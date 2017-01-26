Квадратные метры для вечной жизни

Случайно прочёл справку Фонда общественного мнения РФ: россиян расспрашивали о положении дел в стране в целом.

А тем, кто «против», отключим газ!

45% опрошенных обозвали это самое положение не самыми хорошими словами. В общем, выразили недовольство.

45 % - это почти половина опрошенных! И неважно, сколько всего земляков участвовало в эксперименте: сто, тысяча или миллион человек.

Протестная половина – это уже серьёзно, даже если Фонд, обнародуя свои цифры, деликатно их мог подкорректировать в сторону уменьшения. Больше всего россияне недовольны деятельностью властей в сфере здравоохранения.

Лечить всегда, лечить везде – вот лозунг наш…

Недавно пресс-секретарь УДП Елена Крылова порадовала земляков сообщением о том, что на территории Центральной клинической больницы (ЦКБ) скоро начнётся строительство нового VIP-корпуса для лечения самых коронованных российских чиновников (до этого, наверное, и Брежнев, и Андропов, и Черненко, и Ельцин, и проч. принимали процедуры в коридорах здравницы. – «АН»).

Это решение не сиюминутное, оно было принято ещё в 2015 г. Новая больница рассчитана всего на… 10 занедуживших «випов». Такая задержка с закладкой первого кирпича в новую клинику вызвана, возможно, спорами в высоких кабинетах – кто же войдёт в заветную «золотую десятку»?

Сегодня, очевидно, список согласован, порошки, капли, таблетки, памперсы, свечи и нужное оборудование для будущих пациентов заказаны. Осталось ждать. Чего?

Рай под личной капельницей

Во-первых, когда для каждого «золотого» чиновника оборудуют отдельную палату площадью всего-то… в 200 м2! Туда необходимо провести правительственную связь, подобрать мебель, отделку, ковры, бельё, гуманную туалетную бумагу и т.д.

Совершенно естественными в новом здравохранилище будут бассейны, сауны, турецкие хамамы, русские парилки и т.д. К ним, очевидно, будут добавлены и штатные парильщиц… пардон, парильщики, массажисты, мануальщики, косметологи и спецы по пластическим чудесам (куда же без «ботэкса»?) и т.д. Объявленная цена строительства будущей здравницы-чудесницы – 3 млрд. руб.

Цена весьма для России скромная, если учесть, что общая площадь будущей новостройки для десяти пациентов – какие-то невзрачные 12 тыс. м2! (Примерно – три или четыре европейских футбольных поля! – «АН»). Даже тесновато, пожалуй, будет выбранной «десятке».

Вполне возможно, что цена объекта в силу национальной строительной российской традиции будет расти сообразно возводимым этажам: новый стадион к ЧМ по футболу в Санкт-Петербурге тоже поначалу оценили примерно в 6 млрд.

В результате строительно-монтажных скандалов и манипуляций, конвейерного вранья чиновников, цена объекта перевалила уже за… 50 млрд. и это, похоже, не предел! Сколько реально ушло на саму стройку, после окончания матчей, очевидно, будут считать следователи СКР. В нашей ситуации картина вполне может повториться.

Но это потом, а сейчас…

Аналитики объясняют новую вип-затею, забившую все закоулки Интернета тем, что годы у заветной «десятки», дескать, идут, организмы не молодеют и т.д.

Так ведь этот печальный процесс касается и всех остальных россиян. Но у простых людей проблемы скромнее: как, например, записаться на приём к перегруженному и озверевшему от личных проблем районному терапевту, успеть за десять минут вслух пискнуть что-нибудь, пройти хоть какое-то обследование и, если повезёт, получить больничный лист, с которым потом по раскисшим московским тротуарам победно шлёпать домой…

Палаты в 200 м2 для каждого VIPа ЦКБ, естественно, не роскошь, а рабочий инструмент! В палате меньшей площади чиновник, конечно, никогда не сможет во всех тонкостях обдумать что-то важное для нас, например, закон об изъятии у россиян-должников даже единственного жилья, оставив им на проживание аж целых 18 м2!

Так что, всё идёт так, как и должно идти в VIP-отсеках именно России. Ничего нового, ничего сенсационного. Дай Бог им всем десяти здоровья!

Кстати, сами врачи ЦКБ говорят о своей здравнице не иначе, как «ценим каждого больного!»

Теперь мы знаем – почём!

Палата №62

Весьма характерно, что бодрое возведение здравницы для будущих вип-долгожителей происходит на фоне чудовищных скандалов в московском здравоохранении, которое пиар-стараниями и самого мэра Собянина, и его зама Печатникова через обласканные СМИ подаётся нам как образец суперзаботы о каждом москвиче.

Помимо того, что в силу корпоративного чиновничьего молчания скандал обсуждается лишь шёпотом и «тет-а-тет», информация о диком воровстве в московском здравоохранении всё же прорывается к широким читательским массам.

Например, сегодня скандал №1 – смена главврачей в горбольнице №62. Бывший главврач г-н А. Махсон по собственному желанию своих начальников «уступил» кресло г-ну Д. Каннеру.

Новый главврач тут же получил забавную головоломку с существующей со времён предшественника системой былых «самостоятельных» закупок больницей медикаментов. Ужаснулся. Очень похоже, что разгадывать её придётся и следователям СКР или ОБЭП, даже несмотря на то, что третейским судьёй в полыхнувшем скандале готова выступить аж министр здравоохранения РФ г-жа Скворцова: «…Если окажется, что не смогут они (главврачи. – «АН») найти сейчас общего языка, ну, тогда они встретятся у меня в кабинете и мы поговорим втроём!»

От редакции

Если случится именно так, то вероятно, что проблема хоть как-то, но будет решена: когда её в России начинают обсуждать «на троих», это всегда к успеху!





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