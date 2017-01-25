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Замена Саманты Пауэр

18:03. 25 января 2017 Просмотров - 220 Один комментарий Опубликовал:


Сегодня в США утвердили сменщицу Саманты Пауэр, которая в ближайшие годы (если не случится форс-мажоров), станет частым гостем в российских новостях.

Новый посол США в ООН – Никки Хейли.

Полное имя: Нимрата Никки Рандхава Хейли
Возраст: 44
Место рождения: Бамберг, Южная Каролина
Образование: бухгалтер (степень в области бухгалтерского учёта в Клемсонском университете)
Семейное положение: замужем (супруг – Майкл Хейли), дети – дочь Рена и сын Налин
Религиозная принадлежность: методизм
Партийная принадлежность: республиканка

Карьера

2004 – Хейли была избрана в Палату представителей штата Южная Каролина, став первой американкой индийского происхождения, занявшей эту должность в штате
2006 – переизбрана на эту должность
2008 – очередное переизбрание после победы над демократом Эдгаром Гомесом
2 ноября 2010 – Хейли победила на выборах губернатора штата Южная Каролина
4 ноября 2014 – была переизбрана, набрав 55,9 % голосов избирателей
23 ноября 2016 – Дональд Трамп назначил Хейли Постоянным представителем США при ООН
В Твиттере: Хейли (@nikkihaley) достаточно популярна в социальной сети – у нее около 165 тысяч подписчиков

Биографическая справка

Никки Хейли родилась 20 января 1972 года в городе Бамберг, штат Южная Каролина, в семье сикхов. У неё есть два брата, Митти и Чаран, и сестра Симран. Хейли окончила частную среднюю школу в Оринджбурге. С 13 лет Хейли работала бухгалтером в семейном магазине одежды, который впоследствии превратился в крупную компанию. Она получила диплом по специальности «бухгалтерский учет» в Университете Клемсона.
Политикой Хейли начала заниматься в возрасте 32 лет – в 2004 году она приняла участие в выборах в Палату представителей Южной Каролины. Выиграв республиканские праймериз, она вышла на всеобщие выборы без соперников, и стала первой американкой индийского происхождения, занявшей выборную должность в Южной Каролине.
Будучи членом Палаты представителей, в 2009 году Хейли объявила о намерении баллотироваться в губернаторы. Ее кандидатуру поддержали кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни и бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин.
Хейли стала первой женщиной, занявшей пост губернатора штата Южная Каролина. ​С момента, как Хейли заняла пост губернатора в 2011 году, уровень безработицы в Южной Каролине сократился до рекордно низкого уровня за 15 лет, сообщается на ее официальном сайте.



В 2015 году Хейли привлекла внимание мировых СМИ, распорядившись убрать флаг Конфедерации с Капитолия штата после массовой стрельбы в афроамериканской церкви в Чарльстоне.
23 ноября 2016 года Дональд Трамп предложил Никки Хейли должность Постоянного представителя США в ООН. Она приняла это предложение.

Избранные цитаты

Об институте брака

Республиканцы должны продолжать настаивать на том, что брак – это союз мужчины и женщины. Это те ценности, которые близки нашей партии и отражают нашу сущность. Они концентрируются на вопросах безработицы и экономики, но мы все знаем, что сохранение структуры семьи очень важно для нашей страны.

Об иммигрантах

Мы не можем продолжать разрешать иммигрантам приезжать в США незаконно. В век терроризма мы не должны впускать в страну беженцев, чьи намерения мы не можем установить.

О Никки Хейли

Губернатор Хейли своими достижениями доказала, что умеет сплачивать самых разных людей, невзирая на их происхождение или партийную принадлежность, она доказала, что может продвигать ключевые законы в своем штате и в нашей стране в целом. (Дональд Трамп)

http://www.golos-ameriki.ru/a/nikki-haley-profile/3608547.html – цинк

PS. В отношении РФ, Хейли пообещала, что "не даст России расслабиться" и что России доверять нельзя, хотя Россия нужна США для борьбы с терроризмом.
Тут в принципе ничего нового – просто пересказ трамповской риторики. Посмотрим, что будет, когда дойдет до конкретных дел, результаты которых и предстоит озвучивать Хейли на заседаниях СБ ООН.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дипломатия, оон, пауэр, США, хейли
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Один комментарий»

  • 2721 1907
    марина 25 января 2017 в 19:47 Ссылка Пометить
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    ну сразу видно ,что Трамп долгое время проводил конкурсы красоты,понятие о красивом у него есть.А вообще Америка- это прототип того, что они хотят с миром сделать-подчистив коренное население,заселить туда каждой твари по паре-без всяких территоральных,национальных,родовых привязанностей.Все улыбаются,выбирают себе церковь как туфли.Но наш Чуркин наверное рад такой замене.

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