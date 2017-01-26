Осторожно, зеркала! Всевидящие. Фильм про зекала Козырева

Фильм интересен не многочисленными упоминаниями информационного поля земли, а довольно подробным описанием феноменов, которые наблюдались учёными во время исследований зеркал Козырева, и других подобных структур.

Аннотация к фильму:

Легенд и преданий, народных примет и реальных случаев, связанных с загадочными свойствами зеркал, история накопила немало. Сообщения носят поистине глобальный характер: они поступают с разных континентов, принадлежат разным эпохам и культурам. Во многих из них утверждается, что зеркала позволяют увидеть картины прошлого, пространственно удаленного настоящего и даже заглянуть в будущее.

Мистики и прорицатели издревле уверяли, что зеркала, особенно вогнутые, способны наделять человека способностью к ясновидению. С необычными свойствами зеркал сталкиваются и современные ученые: физики, биологи, генетики, психологи.

Все материалы по Зеркалам Козырева: http://www.kramola.info/taxonomy/term/1726/all

Видео со свидетельством посетительницы «миасского центра по изучению «Зеркал Козырева» (Урал РОСЭ):