Снимаем покровы с «14 цитат Ленина от которых стынет кровь.»

Источник: arctus.livejournal.com

Автор сборника этих 14-ти цитат либо:

а) человек нечистоплотный, намеренно выдёргивающий фразы, и даже слова, из контекста,

либо

б) психически неуравновешенный, ибо нашёл в текстах Ленина то, что обычный, здоровый человек, найти не сможет.

С таким подходом выражение «кто не работает — то не ест» можно трактовать как программу геноцида по отношению к немощным и старикам.

Начнём.





Сразу оговорю, что рассматрел только «цитаты», поданые со ссылкой на работы Ленина. На что ссылаются Латышев, Волкогонов и пр. — не знаю. Но в работах Ленина этих материалов нет. Будем искать.

Вторая «цитата» .

«Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом — расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»

Откуда же она взялась, из чего комбинировалась?

Из работы Ленина «Как организовать соревнование?» Надёргано сразу с нескольких страниц. «Цитата» выделена цветом – очень хорошо видно, из какого контекста повыдернуты отрывки.

С.200: Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, буржуазным интеллигентам, война жуликам, тунеядцам и хулиганам… .

С.201 Богатые и жулики, это — две стороны одной медали, это — два главные разряда па­разитов, вскормленных капитализмом, это — главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними надо расправляться, при малей­шем нарушении ими правили законов социалистического общества, беспощадно. Вся­кая слабость, всякие колебания, всякое сентиментальничанье в этом отношении было бы величайшим преступлением перед социализмом.

«Расправляться с нарушителями правил и законов» — может быть есть иные модели государств? Их нет.

Там же есть и такие строки про интеллигенцию, мимо которых прошёл необразованный или нечистоплотный автор цитатника:

«Без совета, без руководящего указания людей образован­ных, интеллигентов, специалистов обойтись нельзя. Всякий сколько-нибудь толковый рабочий и крестьянин понимают это превосходно, и интеллигенты нашей среды не мо­гут пожаловаться на недостаток внимания и товарищеского уважения со стороны рабо­чих и крестьян. Но одно дело — совет и руководящее указание, другое дело — органи­зация практического учета и контроля. Интеллигенты сплошь да рядом дают ве­ликолепнейшие советы и руководящие указания, но оказываются до смешного, до не­лепого, до позорного «безрукими», неспособнымипровести в жизнь эти советы и ука­зания, провести практический контроль за тем, чтобы слово превращалось в дело.»)

С.203-204

«Кто не работает, тот пусть не ест» — вот практическая запо­ведь социализма. Вот что надо практически наладить. Вот какими практическими ус­пехами должны гордиться наши «коммуны» и наши организаторы из рабочих и кресть­ян, тем более из интеллигентов (тем более, ибо гордиться своими общими указаниями и резолюциями они слишком привыкли, чересчур привыкли).

Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунами, мелкими ячейками в деревне и в городе. Разнообразие здесь есть ручательство жизнен­ности, порука успеха в достижении общей единой цели: очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох — жуликов, от клопов — богатых и прочее и про­чее. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хулигански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). В другом — поста­вят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми биле­тами, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пя­том — придумают комбинации разных средств и путем, например, условного освобож­дения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выра­ботает — ибо только практика может выработать — наилучшие приемы и средства борьбы.

Манипуляция настолько очевидна, что излишне комментировать. Достаточно даже одного неупоминания «в пятом — …»

Четвёртая. «Пенза, Губисполком.…провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».

9 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 143-144).

Смотрим исходник:

Получил Вашу телеграмму153. Необходимо организовать усиленную охрану из от­борно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, по­пов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Экспедицию пустите в ход . Телеграфируйте об исполнении.

В пояснении сказано:

153. Имеется в виду сообщение председателя Пензенского губкома партии Е. Б. Бош о положении в губер­нии.

5 августа 1918 года в Кучкинской волости Пензенского уезда вспыхнул кулацкий мятеж, который вскоре перебросился и в соседние волости. Обманом и насилием кулакам удалось привлечь к участию в мятеже многих середняков и даже бедняков. 8 августа мятеж в Пензенском уезде был ликвидирован, однако положение в губернии продолжало оставаться напряженным. В ночь с 18 на 19 августа вспых­нул левоэсеровский мятеж в уездном городе Чембаре (см. примечание 165). Руководящие пензенские работники не были достаточно энергичны в подавлении контрреволюционных мятежей. В. И. Ленин направил несколько телеграмм в Пензу, требуя применения решительных мер в борьбе с кулачеством.

То есть текст не абстрактный – о кулаках, попах и белогвардейцах вообще, на что намекает автор цитатника — а по вполне конкретной ситуации конкретного кулацкого мятежа

Шестая:

Здесь просто вырвано из контекста, 6-я из кровожадных фраз – в подчёркнутом, остальное выкинуто. А полный текст такой:

Саратов, Пайкесу

Сейчас буду по телефону говорить с военными о всех ваших требованиях171. Вре­менно советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеб­лющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты . А для получения ответа от меня либо ждите на телеграфе, либо установите дежурство по очереди, либо назначьте время через час или через два. Отвечайте.

Составитель цитатника скорее всего, нечистоплотен.

Седьмая. Подчёркнутое – опущено автором «цитаты». А смысл меняется кардинально.

«Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерией уничтожить против­ника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспо­щадное истребление , раз только верно, что Казань в железном кольце»

Добавлю, что в пояснении к этой телеграмме написано, что она была передана в Казань в 6 часов 54 минуты утра 10 сентября 1918 года, а к 2 часам дня части Красной Армии освободили Казань от войск белогвардейцев и белочехов .

Восьмая. Автор «цитаты» перевернул всё сверху наголову, исключив подчёркнутое.

«Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концентрлагерь…»

3 июня 1919 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 335).

Смотрим исходник : это из телеграммы Зиновьеву для Сталина:

«Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концен-трлагерь, чтобы потом обменять .»

Четырнадцатая . «…Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас».

17 мая 1922 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 190).

Это была телеграмма, содержание которой привожу. Здесь полемика насчёт будущего Уголовного Кодекса.