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 143-144).
Смотрим исходник:
Получил Вашу телеграмму153. Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Экспедицию пустите в ход . Телеграфируйте об исполнении.
В пояснении сказано:
153. Имеется в виду сообщение председателя Пензенского губкома партии Е. Б. Бош о положении в губернии.
5 августа 1918 года в Кучкинской волости Пензенского уезда вспыхнул кулацкий мятеж, который вскоре перебросился и в соседние волости. Обманом и насилием кулакам удалось привлечь к участию в мятеже многих середняков и даже бедняков. 8 августа мятеж в Пензенском уезде был ликвидирован, однако положение в губернии продолжало оставаться напряженным. В ночь с 18 на 19 августа вспыхнул левоэсеровский мятеж в уездном городе Чембаре (см. примечание 165). Руководящие пензенские работники не были достаточно энергичны в подавлении контрреволюционных мятежей. В. И. Ленин направил несколько телеграмм в Пензу, требуя применения решительных мер в борьбе с кулачеством.
То есть текст не абстрактный – о кулаках, попах и белогвардейцах вообще, на что намекает автор цитатника — а по вполне конкретной ситуации конкретного кулацкого мятежа
Шестая:
Здесь просто вырвано из контекста, 6-я из кровожадных фраз – в подчёркнутом, остальное выкинуто. А полный текст такой:
Саратов, Пайкесу
Сейчас буду по телефону говорить с военными о всех ваших требованиях171. Временно советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. А для получения ответа от меня либо ждите на телеграфе, либо установите дежурство по очереди, либо назначьте время через час или через два. Отвечайте.
Составитель цитатника скорее всего, нечистоплотен.
Седьмая. Подчёркнутое – опущено автором «цитаты». А смысл меняется кардинально.
«Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерией уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление, раз только верно, что Казань в железном кольце»
Добавлю, что в пояснении к этой телеграмме написано, что она была передана в Казань в 6 часов 54 минуты утра 10 сентября 1918 года, а к 2 часам дня части Красной Армии освободили Казань от войск белогвардейцев и белочехов .
Восьмая. Автор «цитаты» перевернул всё сверху наголову, исключив подчёркнутое.
«Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концентрлагерь…»
3 июня 1919 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 335).
Смотрим исходник: это из телеграммы Зиновьеву для Сталина:
«Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концен-трлагерь, чтобы потом обменять .»
Четырнадцатая . «…Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас».
17 мая 1922 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 190).
Это была телеграмма, содержание которой привожу. Здесь полемика насчёт будущего Уголовного Кодекса.
Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.
Ленин
Пропаганда, или агитация, или участие в организации, или содействие организациям, действующие (пропаганда и агитация) в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к насильственному её свержению, путем ли интервенции, или блокады, или шпионажа, или финансирования прессы и т. под. средствами,
карается высшей мерой наказания, с заменой, в случае смягчающих вину обстоятельств, лишением свободы или высылкой за границу.
Вариант 2:
#
а) Пропаганда или агитация, объективно содействующие той части международной
буржуазии, которая и т. д. до конца.
б) Такому же наказанию подвергаются виновные в участии в организациях или в со
действии организациям или лицам, ведущим деятельность, имеющую вышеуказанный
характер (деятельность коих имеет вышеуказанный характер).
P.S. Забыл добавить, восполняю.
Одиннадцатая.
«Т. Луначарскому
… Все театры советую положить в гроб.
Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте».
В реальности.
ТЕЛЕФОНОГРАММА А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ158
Все театры советую положить в гроб.
Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте.
Продиктовано по телефону 26 августа 1921 г.
Пояснение, контекст:
158 Настоящая телефонограмма является ответом на письмо А. В. Луначарского от 25 августа 1921 года с просьбой принять его по вопросу реорганизации Московского Художественного театра; письмо заканчивалось словами о том, что если изложенные в письме предложения принять нельзя, то театр будет «положен в гроб». Ленин использовал это выражение Луначарского в своей телефонограмме.
Источник: nstarikov.ru