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Осторожно, зеркала! Всевидящие. Фильм про зекала Козырева

10:56. 26 января 2017 Просмотров - 293 Один комментарий Опубликовал:

Фильм интересен не многочисленными упоминаниями информационного поля земли, а довольно подробным описанием феноменов, которые наблюдались учёными во время исследований зеркал Козырева, и других подобных структур.

Аннотация к фильму:

Легенд и преданий, народных примет и реальных случаев, связанных с загадочными свойствами зеркал, история накопила немало. Сообщения носят поистине глобальный характер: они поступают с разных континентов, принадлежат разным эпохам и культурам. Во многих из них утверждается, что зеркала позволяют увидеть картины прошлого, пространственно удаленного настоящего и даже заглянуть в будущее.

Мистики и прорицатели издревле уверяли, что зеркала, особенно вогнутые, способны наделять человека способностью к ясновидению. С необычными свойствами зеркал сталкиваются и современные ученые: физики, биологи, генетики, психологи.

Все материалы по Зеркалам Козырева: http://www.kramola.info/taxonomy/term/1726/all

Видео со свидетельством посетительницы «миасского центра по изучению «Зеркал Козырева» (Урал РОСЭ):

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 11160 4048
    Люся 26 января 2017 в 12:58 Ссылка Пометить
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    Наконец-то о гордости нашей науки,выдающейся личности.На ТВ у нас только артисты, телеведущие да жёны известных во внимание камеры попадают,но не истинно великие люди Родины.Да и здесь кто что знает то о нём?Читайте книги учёных-просветителей В.Ю. и Т.С.Тихоплавов,начиная с “Физики веры”.

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